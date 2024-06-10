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Агент Фомина: «Трансфер Даниила в Европу возможен»

вчера, 13:47

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном продолжении карьеры игрока в Европе.

Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:52, ред.
Очень сомневаюсь. Фомин даже из российских игроков - футболист не первой пятерки. Есть кандидаты по интереснее.

А скоро пройдет Евро и команды из топ-5 будут присматривать себе тех, кто показал себя на турнире, а не игрока из российской лиги, который даже не лучший среди наших.

Если в переход Сперцяна и Тюкавина еще можно поверить, то в переход Фомина - нет
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:02, ред.
Агент Фомина: «Трансфер Даниила в Европу возможен»

- Каждый день такие новости. Этот хочет в Европу, этот "очень" хочет в Европу, этому уже "вообще невтерпёж"...
- Так и хочется сказать, - Да заберите вы уже их наконец, всех скопом, и навсегда! Пусть они там льют свои "крокодиловы слёзы", что у них, мол, талант - а их никто не замечает, и платят мало.
- А мы здесь, на Родине, в России, уж как-нибудь обойдёмся и без них... Вон молодёжь подрастает... Выживем, не смотря ни на что...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:15
В этот раз лучше не превередничать и ехать пока зовут !
h878gfpj9x4s
h878gfpj9x4s
вчера в 15:54
Трансфер Фомина в Факел более вероятен, чем в Европу.
2ccderezxre7
2ccderezxre7
вчера в 15:48
Для этого надо иметь стабильную игру и хороший результат!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:33
А он что, готов к Европе?
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:32
Какая ещё Европа - мы с ней воюем...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:10
Агент обозначил свою работу и намекнул Динамо чтобы не затягивали с новым контрактом Фомина...
А так.... К Кокорину...)
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:53
Добрый день!!!
Да, возможно, соглашусь, пожалуй. Но, с другой стороны, переезд в Герту- был более чем реальный, сам, шварц за него просил. Но конечно, денежный вопрос- никогда лишним не бывает...)))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:50
День добрый! Таки да)))Лень перечислять было!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:49
Приветствую! На счет того что Фомин не поехал в Герту все просто! В старушке ему просто бы не насыпали столько сколько в Динамо!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:47
Моё Почтение!!!
Мальта, Кипр- из той же серии))).
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:43
Ну условный Люксембург это тоже европа)))
Capral
Capral
вчера в 14:40, ред.
Любой трансфер в Европу- в принципе возможен. Но, по Фомину, не очень похоже, чтобы, кто-то, им, всерьёз заинтересовался... Ничего особенного не показывает, средний игрок и это на фоне российского футбола. Не знаю, кто может на него иметь виды. Нестабильный футболист, морально- неустойчевый, если вспомнить, незабитые им пенальти и поблекшую игру. В топовый чемпионат попасть может, но точно не в топовую команду. Вобщем, не вижу, у него, каких-то преимуществ для переезда в Европу, хотя, всё может быть. Ну а слова агента, понятны- это его работа- продвигать своего клиента. Посмотрим, что из этого получится. В Динамо, от него пользы не много... В середине поля и без него есть кому играть- Битело, Карраскаль. В опорке, Фомин не сильно большой мастер, да, и, Лаксальту, и Чавесу- он не соперник.

А ведь был шанс, у Фомина уехать в Европу, в частности- в Германию, пару лет назад, когда шварц возглавил Герту. Да, шварц его звал с собой, о чем писала немецкая печать. Непонятно, почему отказался...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:32
Очередная дежурная фраза агента...
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