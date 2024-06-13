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Мбаппе пропустил открытое тренировочное занятие сборной Франции

вчера, 22:22

Нападающий Килиан Мбаппе пропустил открытую тренировку национальной команды Франции.

Французская сборная занималась сегодня в немецком городе Падерборн. Мбаппе работал в тренажерном зале отдельно от коллектива.

Ранее стало известно, что Мбаппе испытывает проблемы со спиной.

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Все комментарии
chvq7v27wb5e
chvq7v27wb5e
сегодня в 06:05
Не захотел в пустую время тратить.
dzewww9gfm2e
dzewww9gfm2e
сегодня в 05:03
Зачем мастеру общие тренировки , он всегда в форме
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:46, ред.
Проблемы со спиной - хреновый звоночек для Кили. Жаль парня ... ведь каким бы талантом он не обладал, но о футбольном долголетии с такими делами можно забыть определенно. Если до 30-ти на прежнем уровне доиграет, то уже хорошо будет.
Время у него пока есть, поэтому надо рвать одно место, чтоб застолбить статус лучшего хотя бы года на два/ на три.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 23:34
Какая связь между недомоганием Мбаппе и "Реалом", за который он ни сыграл ни минуты ? О каких травмах вы говорите ? Почувствовал недомогание, врачи на всякий случай решили не рисковать и освободили от общих занятий. Может, во сне неудачно повернулся на другой бок. Человек должен быть полностью готов к первому и последующим матчам.
655xrr7xevg7
655xrr7xevg7
вчера в 23:26
Есть ещё время подправить здоровье
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:17
эта травма у черепашки давнишняя.
еще с ЧМ 2018 он доигрывал матчи, испытывая проблемы спиной.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 22:56
Если пресс качал - то это без надобности.. В футболе это никчему.. Можно без трофея остаться.. 🤭🤣
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:53
Видимо Перес слишком много денег отвалил. Надорвался, пока тащил
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:36
Как только перешел в Реал сразу начались у него травмы, хотя раньше за ним такого не было. Напоминает случай Азара.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:35
стычка с нассером просто так не прошла
Гость
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