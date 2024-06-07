Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2024

Германия обыграла Грецию в товарищеском матче

вчера, 23:41
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 1Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияМатч завершен

Сборная Германии переиграла команду Греции в контрольном поединке (2:1).

Гиоргос Масурас вывел гостей вперед на 34-й минуте. Кай Хаверц на 56-й сравнял счет, а победный гол на 89-й забил Паскаль Гросс.

На Евро-2024 Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт nobartv.co.id
Гол Торстейнссона помог Исландии переиграть Англию
Вчера, 23:38
Сборная России забила 4 гола в ворота команды Беларуси
Вчера, 21:52
Сборная Нидерландов крупно обыграла Канаду в товарищеском матче
06 июня
Испания забила пять голов Андорре, у Ойарсабаля хет-трик
06 июня
Сборная Франции разгромила команду Люксембурга
05 июня
ОфициальноСборная Италии выиграла чемпионат Европы U17
05 июня
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:33
Немцы устояли под прессингом греков...
fx4sg934asx4
fx4sg934asx4
сегодня в 02:39
Так себе зрелище... Может прибавит Германия
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:38
Это ещё ладно, сборная Германии и сборная Греции...
Но вы посмотрите на такой цирк:
Журналисты телеканала ESPN составили рейтинг лучших нападающих мира на сегодняшний день. Первое место в списке занял новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
На второй строчке находится центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, а топ-3 замкнул нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Четвертым стал Винисиус Жуниор («Реал»), а пятым Мохамед Салах («Ливерпуль»). Шестую строчку занял Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико», а седьмую – звезда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Также в топ-10 попали Фил Фоден («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал») и Сон Хынмин («Тоттенхэм»). 39-летний португалец Криштиану Роналду стал 15-м.
======================================
По словам этих недалёких, Меська (фифашный и уефашный проект) лучше, чем: Родриго, Фоден, Сака, Сон и многие другие.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:17
Жалкое зрелище конечно же эта сборная Германии… Такое ощущение, что смотрел Баварию этого сезона…)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:56, ред.
Странное чувство посетило меня: одна из сильнейших команд Мира и Европы не является фаворитом и не станет победителем первенства. Но немцы есть немцы: от них можно ждать любой "подлянки" - даже чемпионства.
Capral
Capral
вчера в 23:53, ред.
Если по игре, то Германия победу не заслужила. Ничего нового в игре сб.ФРГ не увидел, те же, традиционные- напор и навал. Победный гол забили шальной, на повторе было видно, что мяч свалился с ноги и очень красиво залетел- это отметили, даже немецкие комментаторы. За что я всегда не любил футбол Нагельсманна, так это, за его футбольную дисгармонию. Во 2-м тайме, несколько раз, греки выбегали в контру, втроём против одного защитника сб.ФРГ, и при этом, никаких мер Нагель не принимал. Просто повезло немцам, что греки бездарно сыграли. Страшные разрывы в линиях сб.Германии, отсутствие баланса между линией полузащиты и защиты. Не знаю, возможно, на ЧЕ Германия сыграет иначе. На сегодня, преимущество сб.ФРГ- вижу только в домашнем чемпионате. Поставленной, организованной игры у немцев не увидел...

Вчера прочёл интервью О.Кана, который считает огромной ошибкой- приглашение в сборную М.Нойера. Вобщем, много вопросов оставляет немецкая команда...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 