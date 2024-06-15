Швейцария обыграла Венгрию в матче Евро-2024

Сборная Венгрии проиграла сборной Швейцарии (1:3) в матче группового этапа Евро-2024.
Первый гол в игре на 12-й минуте забил нападающий Швейцарии Квадво Дуа. На 45-й минуте Мишель Аэбишер удвоил преимущество швейцарцев. На 66-й минуте нападающий Венгрии Барнабас Варга отыграл один гол. В дополнительное ко второму тайму время Брель Эмоболо поставил точку в матче.
В следующем матче Швейцария сыграет против Шотландии, а Венгрия — против Германии.
А что же венгры? Силовая команда, довольно примитивная, стихийно играющая, по ситуации. С грубейшими ошибками в обороне, без надлежащей подстраховки. Есть, несколько неплохих игроков, но, определенно выпадающих из общего рисунка венгерской команды... Кроме отдельного отрезка во 2-м тайме, ничем мадьяры не запомнились. Не знаю, возможно, в следующих матчах, венгры раскроются, но не сегодня.
Швейцария- Великолепная страна!!!!!!! Был там неделю, и до сих пор не могу забыть!!! С победой, Швейцария!!!!!!!
А что же венгры? Силовая команда, довольно примитивная, стихийно играющая, по ситуации. С грубейшими ошибками в обороне, без надлежащей подстраховки. Есть, несколько неплохих игроков, но, определенно выпадающих из общего рисунка венгерской команды... Кроме отдельного отрезка во 2-м тайме, ничем мадьяры не запомнились. Не знаю, возможно, в следующих матчах, венгры раскроются, но не сегодня.
Швейцария- Великолепная страна!!!!!!! Был там неделю, и до сих пор не могу забыть!!! С победой, Швейцария!!!!!!!
88 минута... мяч у швейцарца , который получая по ногам тем не менее проталкивает его на партнёра, выходящего один на один с киперам венгров..., и тут опаньки - свисток в пользу провинившихся , остановка игры + жёлтая справедливо возмущавшемуся Якину ( тренеру швейцарцев).
А так..., игра упущенных возможностей и голевых моментов, хотя третий голешник у швейцарцев оч. хороший.
88 минута... мяч у швейцарца , который получая по ногам тем не менее проталкивает его на партнёра, выходящего один на один с киперам венгров..., и тут опаньки - свисток в пользу провинившихся , остановка игры + жёлтая справедливо возмущавшемуся Якину ( тренеру швейцарцев).
А так..., игра упущенных возможностей и голевых моментов, хотя третий голешник у швейцарцев оч. хороший.