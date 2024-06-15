Дубль Месси помог сборной Аргентины крупно обыграть Гватемалу

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вчера, 08:14

Сборная Аргентины одержала победу над командой Гватемалы в товарищеском матче (4:1). Встреча прошла на стадионе «ФедЭкс Филд» в Лэндовере (Мэриленд, США ).

На 4-й минуте автогол защитника Лисандро Мартинеса позволил гватемальцам выйти вперёд. На 12-й нападающий Лионель Месси восстановил равенство. Форвард Лаутаро Мартинес на 39-й с пенальти забил 2-й мяч южноамериканской команды, а на 66-й сделал дубль. На 77-й второй гол в игре записал на свой счёт Месси.

Для аргентинцев это была заключительная контрольная встреча перед Кубком Америки. Национальная команда на турнире сыграет в группе А с Перу, Чили и Канадой.