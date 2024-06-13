Мбаппе пропустил открытое тренировочное занятие сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе пропустил открытую тренировку национальной команды Франции.
Французская сборная занималась сегодня в немецком городе Падерборн. Мбаппе работал в тренажерном зале отдельно от коллектива.
Ранее стало известно, что Мбаппе испытывает проблемы со спиной.
Время у него пока есть, поэтому надо рвать одно место, чтоб застолбить статус лучшего хотя бы года на два/ на три.
Время у него пока есть, поэтому надо рвать одно место, чтоб застолбить статус лучшего хотя бы года на два/ на три.