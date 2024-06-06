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Магуайр: «Очень расстроен невключением в заявку сборной Англии на Евро»

вчера, 21:15

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр в соцсетях прокомментировал своё отсутствие в окончательной заявке сборной Англии на чемпионат Европы 2024 года.

Я очень расстроен тем, что меня не включили в заявку сборной Англии на предстоящий этим летом Евро.

Несмотря на все мои усилия, мне не удалось справиться с травмой икроножной мышцы. Возможно, я слишком старался, чтобы попытаться сделать это. Я просто совершенно опустошён.

Для меня представлять Англию – высочайшая честь. Это значит для меня всё. Если я не смогу помочь команде как игрок, я буду её поддерживать в качестве болельщика – вместе со всей страной. Идите и выигрывайте, ребята.

Затем я вернусь под наблюдение медицинской бригады «Манчестер Юнайтед», чтобы подготовиться к следующему сезону.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:31
А Джек Грилиш вообще судя по всему сейчас, может выражать свои чувства одними междометиями....)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:39
+1 к Обиженкам, то Санчо психовал, что его не вызвали теперь Холодильник потёк, продавать их надо ибо зальют раздевалку и так протекающем не слабо Стадионе
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:22
Лечись... Как на одной ноге скакать будешь?
Гость
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