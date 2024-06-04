Не только Роналду это сделал. Футболисты, которые побеждали с двумя и более клубами в ЛЧ

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вчера, 21:00

Всего 25 футболистов смогли выиграть Лигу чемпионов с несколькими клубами, давайте вспомним всех.

Отметим, что в списке есть только те игроки, которые побеждали в турнире с 1992 года.

Тони Кроос – «Бавария» (2013), «Реал» (2016, 2017, 2018, 2022, 2024)

Игрок сборной Германии сыграл важную роль в требле «Баварии» в сезоне 2012/13 и оставался в клубе в течение первого сезона Пепа Гвардиолы в Мюнхене, затем он выиграл чемпионат мира, перешел в «Реал» и вписал себя в историю мирового футбола.

Криштиану Роналду – «Манчестер Юнайтед» (2008), «Реал» (2014, 2016, 2017, 2018)

Легенда не только футбола, но и спорта. Все знают имя Криштиану. Роналду становился лучшим бомбардиром турнира в каждом из пяти сезонов, в которых он поднимал трофей: сначала с «Манчестер Юнайтед», а затем четыре раза с «Реалом».

Матео Ковачич – «Реал» (2016, 2017, 2018), «Челси» (2021)

Хорват не считался игроком основы в «Реале», но все же сыграл свою эпизодическую роль в победе «Челси» над «Манчестер Сити» в 2021 году.

Жерар Пике – «Манчестер Юнайтед» (2008), «Барселона» (2009, 2011, 2015)

Испанский футболист хорошо проявил себя за «Юнайтед» в триумфальном сезоне 2007/08, но не попал в состав команды на финал. Пике сыграл гораздо более важную роль в клубе своего детства — «Барселоне».

Кларенс Зеедорф – «Аякс» (1995), «Реал» (1998), «Милан» (2003, 2007)

По-прежнему единственный игрок, выигравший титул с тремя разными клубами. Ни убавить, ни прибавить.

Давид Алаба – «Бавария» (2013, 2020), «Реал» (2022, 2024)

Самуэль Это'О – «Барселона» (2006, 2009), «Интер» (2010)

Это яркие примеры, когда можно перейти из топ-клуба в топ-клуб, ярко себя там проявить и ничего не потерять. Редкое явление в мировом футболе.

Фернандо Редондо – «Реал» (1998, 2000), «Милан» (2003)

Джердан Шакири – «Бавария» (2013), «Ливерпуль» (2019)

Оба — трудолюбивые футболисты, но Редондо все же более запоминающийся — чего только стоит его финт в матче с МЮ .

А у Шакири было мало игрового времени в плей-офф Лиги чемпионов, но этот крепыш всегда мог усилить команду, выйдя со скамейки запасных.

Дэниел Старридж – «Челси» (2012), «Ливерпуль» (2019)

Ни в одной из этих команд в триумфальных сезонах ЛЧ он не был основным, поскольку его пиковые годы приходятся на другое время. Впрочем, и бесполезным считать Старриджа нельзя.

Тьяго Алькантара – «Барселона» (2011), «Бавария» (2020)

Очень качественный футболист, который не вступал в скандалы и мог теоретически выиграть и третью Лигу чемпионов. Впереди у него новый этап в карьере.

Тиаго Мотта – «Барселона» (2006), «Интер» (2010)

Интересный случай — не играл в финалах. За каталонцев остался в запасе, за миланцев получил красную карточку в полуфинале.

Хаби Алонсо – «Ливерпуль» (2005), «Реал» (2014)

Да, в 2014 году не играл из-за перебора желтых карточек, но зато был одним из героев «Ливерпуля» в Стамбуле.

Деку – «Порту» (2004), «Барселона» (2006)

Жозе Босингва – «Порту» (2004), «Челси» (2012)

Паулу Феррейра – «Порту» (2004), «Челси» (2012)

Троица из великого состава «Порту», они смогли повторить тот успех с другими клубами.

Оуэн Харгривз – «Бавария» (2001), «Манчестер Юнайтед» (2008)

Удивительная история англичанина в Германии. Он стал своим в чужой стране, после чего умудрился выиграть ЛЧ с МЮ .

Паулу Соуза – «Ювентус» (1996), «Боруссия» Д (1997)

Бинго, редко кому дается перейти в новый клуб и сразу же выиграть ЛЧ . Паулу Соуза мог бы побеждать в лотерее.

Эдвин ван дер Сар – «Аякс» (1995), «Манчестер Юнайтед» (2008)

13 лет остаются самым длинным промежутком между двумя победами в Лиге чемпионов для любого игрока. Мог продлить этот рекорд в 2009 и 2011 году, но помешала великая «Барселона» с инопланетным Месси.

Кристиан Пануччи – «Милан» (1994), «Реал» (1998)

Удивительная история, когда итальянец добивается успеха в Испании. Карло Анчелотти, конечно, будет смеяться, но это уже тренерский пример, а не игровой.

Марсель Десайи – «Марсель» (1993), "Милан "(1994)

Мощный футболист, таких больше не делают. Снова история, когда смог два года подряд побеждать в главном турнире Европы. Редкий случай.

Дидье Дешам – «Марсель» (1993), «Ювентус» (1996)

Верный товарищ Десайи тоже может похвастаться двумя победами в ЛЧ — после «Марселя» также был успех в Италии, но с «Ювентусом», а не с «Миланом».

Скотт Карсон – «Ливерпуль» (2005), «Манчестер Сити» (2023)

Легенда. Этот результат будет сложнее всего повторить. Сидеть в запасе и дважды победить — это нужно уметь.

Антонио Рюдигер – «Челси» (2021), «Реал» (2024)

Кепа Аррисабалага – «Челси» (2021), «Реал» (2024)

Два перехода из «Челси» в «Реал» и две разные истории. Первый — любимец болельщиков в Мадриде, второму, вероятно, скоро нужно будет искать новый клуб.

Вот такой список, друзья. Время идет, скоро он пополнится.