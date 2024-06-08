В «Наполи» сообщили об отсутствии интереса к Сперцяну.

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
На данный момент у нас нет никакого интереса к Сперцяну.
Ранее слухи про интерес к футболисту не подтвердили в «Фиорентине» и «Ювентусе».
Агент пытается цену набить, а задача клубов в прессе охладить интерес, чтобы цена не росла. Даже если один из этих клубов действительно готовит предложение - мы теперь не узнаем раньше времени
Агент пытается цену набить, а задача клубов в прессе охладить интерес, чтобы цена не росла. Даже если один из этих клубов действительно готовит предложение - мы теперь не узнаем раньше времени