«Лацио» проявляет интерес к двум игрокам «Вероны»

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09 июня 2024, 10:19

«Лацио» заинтересован в приобретении двух игроков «Вероны» — защитника и нападающего . Скорое назначение главного тренера «жёлто-синих» Марко Барони на пост наставника римлян поможет упростить данные трансферы.

Клубы уже ведут переговоры по игрокам. Сообщается, что за полноценный трансфер Нослина «Лацио» придётся заплатить 15 — 16 миллионов евро плюс 3 — 4 миллиона евро в виде бонусов. Данная сумма может отпугнуть римлян.

Кабаль в прошедшем сезоне Серии А провёл 22 матча и получил 6 жёлтых карточек. На счету Нослина 17 игр, 5 голов и 4 ассиста.