Германия обыграла Грецию в товарищеском матче

1717792868

вчера, 23:41

Сборная Германии переиграла команду Греции в контрольном поединке (2:1).

Гиоргос Масурас вывел гостей вперед на 34-й минуте. Кай Хаверц на 56-й сравнял счет, а победный гол на 89-й забил Паскаль Гросс.

На Евро-2024 Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.