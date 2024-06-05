В честь Иньесты создали статую

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вчера, 21:24

В честь бывшего хавбека «Барселоны» и сборной Испании открыли статую.

Церемония открытия прошла в родной для футболиста провинции Альбасете.

Статуя изображает эпизод в финале чемпионата мира 2010, когда Иньеста ударил по мячу. Гол Андреса на 116-й минуте помог в той игре испанцам переиграть команду Нидерландов.