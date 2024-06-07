Германия обыграла Грецию в товарищеском матче

Сборная Германии переиграла команду Греции в контрольном поединке (2:1).
Гиоргос Масурас вывел гостей вперед на 34-й минуте. Кай Хаверц на 56-й сравнял счет, а победный гол на 89-й забил Паскаль Гросс.
На Евро-2024 Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
Но вы посмотрите на такой цирк:
Журналисты телеканала ESPN составили рейтинг лучших нападающих мира на сегодняшний день. Первое место в списке занял новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
На второй строчке находится центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, а топ-3 замкнул нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Четвертым стал Винисиус Жуниор («Реал»), а пятым Мохамед Салах («Ливерпуль»). Шестую строчку занял Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико», а седьмую – звезда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Также в топ-10 попали Фил Фоден («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал») и Сон Хынмин («Тоттенхэм»). 39-летний португалец Криштиану Роналду стал 15-м.
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По словам этих недалёких, Меська (фифашный и уефашный проект) лучше, чем: Родриго, Фоден, Сака, Сон и многие другие.
Но вы посмотрите на такой цирк:
Журналисты телеканала ESPN составили рейтинг лучших нападающих мира на сегодняшний день. Первое место в списке занял новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
На второй строчке находится центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, а топ-3 замкнул нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Четвертым стал Винисиус Жуниор («Реал»), а пятым Мохамед Салах («Ливерпуль»). Шестую строчку занял Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико», а седьмую – звезда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Также в топ-10 попали Фил Фоден («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал») и Сон Хынмин («Тоттенхэм»). 39-летний португалец Криштиану Роналду стал 15-м.
======================================
По словам этих недалёких, Меська (фифашный и уефашный проект) лучше, чем: Родриго, Фоден, Сака, Сон и многие другие.
Вчера прочёл интервью О.Кана, который считает огромной ошибкой- приглашение в сборную М.Нойера. Вобщем, много вопросов оставляет немецкая команда...
Вчера прочёл интервью О.Кана, который считает огромной ошибкой- приглашение в сборную М.Нойера. Вобщем, много вопросов оставляет немецкая команда...