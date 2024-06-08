«Реал» хочет продать Рейньера. У игрока 0 матчей за «сливочных»

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вчера, 17:50

«Реал» надеется расстаться с хавбеком .

Клуб купил игрока за 30 миллионов евро в 2020 году, с тех пор футболист за «сливочных» так и не сыграл.

В рамках аренды он выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Жирону» и «Фрозиноне».

Команда из Мадрида готова вновь отдать бразильца в аренду, но вариант с трансфером более предпочтителен.