Магуайр и Грилиш не вошли в окончательную заявку сборной Англии на Евро

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вчера, 19:59

Главный тренер сборной Англии назвал окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

В список из 26 человек вошли:

Вратари: («Кристал Пэлас»), («Эвертон»), («Арсенал»).

Защитники: («Брайтон энд Хоув Альбион»), («Ливерпуль»), («Кристал Пэлас»), («Астон Вилла»), («Манчестер Юнайтед»), , (оба — «Манчестер Сити»), («Ньюкасл Юнайтед»).

Полузащитники: («Ливерпуль»), («Реал Мадрид»), («Челси»), («Манчестер Юнайтед»), («Арсенал»), («Кристал Пэлас»).

Нападающие: («Вест Хэм Юнайтед»), («Кристал Пэлас»), («Манчестер Сити»), («Ньюкасл Юнайтед»), («Бавария»), («Челси»), («Арсенал»), («Брентфорд»), («Астон Вилла»).

В состав не вошли защитник и полузащитник .