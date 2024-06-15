Испания крупно обыграла Хорватию в матче группового этапа Евро-2024

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вчера, 20:56

Сборная Испании обыграла Хорватию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 3:0.

За «красную фурию» забили (29'), (32') и (45+2').

У хорватов на 80-й минуте не реализовал пенальти Бруно Петкович.

Во втором туре Испания сыграет с Италией, а Хорватия — с Албанией.