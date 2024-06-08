«Рома» планирует приобрести нападающего «Ювентуса»

«Рома» интересуется нападающим «Ювентуса» Матиасом Суле.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Фрозиноне» на правах аренды.
В 36 матчах прошедшей кампании игрок забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.
«Рома» интересуется нападающим «Ювентуса» Матиасом Суле.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Фрозиноне» на правах аренды.
В 36 матчах прошедшей кампании игрок забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.
Молодой, перспективный форвард. Но пойдёт ли он в Рому?
Молодой, перспективный форвард. Но пойдёт ли он в Рому?
а на Суле есть спрос в АПЛ
а на Суле есть спрос в АПЛ