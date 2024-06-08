Нкунку не хочет уходить из «Челси»

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вчера, 23:22

Нападающий намерен остаться в «Челси».

По слухам, футболист может продолжить карьеру в другой команде, но «синие» также хотят сохранить его у себя.

Футболист полагает, что прошлый его сезон был испорчен травмами, а в новой кампании у него есть шансы исправить положение.