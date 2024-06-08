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Нкунку не хочет уходить из «Челси»

вчера, 23:22

Нападающий Кристофер Нкунку намерен остаться в «Челси».

По слухам, футболист может продолжить карьеру в другой команде, но «синие» также хотят сохранить его у себя.

Футболист полагает, что прошлый его сезон был испорчен травмами, а в новой кампании у него есть шансы исправить положение.

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Все комментарии
yqy949hp4xyh
yqy949hp4xyh
сегодня в 05:29
Думаю там за него решат, будет или не будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:38
Нкунку прирожденный голеадор.
Первый сезон в Челси не получился из за тяжелой травмы.
Но он точно усилит атаку синих!
Надо остаться и верить в себя!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:58
Зачем уходить, в Челси хорошее лечение, санаторий, где еще и платят…плюс там не скучно, так как на протяжении сезона с ним там пол состава.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:20
Если и клуб и игрока все устраивает, то надо продолжать сотрудничество
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