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Марко Николич — главный тренер ЦСКА

вчера, 13:45

Марко Николич согласовал с ЦСКА контракт для работы в качестве главного тренера команды.

В ближайшие дни все необходимые документы будут подписаны.

В прошедшем сезоне РПЛ «армейцы» заняли 6-е место.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 23:02
Медина и Караскаль, так же как и годом ранее ушли Марадишвили и Тикнизян не "из-за Федотова" , а изза финансовых проблем. На эти деньги были приобретены Давила и Файзуллаев. ЦСКА ограничен в финансах, т.к. больше всех клубов РПЛ пострадал из-за санкций. Именно по этой причине уже 3 года не может получить деньги за Влашича от Эвертона, хотя уже и решение ФИФА есть.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:50
Удачи!!!
Red blu
Red blu
вчера в 22:24
Николичу в ЦСКА будут помогать три специалиста из Сербии

В штаб нового главного тренера ЦСКА Марко Николича войдут три сербских специалиста. Двое из них уже работали в России и помогали Николичу в «Локомотиве». Продолжают работу в армейском клубе тренер вратарей Дмитрий Крамаренко, а также тренер по физподготовке Игорь Аксенов.

Несколько слов о том, как Николич оказался в ЦСКА. Важный момент: клуб «Шабаб Аль‑Ахли» из ОАЭ, где сербский специалист работал в минувшем сезоне, хотел продолжить сотрудничество, однако Николич решил, что настала пора для перемен. У Марко было несколько вариантов, в том числе весьма интересных, и он выбрал ЦСКА.

Николич и раньше мог вернуться в российский чемпионат. Два года подряд он отказывал «Динамо», куда в итоге сначала пригласили Славишу Йокановича, а затем Марцела Личку. Отметим, что Марко мог оказаться в ЦСКА еще два года назад, он был одним из двух кандидатов на пост главного тренера вместе с Владимиром Федотовым. Отметим, что нынешняя отставка Федотова из ЦСКА - единогласное решение акционеров клуба, Евгения Ленноровича Гинера и Максима Станиславовича Орешкина.

Вернемся к новому главному тренеру армейцев. Он считает ЦСКА братским клубом, поскольку ранее работал в «Партизане». С именем Николича связан последний большой успех «Партизана». В сезоне 2016/17 клуб сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Сербии. После этого уже семь(!) лет кряду первенство берет исключительно «Црвена Звезда».

«Локомотив» за время работы Николича выиграл у ЦСКА шесть матчей из шести. Четыре в чемпионате России, один в полуфинале Кубка 2020/21, и еще один товарищеский. Примечательно, что после его ухода «Локомотив» ни разу не обыграл ЦСКА. Из пяти последних матчей армейцы выиграли три и еще дважды были ничьи.

Еще один интересный и важный момент в контексте выступления ЦСКА в минувшем сезоне. В пору работы Марко лучшим отрезком для «Локомотива» были финальные минуты матчей. Хочется верить, болезнь последних минут, которой переболел ЦСКА в прошлом сезоне, с приходом Николича исчезнет.

В добрый путь, Марко Николич!
Red blu
Red blu
вчера в 22:08, ред.
В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Ранее тренер уже работал в России, в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали первенства.

Также специалист возглавлял ряд сербских клубов, в том числе «Партизан», с которым в 2017 году он сделал «золотой» дубль, выиграв чемпионат и Кубок. Успех удалось повторить уже в следующем сезоне в венгерском «Фехерваре», который Марко привел к чемпионству, а еще через год взяв с командой Кубок Венгрии.

Посмотрим как у него получится в ЦСКА.

У Федотова команда потеряла больше 21 очка в матчах где вела в счёте, в концовках матчей.
Плюс из за Федотова ушли классные игроки Медина и Карраскаль.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:09
Неисповедимы пути тренерских назначений в РПЛ..
Весьма неожиданное и спорное решение руководства ЦСКА. Главное, что б хуже не стало.
particular
particular
вчера в 20:02
Марко!
Надо так, что бы было лучше, чем "не шатко, не валко"...
cska1948
cska1948 ответ K_TS16 (раскрыть)
вчера в 19:46
А по вашему Сочи вообще должен был отказаться играть? РПЛ могла перенести матч, но этого не сделала, а виноват Сочи. Интересное у вас кино получается.
Nipper
Nipper
вчера в 18:26
Обидно и за Федотова и за ЦСКА..
K_TS16
K_TS16 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:01
Федотову аукается. Низкие поступки возвращаются бумерангом. Ростовский матч позор для него
112910415
112910415
вчера в 17:57
Николич просто слабее Федотова !
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 17:27
Ждём Федотова в Балтике.
DAD81
DAD81
вчера в 17:22
Глупейшее решение.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:13
Почему не Игнашевича?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 16:54
С удовольствием отвечу болельщику ЦСКА. Ты во многом неправ, но я остановлюсь на факте. В Питере после травмы Торопа Акинфеев не мог играть, т.к. у него еще был сильный отек кисти после повреждения. У меня есть знакомый врач в ХК ЦСКА, он мне это сказал. А байки про конфликт Акинфеева с Федотовым распространять ни к чему. Этого конфликта нет и не было. Его у Игоря и с кем не было. Удачи. А плохой тренер вряд ли в прошлом сезоне взял бы и Кубок и серебро и был бы признан лучшим в РПЛ. В этом сезоне все так сложилось и бюджет и состав и удача ушла, в 18 играх теряли очки, где не должны. Так бывает. Решение об увольнении Федотова неправильное и поспешное. Но это никто не признает, ни Орешкин, ни......
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:51
"Ватный" тренер. Толку от него не будет никакого. Поменяли шило на мыло. Или мыло на шило, никакой разницы.
Capral
Capral ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 16:46, ред.
Несмотря на то, что ваше послание адресовано не мне, я, всёже, с вашего позваления отвечу вам. Да, в истории с Карраскалем- я полность разделяю ваше мнение. Неоднократно говорил и даже возмущался тем, что Федотов заставлял работать на поле такого Поэта- как Карраскаль. Даже, такой недалекий тренер как Личка, и тот понял, что это- безумие, и использует колумбийца так, как он должен играть- тоесть созидать. Даже, в киевском Динамо Лобановского- прессингующем и атлетичном, были два футболиста, которых, Мэтр освобождал от работы- Колотов и Веремеев.

