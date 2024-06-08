Трансфер Кварацхелии в ПСЖ может сорваться. Конте хочет оставить игрока

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может не перейти в ПСЖ.
По информации Get Football News France со ссылкой на L’Equipe, новый главный тренер итальянского клуба Антонио Конте намерен сохранить футболиста в своей команде.
По данным Foot Mercato, советник «Пари Сен-Жермен» по спортивным вопросам Луис Кампос уведомил агента форварда, что парижане готовы заплатить за трансфер 120 млн евро.
Там с Хелаифи есть кто рядом? Дайте ему стакан воды, уложите в кровать и положите на лоб холодный компресс. (facepalm).
Там с Хелаифи есть кто рядом? Дайте ему стакан воды, уложите в кровать и положите на лоб холодный компресс. (facepalm).