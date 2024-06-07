«Оренбург» хочет сохранить Прохина

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сегодня, 16:53

«Оренбург» предпримет попытки сохранить защитника . Об этом сообщил спортивный директор южноуральцев .

Мы хотим сохранить футболиста в «Оренбурге» на следующий сезон. Будем общаться, искать пути решения, чтобы этот игрок остался в нашем клубе.

Прохин принадлежит «Ростову». С зимы текущего года 23-летний россиянин выступал на правах аренды за «Оренбург». За южноуральцев он провёл 12 матчей, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 1,5 миллиона евро.