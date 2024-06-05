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В честь Иньесты создали статую

вчера, 21:24

В честь бывшего хавбека «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты открыли статую.

Церемония открытия прошла в родной для футболиста провинции Альбасете.

Статуя изображает эпизод в финале чемпионата мира 2010, когда Иньеста ударил по мячу. Гол Андреса на 116-й минуте помог в той игре испанцам переиграть команду Нидерландов.

В честь Иньесты создали статую

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:16
Вот только Месси в составе Барселоны отдал больше ассистов, чем "подносчик снарядов". А вообще Иньеста не является лучшим по голевым пасам на Лионеля, как и Хави. Есть игроки, превосходящие их.
Futurista
Futurista
вчера в 23:04
И памятник лично от Месси...
рабочее название "Подносчик снарядов")...
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:41
Не обязательно в центре Мадрида.. В пригороде достаточно.. Там уже стоят статуи Пеле, Марадоны, Ди Стефано и Месси... ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:05
правильно будет так.
в родном городе Иньесты открыли памятник чемпиону мира по футболу 2010.
и его статую можно поставить и в центре Мадрида.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:47
Достоин Иньеста этого! Легенда
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