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В «Наполи» сообщили об отсутствии интереса к Сперцяну

вчера, 12:26

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

На данный момент у нас нет никакого интереса к Сперцяну.

Ранее слухи про интерес к футболисту не подтвердили в «Фиорентине» и «Ювентусе».

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Хиромант
Хиромант
вчера в 19:49
В «Наполи» сообщили об отсутствии интереса к Сперцяну.
Ранее слухи про интерес к футболисту не подтвердили в «Фиорентине» и «Ювентусе».

- Во, блин, это что ещё за дела такие? "Вы Европа, или где?" Агент сказал: "есть интерес" - значит он есть! Агент врёт? - Подайте на него в суд! Вы врёте? - Пусть агент подаст на вас в суд за клевету! Разберитесь сначала между собой, а уж потом "пудрите мозги" нам, российским болельщикам...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:41
сезон трансфера в разгаре..
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:44, ред.
Не надо вопринимать все мои слова буквально. Рынок, базар- не впрямом смысле слова разумеется, а в том плане, что работа аганта торгашеская. Не так давно, было интервью агента Хвички, касаемо Осимхена и его возможного отъезда в СА. Ну, что можно сказать- типичный торгашеский базар))).
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:49
Слушайте, насколько МЫ оскотинились, "огейевропеелись", что везде, где только можно, на полном серьёзе и без какой бы то ни было брезгливости, а "с глубоким удовлетворением" обсуждаем, кто в какой ВРАЖЕСКИЙ клуб уйдёт, кто кого из НЕНАШЕГО клуба прикупит...
Получается, что мы ежедневно целые годы обсуждаем БАЗАР, а НЕ футбол!!!
Значит, МЫ ВСЁ ЭТО одобряем, что, дескать, без таких международных "купи-продай" НАШ футбол остановится в своём развитии?
Тема патриотизма всё время даже на самом верху поднимается, но как-то робко, как купальщик пальчик ноги в водоём суёт с целью проверить, можно нырять или нельзя.
Поэтому, не знаю-не знаю... Что тут РАДОСТНО обсуждать-то??? Что МЫ в России - "африканская ФУТБОЛЬНАЯ деревня" и лучшее отдаём белым господам из гейропы и пиндосии???
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:43
Однако агент Сперцяна сама Рафаэла Пимента.
Суперагент и наследница империи великого и ужасного Мино Райолы.
Она считается самый жесткий переговорщик в современном футболе, ---цитирует издание The Athletic
Мино работал в пиццерии отца. потом открыл агентство.
Рафаэла юрист из Бразилии.
Мамука Джугели, агент Кварацхелии, бывший футболист.
Основом играл за грузинские и украинские клубы.
После завершения футбольной карьеры сразуц начал бизнес.
И вовсе не на рынке продажи арбузов и дын)))
Почти любой грузинский футболист, который играет в РПЛ, работает с Мамукой. СМИ называли его главным решалой ФНЛ, якобы он занимался организацией дог.матчей и помогал нужным командам получать путевки в премьер-лигу.
первый тренер, который помог Мамуке освоится в России - это Бердыев и его Рубин.
Омари Тетрадзе тоже помогал ему - и Анжи покупал только игроков от Мамуки.
ск-ко грузинских футболистов выступали за клубы РПЛ?
Ашветия, Ходжава, Марцваладзе, Арзиани, Гвазава, Малхаз Асатиани.
и сейчас пару десяток найдутся. а Хвича его самый ценный актив.
Насчет Сперцяна - возможно, идет работа.
Но не каждый клуб хочет иметь дела с агентством покойного Мино Райолы.
Репутация.
Ей будет невероятно сложно.
Потому что футбольное агентство это вид бизнеса, сильно завязанный на конкретных личностях, таких как Мино Райола.
Из ее успешных сделок - это переход Холанда в МанСити и Главенберха в Баварию. Затем из Баварии в Ливерпуль.
Конечно, лбюой агент пристроил бы Холанда в МанСити.
А вот получится Сперцяна в Наполи\Фиорентину\Байер\Аякс и т.д.
Будем смотреть.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:41
Полностью согласен!!!
Сперцяну нужен такой агент, как у Хвички, который будет везде рекламировать своего игрока, пиарить, покупать заказухи от известных людей. А этот, который у Сперцяна- совсем никудышний, пустое место... Не умеет продвигать своего подопечного. Ну, это надо тоже талант иметь. Хвичке повезло больше в этом смысле, его агент- набил руку на рынке, на дынях, теперь удачно работает с клиентурой...)))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:35, ред.
Агент задолбал творить дичь. Хороший игрок, немного нестабильный, играет по настроению больше, но это с возрастом пройдет. Интерес к игроку однозначно есть, взять тот же Аякс или Дортмунд. Но агент своей бездарной работой портит все впечатление об игроке. Менять надо Сперцяну сначала агента, а уж потом клуб. Именно в таком порядке, чтобы этот горе-агент не получил с трансфера свои агентские миллионы.

Агент пытается цену набить, а задача клубов в прессе охладить интерес, чтобы цена не росла. Даже если один из этих клубов действительно готовит предложение - мы теперь не узнаем раньше времени
Capral
Capral
вчера в 13:24, ред.
Сперцян- необычный футболист, смотрится очень респектабельно на поле. Но по манере игры не каждой команде подходит. Наполи, на сегодняшний день, вообще неизвестно, что из себя представляет и непонятно, кто им нужен, и как, Конте будет выстраивать свою футбольную модель... По тому, как, Конте работает и какой футбол он предпочитает, такой, тонкий футболист как Сперцян- не очень подходит под его футбол. Ну и еще: по моим, историческим наблюденuям, армяне и грузины (Хвичка) редко уживаются вместе. Так на пример, вспоминая, еще советские первенства- игры между тбилисским Динамо и Араратом, очень часто сопровождались конфликтными ситуациями и не только на поле...
lotsman
lotsman
вчера в 13:00
Вот и Наполи опроверг интерес к Сперцяну. До этого опровергли Сассуоло, Лацио......... А Корнеев говорил об интересе Боруссии, Фрайбурга, Байера, Интера.......... Вся Европа на ушах от Сперцяна.)) Всем теперь надо отвечать на вопросы журналистов. Фабиани из Лацио сказал - Я знаю, что Сперцян очень хороший игрок. Но скажу вам, что мы не заинтересованы в нём. Нам он не интересен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:52
главное, Сперцянпа много стало в мире футбола.
было бы плохо, если никто о нем не знал
Гость
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