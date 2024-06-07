Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Оренбург» хочет сохранить Прохина

сегодня, 16:53

«Оренбург» предпримет попытки сохранить защитника Данилу Прохина. Об этом сообщил спортивный директор южноуральцев Дмитрий Андреев.

Мы хотим сохранить футболиста в «Оренбурге» на следующий сезон. Будем общаться, искать пути решения, чтобы этот игрок остался в нашем клубе.

Прохин принадлежит «Ростову». С зимы текущего года 23-летний россиянин выступал на правах аренды за «Оренбург». За южноуральцев он провёл 12 матчей, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 1,5 миллиона евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Химки» могут подписать одного из лучших бомбардиров чемпионата Армении
Сегодня, 15:59
В «Локомотиве» подтвердили интерес к лучшему бомбардиру «Оренбурга»
Сегодня, 15:41
«Урал» не ведёт переговоры по трансферу Каштанова
Сегодня, 15:04
Слухи«Ахмат» может усилиться лучшим бомбардиром «Урала»
Сегодня, 14:28
В «Рубине» высказались о будущем Рыбуса
Сегодня, 14:19
Агент Сперцяна подтвердил интерес к игроку со стороны итальянских клубов
Сегодня, 11:42
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 