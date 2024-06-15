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Испания крупно обыграла Хорватию в матче группового этапа Евро-2024

вчера, 20:56

Сборная Испании обыграла Хорватию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 3:0.

За «красную фурию» забили Альваро Мората (29'), Фабиан Руис (32') и Даниэль Карвахаль (45+2').

У хорватов на 80-й минуте не реализовал пенальти Бруно Петкович.

Во втором туре Испания сыграет с Италией, а Хорватия — с Албанией.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:20
Конечно испанцы посильней будут, но счет конечно не приличный
ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:07
Так много слов и эмоций... Опустим всё и подитожим: с хорватами не всё хорошо, как никогда высока вероятность невыхода из группы.
Palex
Palex ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:37
При всем уважении к Испании, но хорваты на гол наиграли, как минимум.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:49
Ход матча ожидаемый. Для меня. Уже пару лет испанцы не дают продыху сопернику своей мобильной игрой в передней линии. Не катая мяч, а именно впереди, используя прессинг, из - за чего хорватам приходилось тормозить развитие атаки и частенько передавать мяч в заднюю линию. Что это означает, понятно даже несведущему: испанцы успевали перестраивать свои ряды и принимать соперника "на грудь" во время контратак. 3: 0 - счёт, пожалуй, неожиданный, но закономерный.
Результат для проигравших неприятный, но не смертельный, учитывая новую формулу чемпионата. Для меня, однако, понятно, что хорваты - не фавориты чемпионата, и что даже при всём желании им ничего "не светит". Однако всё может быть, и мы с вами прекрасно понимаем, что игры в группах не являются квинтэссенцией всего чемпионата. Всё только начинается.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:59
Да, всё я понимаю. Но я понимаю еще и другое: если тренер, меняет своего главного заводилу, значит, что-то в его системе пошло не так, не сработало. Да, Модрич- старик, устал после Примеры, ЛЧ и тп., но сегодня, было очевидно, что Далич ошибся и прежде всего стратегически. Он очень толковый тренер и не мог не знать соперника, не изучить его. Значит, где-то ошибся, попер вперед, сыграл невнимательно, оступился на контре и поплатился, другими словами, чувак- наступил на горло собственной песне...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Витя! Ты ж не первый год футбол смотришь!
Косяк косяку - рознь !!! Тебе ли это не знать ?!
Одно дело когда мобильность , класс и индивидуальное мастерство оппонента приводит к ошибкам и косякам соперника, что вполне естественно и неизбежно(!), а другое дело - элементарное непонимание игроками своих функций и отсутствия у них игровых умений, как у тех же шотландцев и карпинских неучей, которые на ровном месте себе банки привозят. Понимаешь о чем я ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:48
Хорошие голы, очень рад за Морату.
Но первые 20 мин матча были мучением, а второй тайм игрой по счету. Удачи испанцам, а хорваты реально надоели
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:48
Макс, если обе команды косячили, значит, уже, АПРИОРИ- высокачественной игрой это назвать нельзя. Никаких классных перемещений у хорватов не было, команда играла как в потёмках, без конкретно выбранной схемы- это и удивило в работе Далича. Реализация, да, у одних лучше, у других никакой, но классной игрой- этот матч нельзя назвать, при всем желании. Куча косяков, причем позиционных, что, в принципе не должно быть в играх таких команд!!! Но, если испанцам, такая игра простительна, в силу их темперамента, то хорватам- точно нет, как команде- выжидающей и осторожной.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:45
Супер...Суперкомпьютер, прошу заметить!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:43
Что можно сказать?
Хорватия великовозрастная и "старички" просто не тянут телегу...
Модрич вообще...
А вот Испания со своей молодёжью сильно обозначилась, ощущение реального претендента...
А что там компьютер показывал?))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:38
В обороне своих ворот испанцы косячили не меньше хорватов. По атаке и созданным голевым моментам тоже все ровно было у обеих тим. Читай внимательно коммент, Виктор, где я писал, что Фурия свое взяла за счёт беспрецедентной реализации.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:35
Хорватия не была хуже Испании, просто подвела реализация. Нельзя списывать Хорватию со счетов, они могут отобрать очки у Албании и Италии. Но и нельзя возводить испанцев в ранг фаворитов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:34
Согласен))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Высококачественный футбол- у хорватов, сегодня?))) Особенно, в обороне собственных ворот? А в развитии атаки, ты тоже увидел у хорватов высокачественный футбол? Тогда подскажи- где именно, потому что я не заметил, даже в очках. Совершенно бессистемный футбол. Пока, на этом перевенстве- никто, высококачественного футбола не показал. Есть команды играющие в приятный футбол, но высокого уровня игры- еще не было. Высококачественная- была только вывеска матча и ничего больше.
Vane4ek
Vane4ek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:30
По этому матчу согласен) Слабенько.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vane4ek (раскрыть)
вчера в 21:27
Ну а Ольмо так и вообще там лишний.
Беспонтовый, постоянно теряющий мяч игрок, без малейшего намека на рост и перспективу.
Знатог
Знатог
вчера в 21:26
Я чета не увидел где испанец зачепил хорвата при назначении пенальти. Испанцы удивили приятно. Думал будут катать мяч всю игру но...
Vane4ek
Vane4ek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:22
Мда)))) Детский сад))))
Vane4ek
Vane4ek ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:20
Пока не шикарны. Да играют с запасом , да реализация на уровне, но это только первый матч. Хорваты могли минимум двойку класть. Есть над чем работать !)
P.S. Гримальдо был бы круче пушистого на фланге!))))
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 21:12
Счет явно не по игре. Я бы даже сказал,что испанцам просто повезло и даже перло. Хорваты и играли и смотрелись очень хорошо,просто не их день, да и в защите им надо навести порядок
DXTK
DXTK
вчера в 21:12
Даже как то неожиданно что Испания в чистую укатала Хорватию при чем крупно, не знаю, но похоже Хорватия себя изжила, конечно выйти из группы наверно смогут. На прошлом евро хорваты отыграли разрыв у испанцев, проиграв лишь в д.воемя, а сегодня даже один не смогли забить, хотя шанс был.

