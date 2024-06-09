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«Лацио» проявляет интерес к двум игрокам «Вероны»

09 июня 2024, 10:19

«Лацио» заинтересован в приобретении двух игроков «Вероны» — защитника Хуана Кабаля и нападающего Тианни Нослина. Скорое назначение главного тренера «жёлто-синих» Марко Барони на пост наставника римлян поможет упростить данные трансферы.

Клубы уже ведут переговоры по игрокам. Сообщается, что за полноценный трансфер Нослина «Лацио» придётся заплатить 15 — 16 миллионов евро плюс 3 — 4 миллиона евро в виде бонусов. Данная сумма может отпугнуть римлян.

Кабаль в прошедшем сезоне Серии А провёл 22 матча и получил 6 жёлтых карточек. На счету Нослина 17 игр, 5 голов и 4 ассиста.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak ответ Veron_HS (раскрыть)
09 июня в 13:05
Посмотрим...это ж Лацио. У них чем хуже и менее звездный состав, тем лучше они играют. Как только приходит усиление какое то, то считай пропало))
Veron_HS
Veron_HS ответ ssspartak (раскрыть)
09 июня в 12:35
с этим тренером и такими трансферами Лацио и будет тем конкурентом Вероны на вылет...
ssspartak
ssspartak
09 июня в 11:54
Только поднялась Верона на повышение, а игроков разбирают. Клуб опять будет претендентом на вылет. Такие трансферы выгоднее даже не Лацио, а конкурентам по таблице Вероны.
sv_1969
sv_1969
09 июня в 10:25
Для игроков это повышение... А договорятся ли это вопрос.В Лацио не любят переплачивать
kpq6ekb3wu8m
kpq6ekb3wu8m
09 июня в 10:20
Оптом оно всегда дешевле
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