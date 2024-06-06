Магуайр и Грилиш не вошли в окончательную заявку сборной Англии на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.
В список из 26 человек вошли:
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).
Защитники: Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»).
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Конор Галлахер («Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Харри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
В состав не вошли защитник Харри Магуайр и полузащитник Джек Грилиш.
завтра солнце взойдет с запада. или все таки у защитника МЮ травма?
Все еще пытаюсь понять, как Саутгейт отцепил Джеймса Мэддисона.
но рад за Марка Гуэхи из Кристал Пэлас.
после травмы Марк будто даже прибавил.
очень интересный классный защитник с хорошим будущим.
с мячом обращается супер мастерски.
другой игрок из КП, Эберечи Эзе - один из самых техничных игроков мира на сегодняшний день.
По работе с мячом напоминает великого нигерийца Джей Джей Окочу.
ну а Грилиш, теперь точно в Лувре.
завтра солнце взойдет с запада. или все таки у защитника МЮ травма?
Все еще пытаюсь понять, как Саутгейт отцепил Джеймса Мэддисона.
но рад за Марка Гуэхи из Кристал Пэлас.
после травмы Марк будто даже прибавил.
очень интересный классный защитник с хорошим будущим.
с мячом обращается супер мастерски.
другой игрок из КП, Эберечи Эзе - один из самых техничных игроков мира на сегодняшний день.
По работе с мячом напоминает великого нигерийца Джей Джей Окочу.
ну а Грилиш, теперь точно в Лувре.
1. дойти до финала
2. перед финалом выгнать Кейна
1. дойти до финала
2. перед финалом выгнать Кейна
Пусть не в основу, но в состав Харри нужно было включать, ибо если англичане в игре посыпятся, то их даже некому будет встряхнуть на поле.
Пусть не в основу, но в состав Харри нужно было включать, ибо если англичане в игре посыпятся, то их даже некому будет встряхнуть на поле.