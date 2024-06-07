Брат 2. В главных ролях Нико Уильямс и «Барселона»

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сегодня, 21:34

Нападающий «Атлетика» стал одной из главных целей «сине-гранатовых».

«Барселона» обозначила свои цели на летнем трансферном рынке. Объектами охоты каталонцев стали нападающий «Атлетика» Нико Уильямс и атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц. Спортивный директор «Барсы» уже приступил к работе над переходами. Сами же потенциальные новички готовятся к чемпионату Европы в составе сборных Испании и Германии соответственно.

Пример старшего брата

Младшему из братьев Уильямсов — Нико — всего 21 год. Однако за спиной у молодого нападающего участие в чемпионате мира и победа в Кубке Испании. Ориентировочная цена Уильямса 50 миллионов евро, но вряд ли «Атлетик» согласится отпустить свою звезду за эту цену.

Но решится ли Нико на этот переход? Ведь перед глазами пример старшего брата Иньяки, который провёл всю карьеру в Бильбао и никуда пока не собирается. На протяжении шести лет Уильямс-старший неизменно выходил на поле в составе «Атлетика», установив тем самым уникальное достижение. Даже осколок стекла, который баск носил в ноге два года, не стал помехой. Всего же на счету Иньяки более 400 матчей в футболке «львов». Так, не похожий на баска сын мигрантов из Африки стал не только лидером клуба, но и его символом. И любимцем стадиона «Сан-Мамес».

Конечно, причина кроется не только в преданности Иньяки родному клубу. Когда-то «Атлетик» выставил за своего нападающего какую-то фантастическую сумму отступных. И никто из ранее желавших приобрести Уильямса не рискнул обращаться в Бильбао с предложением о покупке. Возможно, поэтому список трофеев старшего из братьев до недавнего времени ограничивался Суперкубком Испании. В этом году коллекция пополнилась Кубком страны.

В сборную Испании Иньяки Уильямса начал привлекать ещё Хулен Лопетеги. Но как-то неохотно и нечасто. На чемпионат мира 2018 года не попал. Остальные тренеры «красной фурии» почему-то перестали обращать внимание на одного из лидеров «Атлетика». За шесть лет Уильямс сыграл за сборную своей страны всего один матч — и то в 2016 году. И если фактической родине Иньяки оказался не нужен, то почему не принять предложение родины исторической. То есть Ганы. В 2022-м Уильямс отправился на чемпионат мира в Катар в составе игрока африканской сборной.

Молодой да ранний

Пока Иньяки Уильямс бился за «Атлетик» во всех матчах, на скамейке запасных клуба был замечен похожий на него футболист. Причём с такой же фамилией. Нико, который моложе брата на 8 лет. Потом он стал всё чаще появляться на поле. Выяснилось, что младшенький не менее техничен и не менее быстр. Да и хитёр тоже. Правда, с голами как-то не клеилось. В первом полнокровном сезоне ноль мячей в чемпионате и два в Кубке. Но в следующем сезоне пришли и голы. А там и приглашение в сборную Испании. На чемпионат мира в Катар отправились два Уильямса, правда, в составе разных сборных. Сыграть против друга братьям не удалось, Гана не вышла из группы. А так бы сложился интересный казус — родные братья по разные стороны национальных сборных. Кевин-Принс и Джером Боатенги, игравшие в 2010 году за Гану и Германию в очной встрече, — всё же сводные братья, которые между собой не особо ладили. А тут самые что ни есть родные.

Вскоре младший брат стал таким же важным элементом «Атлетика», как и старший. Два крайних нападающих превратились в ударную силу басков. Старший играл справа, младший — слева. Иньяки чаще забивал, Нико больше проявил себя как ассистент. И если приглашение Уильямса-младшего на чемпионат мира 2022 года выглядело неким авансом, то сейчас его присутствие в рядах «красной фурии» выглядит обоснованным и закономерным. В Испании считают, что младший брат талантливее старшего. Но если бы не Иньяки, его забота о брате на поле и вне его, дар Нико мог бы и не проявиться.

Уходить или оставаться

И сейчас, когда «Барселоне» понадобился Нико, возникло немало вопросов. Во-первых, как поступить самому футболисту. С одной стороны, велик соблазн оказаться в большом клубе и творить его историю. То, что Уильямс впишется в игру «Барселоны», сомневаться не приходится. Игроки «Атлетика» всегда усиливали «Барсу». Но есть моральный аспект. Нико придётся уйти из клуба, в котором он вырос, где он стал большим игроком, где, наконец, играет его старший брат, роль которого трудно переоценить. И бросить это всё, выходить на поле в форме другого клуба, будет очень непросто. Конкретно для Нико. А не пойти, остаться в Бильбао, — есть риск повторить судьбу своего одарённого старшего брата, который заслуживал более успешной карьеры.

Согласится ли «Атлетик» продать свою звёздочку? Скорее всего, да. Не он первый, не он последний. Тем более что в контракте Уильямса прописана солидная сумма отступных. Можно существенно пополнить бюджет клуба. Покупать игроков со стороны — не в правилах «Атлетика». Да и в клубной академии растут новые дарования.

И третий аспект. А передумает ли «Барселона», когда тот же Деку увидит ценник на футболиста с обилием цифр. Думаете, «Реал», «Барса» или «Манчестер Юнайтед» не пытались приобрести старшего брата? Но все переговоры заканчивались, когда потенциальные покупатели узнавали сумму отступных, которая показалась чрезмерной. Поэтому хотеть купить Нико Уильямса и приобрести его — далеко не одно и то же.