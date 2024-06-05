Президент «Урала» рассказал, станет ли он новым тренером команды

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможной работе в качестве тренера команды.
Конечно, я не буду тренером. Там нужны лицензии, а я уже отошел от этого давно.
Ранее Иванов сообщил о готовности покинуть клуб.
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможной работе в качестве тренера команды.
Конечно, я не буду тренером. Там нужны лицензии, а я уже отошел от этого давно.
Ранее Иванов сообщил о готовности покинуть клуб.
каждый должен знать свое место в клубе.
каждый должен знать свое место в клубе.