Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

Трансфер Кварацхелии в ПСЖ может сорваться. Конте хочет оставить игрока

вчера, 09:33

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может не перейти в ПСЖ.

По информации Get Football News France со ссылкой на L’Equipe, новый главный тренер итальянского клуба Антонио Конте намерен сохранить футболиста в своей команде.

По данным Foot Mercato, советник «Пари Сен-Жермен» по спортивным вопросам Луис Кампос уведомил агента форварда, что парижане готовы заплатить за трансфер 120 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ньюкасл» предложил 16 миллионов фунтов стерлингов за вратаря «Бёрнли»
Сегодня, 10:49
ПАОК хочет приобрести вингера «Ростова»
Сегодня, 10:30
«Лацио» проявляет интерес к двум игрокам «Вероны»
Сегодня, 10:19
СлухиАлексис Санчес и Сеск Фабрегас могут воссоединиться в «Комо»
Сегодня, 09:27
У юных футболистов тоже будет вариант ЕГЭ. Ямаля и Вирца проверят на Евро-2024
Сегодня, 09:04Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадка
СлухиНкунку не хочет уходить из «Челси»
Вчера, 23:22
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:01, ред.
За Хвичу 120 лямов ?
Там с Хелаифи есть кто рядом? Дайте ему стакан воды, уложите в кровать и положите на лоб холодный компресс. (facepalm).
112910415
112910415
вчера в 20:17
Судьба такая
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:08
За 120 лямов можно замену Хвиче найти...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:07
И у этого алименты ???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:41
Идут торги. Хвича не подходит под стиль Конте. Да и Наполи нужны деньги..раз команда не пробилась в Ляч
7ndu3fau78uw
7ndu3fau78uw
вчера в 09:39
Цену что ли набивают, все равно не удержат.
k3sa8qgwk5as
k3sa8qgwk5as
вчера в 09:35
Больше за него уже никто не заплатит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 