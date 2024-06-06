Магуайр: «Очень расстроен невключением в заявку сборной Англии на Евро»

Защитник «Манчестер Юнайтед» в соцсетях прокомментировал своё отсутствие в окончательной заявке сборной Англии на чемпионат Европы 2024 года.

Я очень расстроен тем, что меня не включили в заявку сборной Англии на предстоящий этим летом Евро.

Несмотря на все мои усилия, мне не удалось справиться с травмой икроножной мышцы. Возможно, я слишком старался, чтобы попытаться сделать это. Я просто совершенно опустошён.

Для меня представлять Англию – высочайшая честь. Это значит для меня всё. Если я не смогу помочь команде как игрок, я буду её поддерживать в качестве болельщика – вместе со всей страной. Идите и выигрывайте, ребята.

Затем я вернусь под наблюдение медицинской бригады «Манчестер Юнайтед», чтобы подготовиться к следующему сезону.