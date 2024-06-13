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Киммих покинет «Баварию» свободным агентом в следующем году

вчера, 10:39

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих, скорее всего, покинет «Баварию» в статусе свободного агента в 2025 году. На данный момент переговоры по новому контракту не ведутся. Да и вряд ли это возможно с зарплатой Киммиха в 19,5 миллионов евро. Однако новые переговоры могут состоятся после чемпионата Европы.

«Барселона» очень заинтересована в приглашении 29-летнего немца. Новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик является большим поклонником таланта Киммиха. И если сейчас «Барселона» не сможет позволить себе осуществить данный трансфер за деньги, то в 2025 году она попытается подписать опорного полузащитника в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова расстаться с рядом футболистов.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Aidos Ayazov (раскрыть)
вчера в 15:52
это понятно.. только вот аппетиты его сдали?
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:20
Пойдет на понижение. Возрастной игрок уже, сильно сдал в физике
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:43, ред.
А у Барсы хватит денег на зарплату Киммиха? Не удивлён буду если пригласят. Их ничто не учит
Гость
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