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Магуайр и Грилиш не вошли в окончательную заявку сборной Англии на Евро

вчера, 19:59

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

В список из 26 человек вошли:

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).

Защитники: Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Конор Галлахер («Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Харри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

В состав не вошли защитник Харри Магуайр и полузащитник Джек Грилиш.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 02:05
Также Сака очень быстрый.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 00:53
У Англии самое слабое место - серия пенальти.
А воротник у них ( Пикфорд) сейчас один из топовых.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:49
Грилиш мне представляется не дисциплинированным, он будет пить, даже если запретишь ему это делать...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:35, ред.
Если по Грилишу решение верное, то по Маге Саутгейт стопудово поторопился. Не думаю, что сырые новички- дефы у "львов" (Данк, Гуэха и Конса) смогут что то противопоставить тому же немецкому, либо португальскому нападению. Да, косячил он прилично, но я просто не представляю, кто будет рулить и расставлять защиту при банальном корнере на ворота англичан. Кто, кроме Маги это умеет в нынешней сборной ? Лично я никого не вижу.
Пусть не в основу, но в состав Харри нужно было включать, ибо если англичане в игре посыпятся, то их даже некому будет встряхнуть на поле.
STVA 1
STVA 1 ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 21:29
Зато Уокеру не с кем будет бухать)))
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:11
У Англии всегда слабый место это вратарь они постоянно чудять .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 20:59
Кейн - игрок момента. Из ничего может сделать гол. ПростоИт пол-матча, а потом забьёт. Такие в сборной тоже нужны.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 20:54
Рецепт победы:
1. дойти до финала
2. перед финалом выгнать Кейна
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:47
У него и так шикарный выбор из игроков...кого то надо было не взять
gtn68fmypvsc
gtn68fmypvsc
вчера в 20:40
Правильность решения будем обсуждать позже, после ЧЕ
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:40
Всё.. Я в Лувр.. Бухать.. Меня не искать.. Ваш Грилиш.. 🤭🥃
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:39
Кейн - черная метка, плюс абсолютно бесполезен в важнейших матчах, что в ТТХ, что в Баварии, что в сборной
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:34
ничего тебе))) Саутгейт отцепил Маги?!
завтра солнце взойдет с запада. или все таки у защитника МЮ травма?
Все еще пытаюсь понять, как Саутгейт отцепил Джеймса Мэддисона.
но рад за Марка Гуэхи из Кристал Пэлас.
после травмы Марк будто даже прибавил.
очень интересный классный защитник с хорошим будущим.
с мячом обращается супер мастерски.
другой игрок из КП, Эберечи Эзе - один из самых техничных игроков мира на сегодняшний день.
По работе с мячом напоминает великого нигерийца Джей Джей Окочу.
ну а Грилиш, теперь точно в Лувре.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:19
Беллингем, Фоден, Кейн... и "другие официальные лица ". Только эти игроки позволяют мне отнести англичан к фаворитам чемпионата.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:08
Грилиш теперь точно сопьётся!
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