PS Все же как то на ЧМ шашечные играют лучше чем на Евро. А Испания сразу с первого матча показала что настроены серьезно победив неудобного соперника.
Capral
Capral
вчера в 21:11, ред.
Матч -Разочарование.
И не по счету, а по той безобразной игре хорватов, которую они привезли на ЧЕ. Обычно, очень дисциплинированный и осторожный Далич, сегодня сыграл авантюрно и безграмотно. Темпераментные испанцы, тоже не выдали супер футбол, но поймали соперника на его же ошибках, наказали и победили. Очень предсказуемая, прямолинейная игра хорватской сборной, в которой растворился, даже такой мудрый игрок как Модрич... Большего я ждал от этой игры. Вероятно, хорваты, так или иначе выйдут из группы, но с такой, деконструктивной игрой, в ПО- шансов мало. Ладно, спишем на начало чемпионата. Далич- очень толковый тренер, надеюсь, он найдет выход из создавшейся ситуации...

А пока- Испанию с победой!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:10
Плюс, "Ямаль стал самым молодым игроком, который плюнул на поле на Евро".
"Ямаль стал самым молодым игроком, который отдал голевую передачу на Евро".
"Ямаль стал самым молодым игроком, который попал в экран телевизора на Евро".
"Ямаль стал самым молодым игроком, который сходил в туалет , после матча на Евро".
Ямаль стал самым молодым игроком, который когда-либо дышал на поле на Евро".
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:10
Посмотрел только первый тайм, и, как оказалось, ничего не пропустил. Думал, будет нулевая ничья или любимый счет испанцев 1:0, но забили трижды. Не скажу, что игра понравилась, но прям плохо тоже не было.

Понимаю, почему такой футбол. Из группы можно выйти даже с третьего места. Нет нужды напрягаться, рисковать получить травму или попросту устать. Не сомневаюсь, что Хорватия выйдет из группы, а потом посмотрим, чего они реально стоят.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:09
Испанцы шикарны!!! Казалось, что если бы Испанцы хотели, могли забивать и больше, правда и Хорваты имели свои моменты, но увы и ах...
Вообще, хорватии нужно проводить смену поколений, и начинать наигрывать новую команду сразу после ЧЕ, иначе могут провалить отбор к ЧМ!
И хочу сказать по пенальти...блин, сколько было повторов, но так и не увидел там фол Родри!) По картинке больше похоже на симуляцию
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 21:08
Постарела Хорватия.. Глаза не горят.. Но албанцев должны обыгрывать..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:08, ред.
Первое взрослое противостояние не разочаровало.
Матч был полон событий: смена капитанов, спорное решение по жёлтой на Родри, незабитый / бездарно исполненный пеналь хорватами + привычные чудачества ВАР и Оливера ( ну куда же без них!). И все это ( если абстрагироваться от счета) на фоне высококачественного футбола от обеих команд. Классная работа с мячом, позиционно правильные перемещения и практически отсутствующий брак в передачах радовали глаз. Абсолютно равная по исполнению ( но не по реализации) игра, где у испанцев влетело все что можно, а у хорватов напротив - ничего, ибо Хотабыч на трибунах сделал свое " грязное дело").
Несмотря на разгром, думаю что " шашечные" должны пройти в плей офф.
cska1948
cska1948
вчера в 21:07
Интересно, Модрич и в сборной Хорватии отказался от половины зарплаты, что его до сих пор выпускают на поле?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:04
Давайте новости по типу: "Ямаль стал самым молодым игроком, который выиграл матч на Евро"... "Ямаль стал самым молодым игроком, заменённым во втором тайметна Евро"....
a8amthtm85q4
a8amthtm85q4
вчера в 21:03
Нельзя сказать, что Испания играла с большим превосходством, но счет крупный.
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