Агент Фомина: «Трансфер Даниила в Европу возможен»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Динамо» , высказался о возможном продолжении карьеры игрока в Европе.

Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Посмотрим, как будет складываться ситуация.