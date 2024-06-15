Испания крупно обыграла Хорватию в матче группового этапа Евро-2024

Сборная Испании обыграла Хорватию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 3:0.
За «красную фурию» забили Альваро Мората (29'), Фабиан Руис (32') и Даниэль Карвахаль (45+2').
У хорватов на 80-й минуте не реализовал пенальти Бруно Петкович.
Во втором туре Испания сыграет с Италией, а Хорватия — с Албанией.
Матч был полон событий: смена капитанов, спорное решение по жёлтой на Родри, незабитый / бездарно исполненный пеналь хорватами + привычные чудачества ВАР и Оливера ( ну куда же без них!). И все это ( если абстрагироваться от счета) на фоне высококачественного футбола от обеих команд. Классная работа с мячом, позиционно правильные перемещения и практически отсутствующий брак в передачах радовали глаз. Абсолютно равная по исполнению ( но не по реализации) игра, где у испанцев влетело все что можно, а у хорватов напротив - ничего, ибо Хотабыч на трибунах сделал свое " грязное дело").
Несмотря на разгром, думаю что " шашечные" должны пройти в плей офф.
Матч был полон событий: смена капитанов, спорное решение по жёлтой на Родри, незабитый / бездарно исполненный пеналь хорватами + привычные чудачества ВАР и Оливера ( ну куда же без них!). И все это ( если абстрагироваться от счета) на фоне высококачественного футбола от обеих команд. Классная работа с мячом, позиционно правильные перемещения и практически отсутствующий брак в передачах радовали глаз. Абсолютно равная по исполнению ( но не по реализации) игра, где у испанцев влетело все что можно, а у хорватов напротив - ничего, ибо Хотабыч на трибунах сделал свое " грязное дело").
Несмотря на разгром, думаю что " шашечные" должны пройти в плей офф.
Вообще, хорватии нужно проводить смену поколений, и начинать наигрывать новую команду сразу после ЧЕ, иначе могут провалить отбор к ЧМ!
И хочу сказать по пенальти...блин, сколько было повторов, но так и не увидел там фол Родри!) По картинке больше похоже на симуляцию
Вообще, хорватии нужно проводить смену поколений, и начинать наигрывать новую команду сразу после ЧЕ, иначе могут провалить отбор к ЧМ!
И хочу сказать по пенальти...блин, сколько было повторов, но так и не увидел там фол Родри!) По картинке больше похоже на симуляцию