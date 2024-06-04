Марко Николич — главный тренер ЦСКА

Марко Николич согласовал с ЦСКА контракт для работы в качестве главного тренера команды.
В ближайшие дни все необходимые документы будут подписаны.
В прошедшем сезоне РПЛ «армейцы» заняли 6-е место.
Марко Николич согласовал с ЦСКА контракт для работы в качестве главного тренера команды.
В ближайшие дни все необходимые документы будут подписаны.
В прошедшем сезоне РПЛ «армейцы» заняли 6-е место.
Решение по Николичу, которое принято по настоянию Орешкина, импульсивное. Напомиает его же решение по Оличу. Пройдет 3-4 месяца и будет тоже самое. к сожалению
Решение по Николичу, которое принято по настоянию Орешкина, импульсивное. Напомиает его же решение по Оличу. Пройдет 3-4 месяца и будет тоже самое. к сожалению
Однако, коль, он уже в ЦСКА, пожелаю, Славной "Команде Лейтенантов"- Удачи и побед, больших и ярких!!!!!!!
Однако, коль, он уже в ЦСКА, пожелаю, Славной "Команде Лейтенантов"- Удачи и побед, больших и ярких!!!!!!!