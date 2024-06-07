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В «Ювентусе» отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну

сегодня, 17:32

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о предполагаемом интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Мы не заинтересованы в Сперцяне.

В 33 матчах прошедшего сезона футболист забил 11 голов и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:56
Вообще то агент заявлял о пяти итальянских командах, проявивших интерес к его клиенту. Две уже отреагировали. Может остальные проявят интерес.)
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 19:39
Сперцяну нужно что нибуть по проще !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:06
что за ерундой занимается агент игрока.
Ювентус работает над трансферами Гринвуда из Юнайтед и Копмейнерса из Аталанты.
и старается убедить Болонью продать защитника Калафьори.
и многое сделает, что Савио из Жироны перешел в Турин.
И тут Сперцян?!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:01
Куда его только не забирали - по слухам !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:59
Лучше это всё делать в тишине...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:56
Какой такой Сперцян?
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