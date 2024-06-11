16-летний Ямаль будет заниматься уроками во время чемпионата Европы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о том, что будет заниматься учёбой во время чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.
16-летний футболист включён в заявку сборной Испании на турнир.
Я взял домашнее задание, потому что учусь на 4-м курсе ESO (обязательное среднее образование в испанской школе — прим.). У меня есть онлайн-занятия, я хорошо учусь.
учись хорошо, мой брат)) без образование футболист неполноценный.
учись хорошо, мой брат)) без образование футболист неполноценный.