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Дубль Месси помог сборной Аргентины крупно обыграть Гватемалу

вчера, 08:14
ГватемалаЛоготип футбольный клуб Гватемала1 : 4Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Аргентины одержала победу над командой Гватемалы в товарищеском матче (4:1). Встреча прошла на стадионе «ФедЭкс Филд» в Лэндовере (Мэриленд, США).

На 4-й минуте автогол защитника Лисандро Мартинеса позволил гватемальцам выйти вперёд. На 12-й нападающий Лионель Месси восстановил равенство. Форвард Лаутаро Мартинес на 39-й с пенальти забил 2-й мяч южноамериканской команды, а на 66-й сделал дубль. На 77-й второй гол в игре записал на свой счёт Месси.

Для аргентинцев это была заключительная контрольная встреча перед Кубком Америки. Национальная команда на турнире сыграет в группе А с Перу, Чили и Канадой.

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Все комментарии
df7abhx2bjaj
df7abhx2bjaj
вчера в 17:29
Серьёзный соперник,да ,Меська показал всё своё мастерство,поболше бы таких команд и Меська был бы на необитаемом острове!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:10
Месси в неплохой форме,голы печатает.
Elliada_
Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 12:11
Ждешь не дождешься?
амурец
амурец
вчера в 11:18
Ну что же дубль аж самой Гватемале, это заявка на ЗМ
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:08, ред.
Тоесть вы хотели бы чтобы действующий чемпион мира команда Аргентины, не играла совсем товарищеские матчи?? Типа команда зазналась и не будет играть проходные игры?? Или, если Аргентина чемпион она не должна выпускать на поле своих основных игроков?? Или если даже выпустит только с обязательной установкой не забивать?? Логики нет. Просто надо убрать свою зависть и ненависть по отношению к определенным лицам знаменитостям и наслаждаться футболом в их исполнении пока играют. В том числе и по отношении к Роналду.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 11:03
Дровосеки из Гватемалы это, конечно, нечто..
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 10:58
не гном он. а клоп))
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов ответ K_TS16 (раскрыть)
вчера в 10:57
месси велик- месси мопед)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:30
Для полного понимания совершённого Лео очередного чуда нужно добавить что все 25 человек сборной Гватемалы стоят 7,28 млн €....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:06
осталось закрыть свой последний гештальт - победа в МЛС.
lotsman
lotsman
вчера в 10:02
Контрольная игра, это контрольная, тем более что соперник проходимый, а вот в группе будет сложнее. Чили, да и Канада, обыгравшая французов.
adekvat
adekvat
вчера в 09:59
Мой ответ Роналду.
mpy3r8s2hfg2
mpy3r8s2hfg2
вчера в 09:56
Гватемалу обидеть может всякий, а уж Аргентина просто обязана выигрывать, ничего удивительного.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 09:49
Дубль Месси помог обыграть сб. Франции в финале ЧМ.

Что ему Гватемала - очередная разминка, может спокойно уступить пенальти партнёру, которому важно вернуть уверенность.
Удачи им на КА.
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:44
Месси в отличной форме и готов к завоеванию очередного трофея вместе со сборной Аргентины.
112910415
112910415
вчера в 09:35
В полном порядке!
Elliada_
Elliada_
вчера в 08:56
В победе Аргентины не было сомнений. Все упиралось в счет. Победили скромно, могли забить больше. Хорошая разминка перед КА. Месси свое дело сделал, 2+1 по системе гол+пас. Мог сделать хет-трик, но отдал пенальти Лаутаро. Правильный поступок. Лаутаро провалил ЧМ. Ему гол был важнее, для уверенности.
K_TS16
K_TS16
вчера в 08:54
Месси велик
Аксинья
Аксинья ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 08:38
Он однофамилец шотландца забившего немцам - Автогол))
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:25
Любопытно было узнать как зовут того гватемальца, который забил Аргентине. А нет)) гватемалец не забивал никакой
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:19
А пенальти не дали гному пробить
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:17
Это была лишь Гватемала
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:16
А один пропущенный был
Гость
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