Если про Федотова, то это- пожалуй единственная его промашка. Во всём остальном- он очень думающий, мудрый, хотя, и не очень гибкий тренер...
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:32
Здравствуйте!)

Федотов это физрук, деспот и не психолог, тренер старого поколения, где если игрок не отрабатывает в защите (типо Карсакаля - он этого и не должен делать это игрок скрипка нападения, а не бокс ту бокс туда сюда бегать за мячом) либо из под палки будет делать, либо вон из команды. Где была логика после травмы Торопа выпустить вратаря резервиста, а не Акинфеева? Видимо у него испортились с ним отношения в конце сезона иначе я не могу объяснить такую замену.

Я лично рад его уходу, но Николич меня смущает, мягкий тренер тут либо заиграют на легкий ногах, либо снова будут как при Федотове играть в пол шишки , первый тайм отлично, второй сохранять один мяч отбиваясь всей командой.
Capral
Capral
вчера в 16:25, ред.
Приблизительно, представляю, как будет играть ЦСКА, также, как играл Локомотив с Николичем, то-есть, в неинтересный, нудный футбол. Единственное, что можно отметить в игре этого тренера, то, что он умеет ставить игру команде, но стратег- он слабый. Вспоминаю, как, даже шварц его раскатал на 5:1. Причем, дело не только в счете, а, в самой, той игре, где, Николич наделал массу детских ошибок. Неинтересный тренер. Могу согласиться с тем, что, и при Федотове, ЦСКА играл- в не самый яркий, атакующий футбол, но у Федотова была идея, игровая модель. Федотов умел читать соперника. А вот, Николич, все-таки, очень примитивный тренер, могущий работать- только с сильным составом.

Однако, коль, он уже в ЦСКА, пожелаю, Славной "Команде Лейтенантов"- Удачи и побед, больших и ярких!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:22
Кроме этического момента, связанного с безосновательным увольнением Федотова( с таким бюджетом и составом едва ли кто смог лучше выступит) есть еще и исторический аспект Все успехи ЦСКА связаны только с русскими тренерами. Было в истории 4 иностранца на короткие сроки, но толку с них не было.
Решение по Николичу, которое принято по настоянию Орешкина, импульсивное. Напомиает его же решение по Оличу. Пройдет 3-4 месяца и будет тоже самое. к сожалению
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Arny (раскрыть)
вчера в 16:17
А тебе известно, что игроков "разбазаривает" не тренер, а владельцы. А во вторых, для ЦСКА продажа игроков сначала Марадищвили и Тикнизяна,а потом Медины и Карасуаля - это способ выживания.. У ЦСКА нет богатогого гос спонсора типа Газпрома, РЖД или ВТБ.
Arny
Arny
вчера в 16:07
Скорее правильно! Во многих матчах была обреченность, просветы прослеживались очень редко. Игроков разбазарил, талантливая молодежь, по необъяснимым причинам раздается в аренды. Стойкое ощущение, что и в следующем сезоне ждать особо нечего.
r3gw295twd2e
r3gw295twd2e
вчера в 16:05
Не думаю что Николич лучше чем-то Федотова , здесь уже включается привычка, менять тренера каждый сезон
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:20
Очень будет интересно посмотреть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:15
Лично я как самый давний поклонник ЦСКА на этом сайте, разочарован таким решением клуба относительно Федотова
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:02
Помню такого...Марко уже приезжал в Россию в 2020 году. Тогда он занял место Юрия Палыча в Локо
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:44
Посмотрим ,что покажет Николич в ЦСКА..
74b24s6uedzb
74b24s6uedzb
вчера в 14:36
Давно надо было лысого конюха напнуть
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:30
Видимо в цска своя заремка появилась...). Федотов нормальный тренер , а под борьбу за медали надо состав укреплять , а не играть заболотными
a8v665fxwaq3
a8v665fxwaq3
вчера в 14:26, ред.
Тренер для отступных афер по спартаковскому типу, скоро уволят.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:24
ЦСКА можно поздравить
Гость
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