Киммих покинет «Баварию» свободным агентом в следующем году

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вчера, 10:39

Полузащитник сборной Германии , скорее всего, покинет «Баварию» в статусе свободного агента в 2025 году. На данный момент переговоры по новому контракту не ведутся. Да и вряд ли это возможно с зарплатой Киммиха в 19,5 миллионов евро. Однако новые переговоры могут состоятся после чемпионата Европы.

«Барселона» очень заинтересована в приглашении 29-летнего немца. Новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик является большим поклонником таланта Киммиха. И если сейчас «Барселона» не сможет позволить себе осуществить данный трансфер за деньги, то в 2025 году она попытается подписать опорного полузащитника в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова расстаться с рядом футболистов.