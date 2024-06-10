Агент Фомина: «Трансфер Даниила в Европу возможен»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном продолжении карьеры игрока в Европе.
Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Посмотрим, как будет складываться ситуация.
Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном продолжении карьеры игрока в Европе.
Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Посмотрим, как будет складываться ситуация.
А ведь был шанс, у Фомина уехать в Европу, в частности- в Германию, пару лет назад, когда шварц возглавил Герту. Да, шварц его звал с собой, о чем писала немецкая печать. Непонятно, почему отказался...
А ведь был шанс, у Фомина уехать в Европу, в частности- в Германию, пару лет назад, когда шварц возглавил Герту. Да, шварц его звал с собой, о чем писала немецкая печать. Непонятно, почему отказался...
Да, возможно, соглашусь, пожалуй. Но, с другой стороны, переезд в Герту- был более чем реальный, сам, шварц за него просил. Но конечно, денежный вопрос- никогда лишним не бывает...)))
Да, возможно, соглашусь, пожалуй. Но, с другой стороны, переезд в Герту- был более чем реальный, сам, шварц за него просил. Но конечно, денежный вопрос- никогда лишним не бывает...)))