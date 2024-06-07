В «Ювентусе» отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о предполагаемом интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Мы не заинтересованы в Сперцяне.
В 33 матчах прошедшего сезона футболист забил 11 голов и отдал 7 голевых передач.
Ювентус работает над трансферами Гринвуда из Юнайтед и Копмейнерса из Аталанты.
и старается убедить Болонью продать защитника Калафьори.
и многое сделает, что Савио из Жироны перешел в Турин.
И тут Сперцян?!
Ювентус работает над трансферами Гринвуда из Юнайтед и Копмейнерса из Аталанты.
и старается убедить Болонью продать защитника Калафьори.
и многое сделает, что Савио из Жироны перешел в Турин.
И тут Сперцян?!