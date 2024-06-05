В честь Иньесты создали статую

В честь бывшего хавбека «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты открыли статую.
Церемония открытия прошла в родной для футболиста провинции Альбасете.
Статуя изображает эпизод в финале чемпионата мира 2010, когда Иньеста ударил по мячу. Гол Андреса на 116-й минуте помог в той игре испанцам переиграть команду Нидерландов.
рабочее название "Подносчик снарядов")...
рабочее название "Подносчик снарядов")...
в родном городе Иньесты открыли памятник чемпиону мира по футболу 2010.
и его статую можно поставить и в центре Мадрида.
в родном городе Иньесты открыли памятник чемпиону мира по футболу 2010.
и его статую можно поставить и в центре Мадрида.