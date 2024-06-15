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Швейцария обыграла Венгрию в матче Евро-2024

вчера, 17:55
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия1 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Венгрии проиграла сборной Швейцарии (1:3) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил нападающий Швейцарии Квадво Дуа. На 45-й минуте Мишель Аэбишер удвоил преимущество швейцарцев. На 66-й минуте нападающий Венгрии Барнабас Варга отыграл один гол. В дополнительное ко второму тайму время Брель Эмоболо поставил точку в матче.

В следующем матче Швейцария сыграет против Шотландии, а Венгрия — против Германии.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер УЕФА
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:06
Что то у Венгрии не какой игры,получили по полной.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:29
Если честно, то вообще не ожидал от сборной Венгрии такой игры.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:21
Вот и аутсайдер обозначился. Хотя, есть ещё и Шотландия.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:01
Вот, этого я и боюсь.
🤔🤔🤔😭😭😭😭
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:56
Нагельсман порежет их на красивые, воздушные ломтики, особо не надрываясь.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:38
На фоне силовой и жлобоватой сб.Германии, Швейцария смотрится белым лебедем. Я очень боюсь, что немцы, просто, физически задавят- галантных и элегантных швейцарцев.
n7w42gfhxtqe
n7w42gfhxtqe
вчера в 18:37
Этого и стоило ожидать.
DXTK
DXTK
вчера в 18:23
После этой победы становится понятно что Швейцария и Герамания оспорят первое место, за третью путевку поспорят явно Шотландия и Венгрия, но обе сборные очень много пропустили могут не попасть в плейофф, да и набрать очки нужно будет между собой и желательно три очка.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:06
Не бывает ..., не бывает в Природе футбольной игры, чтоб словенский арбитр не наложил в штаны.
88 минута... мяч у швейцарца , который получая по ногам тем не менее проталкивает его на партнёра, выходящего один на один с киперам венгров..., и тут опаньки - свисток в пользу провинившихся , остановка игры + жёлтая справедливо возмущавшемуся Якину ( тренеру швейцарцев).

А так..., игра упущенных возможностей и голевых моментов, хотя третий голешник у швейцарцев оч. хороший.
LOpp
LOpp
вчера в 18:06
Пока много голов на этом евро. Матчи с голами приятнее смотреть))
Capral
Capral
вчера в 18:06
Очень понравилась Швейцария!!! Технично, красиво и комбинационно играет команда. Без надрывов и серьезных спадов в игре, всё размерено, каждый на своём месте. Легкий, я бы даже сказал воздушный футбол от Швейцарии. И позиционно и на контрах умеет играть команда. Возможно, с физикой не очень дружат швейцарцы, но система в игре этой команды точно присутствует. Молодцы, очень понравились!!!

А что же венгры? Силовая команда, довольно примитивная, стихийно играющая, по ситуации. С грубейшими ошибками в обороне, без надлежащей подстраховки. Есть, несколько неплохих игроков, но, определенно выпадающих из общего рисунка венгерской команды... Кроме отдельного отрезка во 2-м тайме, ничем мадьяры не запомнились. Не знаю, возможно, в следующих матчах, венгры раскроются, но не сегодня.

Швейцария- Великолепная страна!!!!!!! Был там неделю, и до сих пор не могу забыть!!! С победой, Швейцария!!!!!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:03
От венгров ожидал большего
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:55
уверенная победа на классе
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