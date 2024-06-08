Трансфер Кварацхелии в ПСЖ может сорваться. Конте хочет оставить игрока

1717828413

вчера, 09:33

Нападающий «Наполи» может не перейти в ПСЖ .

По информации Get Football News France со ссылкой на L’Equipe, новый главный тренер итальянского клуба намерен сохранить футболиста в своей команде.

По данным Foot Mercato, советник «Пари Сен-Жермен» по спортивным вопросам уведомил агента форварда, что парижане готовы заплатить за трансфер 120 млн евро.