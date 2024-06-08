Нкунку не хочет уходить из «Челси»

Нападающий Кристофер Нкунку намерен остаться в «Челси».
По слухам, футболист может продолжить карьеру в другой команде, но «синие» также хотят сохранить его у себя.
Футболист полагает, что прошлый его сезон был испорчен травмами, а в новой кампании у него есть шансы исправить положение.
Первый сезон в Челси не получился из за тяжелой травмы.
Но он точно усилит атаку синих!
Надо остаться и верить в себя!
Первый сезон в Челси не получился из за тяжелой травмы.
Но он точно усилит атаку синих!
Надо остаться и верить в себя!