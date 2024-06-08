«Челси» ещё надеется заработать на Лукаку. Игрок хочет осесть в Италии, есть шанс на топ-воссоединение

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вчера, 12:12

«Наполи» пользуется невостребованностью бельгийца.

Сага с продажей Лукаку продолжается

Ромелу уже обжёгся, когда покинул чемпионский «Интер» и присоединился к «Челси». Урок был быстро усвоен, спустя год бельгиец снова надел футболку «нерадзурри» и теперь уже не собирался возвращаться в Лондон. Только вот огромное желание остаться прошлым летом помешало игроку.

Он настолько хотел решить этот вопрос, что помимо «Интера» начал вести переговоры с «Юве», чтобы был запасной вариант, если миланцы не найдут деньги. «Нерадзурри» же, узнав об этом, вышли из сделки – форвард и так заслужил неоднозначное отношение своими перебежками, а тут ещё и обратился к конкурентам.

«Старая синьора» в итоге тоже отказалась от приобретения, а бельгийцу пришлось ждать, кто за ним придёт. Так появился вариант с «Ромой». Но эта сделка лишь откладывала разбирательства – римляне не в состоянии потянуть запросы «аристократов», поэтому смогли выбить лишь аренду. Поэтому и разговоры о поиске клуба для Ромелу этим летом возобновляются.

В «Наполи» зовёт Конте – с ним Лукаку разрывал за «Интер»

Неаполитанцы не просто так обратили внимание на бельгийского страйкера. Повлияли несколько факторов. Во-первых, Антонио Конте – слухи об интересе к Ромелу появились немногим позже, чем инсайды о переговорах менеджера с клубом. Антонио отлично знаком с нападающим. Они пересекались в «Интере». Тогда у Лукаку были серьёзные проблемы – карьера в МЮ пошла на спад, нужно было найти место, где ситуацию удалось бы переломить.

И Конте сделал из неповоротливого массивного форварда дважды лучшего бомбардира команды, одного из лидеров чемпионского «Интера». Антонио знает подход к Ромелу, у них образовалась химия – и бельгиец наверняка захочет снова поработать под его руководством. Сам тренер тоже хочет привезти Лукаку в «Наполи». По последним данным, они уже созванивались и обсуждали потенциальное сотрудничество.

Во-вторых, продолжается охота за действующим лидером атаки неаполитанцев Виктором Осимхеном. Нигериец вышел на топ-уровень годом ранее и приковал к себе внимание европейских грандов. Несмотря на просадку в минувшей кампании, он по-прежнему высоко котируется – «Наполи» пытается найти альтернативу на случай потери своего бомбардира.

«Рома» вряд ли потянет запросы «аристократов»

Дополнительный плюс для Конте и «Наполи» – экономическая ситуация в «Роме». Римляне не могут позволить себе вкладывать большие деньги в трансферы, поэтому и вынуждены шерстить рынок свободных агентов или выбивать аренды. По этой причине и Лукаку они только арендовали. Форвард провёл неровный сезон после возвращения в «Интер» (восстановление от травмы, последующая раскачка), а для «Ромы» вложение в рискованный актив – непозволительная роскошь.

Наступило межсезонье, а клуб так и не включился в переговоры о полноценном трансфере. Логично предположить, что римляне сконцентрируются на других вариантах. Для них предпочтительнее найти игрока, за которого не потребуют много – может, он и окажется не таким забивным, зато будет по карману. Прямо сейчас они видят альтернативу в лучшем бомбардире «Алавеса» Саму Омородионе – да, за ним приглядывают более богатые «Арсенал» и «Тоттенхэм». Но игроку всего 20 лет, он провел только один относительно яркий сезон – англичанам нужен более проверенный вариант, вряд ли они станут предлагать большие деньги. Так что «Рома» скорее отдаст предпочтение Саму.

Неаполитанцы играют на невостребованности форварда

Для «Наполи» это хорошие новости. «Челси» в такой ситуации попадает в тупик. Футболист хочет остаться в Италии, поскольку прекрасно чувствует себя в условиях Серии А. И не хочет возвращаться в АПЛ , где игра у него шла только в составе «Эвертона». Поэтому и сделку с «Арсеналом» он может заблокировать.

«Синим» приходится искать вариант в Италии, чтобы отбить хоть что-то. С учётом того, что сами они когда-то заплатили «Интеру» 115 млн евро компенсации, заработать хотят 38 млн фунтов. Но «Рома» такой ценник не потянет, «Интер» уже нашел золотое сечение на острие (эталонно работает на рынке свободных агентов, Тюрам – один из примеров). У «Юве» начал оживать Влахович, к тому же непонятно, как команда изменится при Мотте. Проще говоря, единственный доступный вариант – «Наполи».

И клуб, пользуясь этим, предлагает мизерные 15+3 миллиона евро компенсации. Согласиться на трансфер требует и сам Ромелу.

Надо цепляться за Италию

Упертость форварда понятна и логична. В топ-клубе Англии нападающий так и не заиграл – а сейчас он уже не в том возрасте, чтобы предпринимать очередную попытку. Известно, что в Италии менее заточенный на скорость футбол, не такой интенсивный – и в таких условиях Ромелу хорош (стабильно забивает больше 10 мячей в чемпионате). Известно и то, что при Конте он будет стабильно попадать в стартовый состав, Антонио вернет его в лучшие кондиции, выжмет максимум.

Для 31-летнего футболиста это идеальный расклад (даже если будет очередная аренда), так он дольше продержится на пике, дольше будет на радарах тренера сборной Бельгии. Другое дело, что итальянские клубы не так богаты, как англичане, зачастую испытывают финансовые проблемы и не могут удовлетворить запросы толстосумов. Самому Лукаку остается надеяться, что неаполитанцы дожмут «Челси». Или хотя бы найдут необходимую сумму.