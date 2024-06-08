«Реал» хочет продать Рейньера. У игрока 0 матчей за «сливочных»

«Реал» надеется расстаться с хавбеком Рейньером.
Клуб купил игрока за 30 миллионов евро в 2020 году, с тех пор футболист за «сливочных» так и не сыграл.
В рамках аренды он выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Жирону» и «Фрозиноне».
Команда из Мадрида готова вновь отдать бразильца в аренду, но вариант с трансфером более предпочтителен.
просто одна из звездочек, погасшая рано. таких было есть и будут.
больше делать было нечего…
большой контракт с топ-клубом, легкие деньги, круг друзей паразитов, девицы неизвестногоо происхождения, и вот темнота осторожно, как черный кот, подкрадывалась все ближе и ближе....
и все...больше это не футболист.
просто одна из звездочек, погасшая рано. таких было есть и будут.
больше делать было нечего…
большой контракт с топ-клубом, легкие деньги, круг друзей паразитов, девицы неизвестногоо происхождения, и вот темнота осторожно, как черный кот, подкрадывалась все ближе и ближе....
и все...больше это не футболист.