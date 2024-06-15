Швейцария обыграла Венгрию в матче Евро-2024

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вчера, 17:55

Сборная Венгрии проиграла сборной Швейцарии (1:3) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил нападающий Швейцарии Квадво Дуа. На 45-й минуте Мишель Аэбишер удвоил преимущество швейцарцев. На 66-й минуте нападающий Венгрии Барнабас Варга отыграл один гол. В дополнительное ко второму тайму время Брель Эмоболо поставил точку в матче.

В следующем матче Швейцария сыграет против Шотландии, а Венгрия — против Германии.