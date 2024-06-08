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«Реал» хочет продать Рейньера. У игрока 0 матчей за «сливочных»

вчера, 17:50

«Реал» надеется расстаться с хавбеком Рейньером.

Клуб купил игрока за 30 миллионов евро в 2020 году, с тех пор футболист за «сливочных» так и не сыграл.

В рамках аренды он выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Жирону» и «Фрозиноне».

Команда из Мадрида готова вновь отдать бразильца в аренду, но вариант с трансфером более предпочтителен.

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Реал  Рейньер
Перевод с as.com
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:28
Только недавно исполнилось 22 года...
Может ещё найдёт свой клуб...
Семаку кстати может пригодиться...
Молод...недорог...обучен и голодный до игр....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:17
Интересно, а кто одобрил его трансфер?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:15
Самому не стыдно?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:47
НУ Реалу он конечно не нужен ,могут и растаться .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:41
много раза ему дали шансы.
просто одна из звездочек, погасшая рано. таких было есть и будут.
больше делать было нечего…
большой контракт с топ-клубом, легкие деньги, круг друзей паразитов, девицы неизвестногоо происхождения, и вот темнота осторожно, как черный кот, подкрадывалась все ближе и ближе....
и все...больше это не футболист.
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:36
Не дали парню шанса, хотя и в остальных командах он себя не проявил
Неудачный трансфер однозначно
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