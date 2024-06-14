«Не гоняюсь за рекордами, они сами меня преследуют». Уникальные достижения Евро

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вчера, 00:30

Один из любимых кубков Криштиану Роналду.

Роналду готов улучшить собственные рекорды

Португальский нападающий не любит играть на чемпионатах мира. Там часто приходилось страдать и вылетать задолго до финала. На Евро была трагедия – уступили Греции в финале, но компенсировали спустя много лет победой над Францией. Роналду сыграет на шестом чемпионате Европы. Следующий поединок станет для него 26-м в финальных частях турнира, и это тоже давно рекорд Криштиану, никто близко не стоял.

У Роналду 2153 сыгранные минуты на Евро, португалец выиграл в 12 поединках из 26. Также у Криштиану раздельное первое место в категории по количеству сыгранных финалов. От Яшина до Роналду – у легенд по два финала. Шестнадцать раз Криштиану выводил сборную Португалии на поле как её капитан. Трижды Роналду попадал в команду героев турнира. Так часто в символическом составе были только защитники.

Речь о легендарном итальянце Паоло Мальдини, чемпионе Европы из Франции – Лоране Блане, и Пепе, напарнике Криштиану по сборной Португалии. Роналду – футбольный долгожитель, среди его коллег по амплуа таких игроков немного. Роналду забил 14 голов в финальных частях чемпионатов Европы. В прошлый раз стал лучшим снайпером с пятью ударами. В квалификации Роналду тоже не скучает, 41 гол.

Вряд ли 39-летний футболист побьет рекорд по количеству голов за один турнир, ведь надо забить 10 мячей, чтобы превзойти достижение Платини. Но вот самым возрастным автором гола Криштиану может стать. Первый его голевой удар сразу станет рекордным. Австрийский хорват Ивица Вастич забил в матче Австрии и Польши в возрасте 38 лет и 257 дней. Роналду в феврале стукнуло 39, с нетерпением ждёт новый рекорд.

Криштиану как-то сказал, что не гоняется за рекордами, они сами его преследуют. Фраза броская, но это неправда. Роналду важно, что он самый первый по многим номинациям. Речь об уникальном футболисте, рекордсмене по сыгранным официальным матчам в истории футбола. Даже рекорд вроде самого быстрого гола Евро – Кириченко справился за 67 секунд в поединке против Греции, Криштиану с радостью побил бы.

Школьник Ямаль обновит парочку рекордов

Ямаль может стать самым молодым автором гола. Пока достижение у Фонлантена из сборной Швейцарии, забил в 18 лет и 141 день, а Ямалю всего 16. Ламин признался, что взял с собой в Германию домашние задания. Переживает, чтобы преподаватели его не отстранили. Но понятно, что это кокетство. Даже если бы Ямаль не окончил школу, то ничего страшного не произойдет. В 16 лет у него зарплата в размере 420 000 евро после уплаты налогов в Испании. Паренек обеспечил свою семью, а учиться должен, чтобы мама не ругала.

Вингер сборной Испании станет самым молодым участником Евро. На данный момент рекорд принадлежит Кацперу Козловскому, который сыграл в матче Польши и Испании на турнире три года назад. Сейчас хавбек «Брайтона» ищет себя в арендах в разных клубах, до уровня основы сборной не дорос. Ямаль будет на правом краю у Испании, и для «Барселоны» он один из самых ценных игроков. Если дела пойдут ещё хуже, то Ламин позволит клубу выжить благодаря дорогому трансферу. Но Флик хочет сохранить умного хавбека.

А Роберто Мартинес из сборной Португалии сохранил в заявке ветерана команды Пепе. Многие удивляются, что бритоголовый защитник до сих пор играет в футбол. А вот кто следит за Лигой чемпионов, тот запомнил сильные матчи Пепе в составе «Порту». Хотя бразильцу, который давно играет за Португалию, 41 год, он по-прежнему может принести пользу. Скорее выйдет на замену, ведь есть Антониу Силва и Рубен Диаш для основы. Но рекорд венгерского голкипера Габора Кирая будет побит. Нельзя взять Пепе и не выпустить на поле.

Голкипер из Венгрии сыграл против Бельгии в возрасте 40 лет и 86 дней, а Пепе отпраздновал 41 день рождения в конце февраля. Кстати, на данный момент самым возрастным полевым игроком на Евро является легендарный обладатель «Золотого мяча» Лотар Маттеус. Хавбек на старости ушел в защиту, выходил в матче Германии и Португалии. А вот в финале не было никого старше Йенса Леманна. Немецкий голкипер пропустил от Фернандо Торреса в решающем бою с испанцами. Пепе и Роналду побьют его рекорд, если дойдут до конца.

Ждём первый хет-трик со времен Вильи

Хотя Евро-2020 был самым результативным турниром в новейшей истории Кубка с групповым этапом, хет-триков на турнире не было с 2008 года, когда Давид Вилья помог разгромить сборную России 4:1. Прошло много времени, но не нашлось подходящего героя для такого подвига. Эта статистика напоминает, что класс европейских сборных высокий, и они друг друга прекрасно знают. Поэтому Мбаппе и считает Евро более сложным турниром для футболистов, чем мундиаль.

Роналду точно нацеливается на хет-трик, ведь его португальцы чаще остальных выходят в плей-офф на последних турнирах. Криштиану получил много матчей для очередной попытки. Да и ассисты португальцу нужны, ведь Роналду делит первое место по голевым передачам на Евро с чехом Карелом Поборски. У них по 8 ассистов. Впечатляющий результат, ибо у английского рекордсмена Бекхэма 5 ассистов, как у испанца Фабрегаса. У итальянцев лидирует Верратти с тремя ассистами.

У Гризманна, Джоркаеффа и Тигана по три голевые передачи, и это рекорд Франции. Даже по цифрам видно, насколько сложно играть на Евро. Поэтому по традиции говорим о фаворитах и выделяем отдельные команды. Но при этом всегда нужна оговорка – любой из бумажных лидеров рейтингов легко может выступить неудачно. Слишком хороши все 24 команды, даже записные аутсайдеры, чтобы до старта турнира делать выводы. Так что итог пока один: Роналду – машина на Евро.