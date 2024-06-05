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Президент «Урала» рассказал, станет ли он новым тренером команды

вчера, 18:59

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможной работе в качестве тренера команды.

Конечно, я не буду тренером. Там нужны лицензии, а я уже отошел от этого давно.

Ранее Иванов сообщил о готовности покинуть клуб.

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pomor45
pomor45
вчера в 20:44
Признался, что Главным тренером быть сложнее, чем Президентом клуба.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:21
честно и скромно.
каждый должен знать свое место в клубе.
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