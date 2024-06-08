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Агент Зукича заявил, что Николич заблокировал трансфер игрока в ЦСКА

вчера, 11:35

Агент полузащитника «Войводины» Деяна Зукича Горан Ловре заявил, что новый главный тренер ЦСКА Марко Николич заблокировал сделку по переходу игрока в московский клуб.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что хавбек получал предложение из Бельгии.

Могу подтвердить, что у нас действительно было предложение из Бельгии и переговоры были на финальной стадии. Но после с нами связался ЦСКА и переговоры с бельгийским клубом встали на паузу. Деян сразу захотел туда перейти, сделка была почти оформлена, ЦСКА предлагал 1,2 миллиона евро «Войводине». Но новый главный тренер московского клуба Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует. Но это не так, ведь статистика говорит обратное — он провёл лучший свой сезон, забив 12 голов и отдав семь голевых передач.

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Ага , одного тренера в отставку, можно сказать, отправил незабитой пенкой))) Теперь следующего ждёт))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 16:22
Марко верит в Забу)))
Заба непоколебимо вкопанный в штрафной соперника, как тотем Перуна.))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:55
Ну вот и началось, Федотов так не мог крутить
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:18
Тренеру виднее кто нужен... ему руководить командой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:58
скорей всего у Николича свой дружески-деловой круг агентов.
а у тех -свои игроки.
aiz27
aiz27
вчера в 11:55
По ходу турнира понятно, а до первой игры меняться не будет?
drug01
drug01
вчера в 11:40
Тренер сам определяет свой состав команды
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