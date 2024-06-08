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«Рома» планирует приобрести нападающего «Ювентуса»

вчера, 22:54

«Рома» интересуется нападающим «Ювентуса» Матиасом Суле.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Фрозиноне» на правах аренды.

В 36 матчах прошедшей кампании игрок забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:35
Учитывая, что ему всего 21 год, статистика у него достаточно хорошая.
Молодой, перспективный форвард. Но пойдёт ли он в Рому?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:34
надеюсь, Де Росси знает какие игроки ему нужны.
а на Суле есть спрос в АПЛ
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:22
Хорошая статистика, если не продадут то может в аренду договорятся!
Гость
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