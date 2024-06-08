Агент Зукича заявил, что Николич заблокировал трансфер игрока в ЦСКА

Агент полузащитника «Войводины» Деяна Зукича Горан Ловре заявил, что новый главный тренер ЦСКА Марко Николич заблокировал сделку по переходу игрока в московский клуб.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что хавбек получал предложение из Бельгии.
Могу подтвердить, что у нас действительно было предложение из Бельгии и переговоры были на финальной стадии. Но после с нами связался ЦСКА и переговоры с бельгийским клубом встали на паузу. Деян сразу захотел туда перейти, сделка была почти оформлена, ЦСКА предлагал 1,2 миллиона евро «Войводине». Но новый главный тренер московского клуба Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует. Но это не так, ведь статистика говорит обратное — он провёл лучший свой сезон, забив 12 голов и отдав семь голевых передач.
Заба непоколебимо вкопанный в штрафной соперника, как тотем Перуна.))))
Заба непоколебимо вкопанный в штрафной соперника, как тотем Перуна.))))
а у тех -свои игроки.
а у тех -свои игроки.