В «Наполи» сообщили об отсутствии интереса к Сперцяну.

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вчера, 12:26

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» .

На данный момент у нас нет никакого интереса к Сперцяну.

Ранее слухи про интерес к футболисту не подтвердили в «Фиорентине» и «Ювентусе».