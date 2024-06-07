Босниец из Австрии и нижегородец из Таджикистана. «Ростов» ищет замену Песьякову

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сегодня, 18:34

Один русский таджик, второй — австрийский босниец

Сразу после завершения чемпионата «Ростов» расстался со своим многолетним стражем ворот Сергеем Песьяковым. Расстался полюбовно, просто не продлив контракт. Прошлый сезон явно не удался опытнейшему вратарю, а результативная ошибка в игре с «Зенитом» стала логической точкой в ростовской карьере Сергея. Теперь 35-летний Песьяков постарается перезапустить свой путь в самарских «Крыльях Советов».

После ухода Песьякова ростовчане остались с тремя голкиперами — 29-летним Никитой Медведевым и двумя молодыми — 19-летним Михаилом Цулаей и Ярославом Соловьёвым, который моложе на год. Поэтому весьма логичным выглядит усиление вратарской бригады. Тем более что для голкиперов «Ростов» привлекательный вариант. Ведь там работает один из лучших тренеров вратарей страны Виталий Кафанов. Вспомните, какого прогресса добились благодаря работе с Виталием Витальевичем Сергей Рыжиков и Сослан Джанаев. Ростовчане сработали оперативно. В ближайшее время клуб подпишет контракты сразу с двумя голкиперами. И оба считаются легионерами. Хотя не всё так однозначно.

Рустам из Нижнего Новгорода

Да какой он легионер, этот Рустам Ятимов. Родился и вырос Рустам в Нижнем Новгороде. Мама русская, папа — таджик. Футбольное образование Рустам получил в нижегородской «Волге», мечтал играть за «Спартак», за который болел с детства. Но с переходом во взрослый футбол у рослого (метр девяносто пять сантиметров) молодого человека что-то не заладилось. А тут звонок с родины предков. Так Ятимова пригласили в душанбинский «Истиклол», где он сначала считался российским легионером, а в 2018-м оформил и гражданство Таджикистана. В 20 лет Рустам дебютировал в сборной среднеазиатской республики.

«Истиклол» — сильнейший клуб Таджикистана. Ятимов успел пять раз выиграть чемпионат и взять четыре Кубка. Играл в азиатской Лиге чемпионов, где запомнился своей стычкой с самим Криштиану Роналду. Поговорили на повышенных тонах, а потом пожали друг другу руки. Португальским языком Рустам не владеет, но сумел донести до звезды мирового футбола свои мысли по-русски. Затем был очень успешный для таджиков Кубок Азии. Сборная Таджикистана дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту — команде Иордании из-за автогола. Ятимов получил прекрасную прессу, особенно после матча с командой Объединённых Арабских Эмиратов, в котором он отразил пенальти в серии.

Ятимов довольно мало пропускает. В матчах за «Истиклол» в среднем 0,7 мяча за игру. 45% матчей сыграно на ноль. В Лиге чемпионов несколько иная статистика — 24 гола в 17 встречах. Но пока ни разу в своей карьере Рустам не пропускал более трёх мячей за игру. Показатели приличные, но сделайте поправку на уровень чемпионата Таджикистана.

На Ятимова претендовал и «Нижний Новгород», но Рустам предпочёл землякам «Ростов». Вскоре с ним будет подписан контракт. Сумма сделки держится в секрете, но не исключено, что она перевалит за миллион. Таким образом, 25-летний вратарь может стать самым дорогим футболистом в истории Таджикистана. В нашем чемпионате Рустам Ятимов не будет считаться легионером.

Хидажет из Австрии

Если Рустама Ятимова язык не поворачивается назвать иностранцем, то второй потенциальный новобранец «Ростова» самый настоящий легионер. Хидажет Ханкич родился 29 лет назад в Австрии, в семье мигрантов из Югославии, а именно из Боснии. Судя по турецкому имени, Хидажет как раз босниец, а не серб или хорват. Играл за ряд австрийских клубов, не самых выдающихся. Был недолгое время в чешской «Младе-Болеславе», но не успел пересечься там с Николаем Комличенко. Побывал в Румынии, а с 2021 года Ханкич выступает за «Ботев» из болгарского города Пловдив. Пару раз вызывался в сборную Боснии и Герцеговины, но до дебюта дело не дошло. В последнем чемпионате Болгарии Хидажет пропустил 16 мячей в 19 встречах. Выдал серию из семи «сухих» матчей. В последний раз Ханкич пропускал в играх болгарской Первой лиги (пусть не смущает название, это высший дивизион) аж в прошлом году — 25 ноября. Но есть, как говорится, нюанс. С декабря по февраль в чемпионате Болгарии перерыв, во время которого австробосниец получил травму. Хидажет вернулся на поле в марте и с тех пор тоже не пропускал. Помимо матчей чемпионата, Ханкич хранил ворота на замке и в Кубке. Но в финале «Ботев» проиграл «Лудогорцу» (2:3), и все три мяча побывали в воротах потенциального ростовчанина.

Ханкич не столь крупный вратарь, как Ятимов, — рост соответственно 187 и 194, но, как утверждают болгарские источники, весьма подвижный. Выучил болгарский язык, что несложно для югослава, наверняка овладеет и русским. Не очень молод — в конце июня Хидажет справит тридцатилетие. Ориентировочная стоимость 750 тысяч. Если «Ростов», успешно работающий на болгарском рынке, — Умар Сако, Роналдо, заключит с Ханкичем контракт, то Хидажет станет единственным вратарём из дальнего зарубежья в РПЛ . Последним был бразилец Иван Куарежма из «Зенита»

Шанс для Медведева

Но ведь в «Ростове» есть вратарь с такой сухой серией, что не снилась ни Ятимову, ни Ханкичу. В 2017 году Никита Медведев хранил ворота в неприкосновенности на протяжении девяти встреч подряд. Всего же набежало 952 минуты. Но новой звездой отечественного вратарского цеха Медведев не стал. Абсолютно контрпродуктивный переход в «Локомотив», где Никита потерял два года. В казанском «Рубине» тоже ничего хорошего. В 2022-м Медведев вернулся в «Ростов» и там присел в запас. К тому же ещё и травма колена выбила Никиту из строя на продолжительный срок. Выздоровел, довольствовался кубковыми матчами, пару раз появился в чемпионате. И только весной, после привозов Песьякова в домашней игре со «Спартаком», Валерий Карпин выпустил Медведева. Никита отыграл потом ещё пять встреч, причём неплохо, и только в заключительном туре в воротах снова появился Песьяков.

Никите 29 лет. Крест на карьере ставить рано, равно как и греть лавку. И за пост, ставший на время вакантным, он наверняка поборется. Сможет ли этот способный вратарь перезапустить карьеру? Всё зависит от самого Медведева и, конечно, от Виталия Кафанова. Во всяком случае, шанс Никите дать надо. Однако контракт Медведева скоро истечёт, и вратарь близок к тому, чтобы стать свободным агентом. Но есть время всё переиграть, тем более что в договоре имеется нужная опция. У самого Никиты тоже есть негативный опыт ухода из «Ростова».