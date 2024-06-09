У юных футболистов тоже будет вариант ЕГЭ. Ямаля и Вирца проверят на Евро-2024

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вчера, 09:04

Большой турнир – тест для новых героев.

У школьников единый государственный экзамен, а у молодых футболистов, способных сменить клубы в ближайшие годы – Евро-2024. Подобные турниры подогревают интерес к юным игрокам, но также могут погасить трансферный костер. Многие, начиная с Мбаппе, определились с будущими клубами. А рядом игроки, для которых успех в Германии откроет двери в будущее.

Флориан Вирц, 21 год, рыночная стоимость – 130 млн евро

Молодой немец выиграл кубок и чемпионат Германии. Атакующий полузащитник давно в поле зрения трансферных биноклей. Тонкий плеймейкер Вирц шикарно прячется между линиями. Отлично дирижирует игрой, невзирая на юный возраст. Удивляет, что его упрямо связывают только с «Реалом», но тренер «Байера» Алонсо поможет Флориану выбрать новый клуб. А на Евро-2024 проверят стрессоустойчивость и класс молодого игрока.

Ламин Ямаль, 16 лет, рыночная стоимость – 90 млн евро

В прошлом игрок «Барселоны» не смог бы попасть в подобный список по очевидной причине. Раньше каталонцы не раздавали футболистов под основу. Или всё было иначе? Пике, Сеск, Альба и многие другие возвращались в «Барселону», которая их теряла. Ямаль хорош в составе клуба, попал в заявку сборной Испании на Евро – сделал два ассиста в свежем спарринге. «Барселоне» нужны деньги, Ламин может уйти.

Джереми Фрипмонг, 23 года, рыночная стоимость – 50 млн евро

Голландец не был основным игроком сборной с юности, но молодой правый латераль «Байера» получит шанс от Кумана на Евро-2024. Может играть не только в обороне, но также в атаке, ведь у Джереми великолепный последний пас. Фримпонг впечатлил в составе команды Хаби Алонсо. И хотя у него случались явные ошибки в защите, атакующие показатели перекрывают горести обороны. Осталось только показать класс на Евро.

Амаду Онана, 22 года, рыночная стоимость – 50 млн евро

Опорный хавбек «Эвертона» и сборной Бельгии покинет нынешнюю английскую команду. Клуб из Ливерпуля не вписывается в финансовые правила АПЛ , придется продавать футболистов. Онана один из самых очевидных лотов на трансферном рынке. Амаду не был лучшим игроком сезона в «Эвертоне», но у него толковый первый пас. Онана огромный – под два метра, и может вырасти в «Баварии», где им интересуются.

Рафаэл Леау, 24 года, рыночная стоимость – 90 млн евро

Огорчает информация о переговорах «Милана» с клубами из Саудовской Аравии. Тони Кроос прав, нельзя молодым игрокам отправляться на заработки, прежде чем выиграли ценные кубки. Леау не играл пока в финале Лиги чемпионов. У него был непростой период в «Милане», но в гармоничной команде Рафа может стать ещё сильнее, заиграть зрело. В сборной Португалии у него есть конкуренты, но настало время показать себя.

Хави Симонс, 21 год, рыночная стоимость – 80 млн евро

Крутой атакующий хавбек, но угораздило заключить длительный контракт с ПСЖ . Луису Энрике не нужен, но при этом парижане запросят огромные деньги за Хави. Легко найдутся клубы, где голландец пригодится в ближайшем будущем. И Евро-2024 в случае Симонса сыграет решающую роль. Голы за «Лейпциг» подняли акции Хави, но вряд ли немецкий клуб готов выкупить контракт парня. Сыграет круто – будет большой трансфер.

Душан Влахович, 24 года, рыночная стоимость – 65 млн евро

Сербский нападающий крутился рядом с элитой. Но нестабильные отрезки в «Ювентусе» отбросили Влаховича в трансферных списках фаворитов Лиги чемпионов. Душана изучили в «Арсенале», но Артета тянет с покупкой профильного центрального нападающего. Ждут Евро, где сборной Сербии пора реализовать потенциал состава после серии неудач. Душан в национальной команде отметился лишь обвинениями в романе с женой напарника.

Жоау Невеш, 19 лет, рыночная стоимость – 55 млн евро

Вчерашнего школьника ждёт экзамен на Евро-2024, где воспитанник «Бенфики» постарается увеличить трансферную стоимость. Интересы Жоау представляет тот самый агент Мендеш. Так что вряд ли центральный полузащитник «орлов» переберется в новый клуб за «смешные» 55 млн евро. Невеш понравился в составе «Бенфики», но не хочется, чтобы Жоау повторил ошибку Энцо Фернандеса. Невеш – один из фаворитов в борьбе за награду «Golden Boy».

Лоис Опенда, 24 года, рыночная стоимость – 60 млн евро

Бельгийский нападающий давно был в центре внимания, но до успешного сезона в «Лейпциге» в него не верили самые большие клубы континента. И если удачно выйдет на замену в составе сборной Бельгии, где в основе ветеран Лукаку – интерес к Опенда резко вырастет. Хороший умный нападающий, который забил в Бундеслиге 24 гола и отдал 7 ассистов в дебютном сезоне, пригодился бы многим командам в АПЛ .

Николас Уильямс, 21 год, рыночная стоимость – 60 млн евро

Хорошо разрекламированный, ведь «Атлетик» выиграл Кубок Испании, а Нико прошлой зимой интересовал клубы АПЛ . Уильямс невероятно тонкий игрок. И если в составе сборной Испании будет таким же ярким, как юный Ямаль, то «Барселона» активизирует попытки заполучить воспитанника баскского футбола. Уильямс заслужил шанс в гранде, но покупатели хотят проверить его на уровне крупного международного кубка.

Джамал Мусиала, 21 год, рыночная стоимость – 120 млн евро

Входит в десятку самых дорогих футболистов планеты. Джамал выбирал между сборными Англии и Германии. Выбрал немцев, за которых сыграет на Евро-2024. Должен показать класс, чтобы Компани строил новую «Баварию» вокруг Мусиалы. Или чтобы другой клуб заплатил огромные деньги за трансфер. Вряд ли Джамал решится на уход этим летом, но тест на футбольную зрелость молодой парень пройдет именно сейчас.