Портал FourFourTwo назвал лучших вратарей мира

1717744051

сегодня, 10:07

Портал FourFourTwo опубликовал топ-10 лучших вратарей мира. Возглавил данный рейтинг голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии .

31-летний бразилец перешёл в английский клуб из «Ромы» в июле 2018 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Алиссон сыграл 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 28 миллионов евро.

Топ-10 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Алиссон («Ливерпуль», сборная Бразилии).

2. («Манчестер Сити», сборная Бразилии).

3. («Барселона», сборная Германии).

4. («Милан», сборная Франции).

5. («Бавария». сборная Германии).

6. ( ПСЖ , сборная Италии).

7. («Атлетико», сборная Словении).

8. ("Астон Вилла, сборная Аргентины).

9. («Интер», сборная Швейцарии).

10. («Реал», сборная Бельгии).