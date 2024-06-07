Портал FourFourTwo назвал лучших вратарей мира

Портал FourFourTwo опубликовал топ-10 лучших вратарей мира. Возглавил данный рейтинг голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон.
31-летний бразилец перешёл в английский клуб из «Ромы» в июле 2018 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Алиссон сыграл 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 28 миллионов евро.
Топ-10 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Алиссон («Ливерпуль», сборная Бразилии).
2. Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии).
3. Марк-Андре Тер Штеген («Барселона», сборная Германии).
4. Мик Меньян («Милан», сборная Франции).
5. Мануэль Нойер («Бавария». сборная Германии).
6. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, сборная Италии).
7. Ян Облак («Атлетико», сборная Словении).
8. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла, сборная Аргентины).
9. Янн Зоммер («Интер», сборная Швейцарии).
10. Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии).