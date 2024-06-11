16-летний Ямаль будет заниматься уроками во время чемпионата Европы

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вчера, 20:01

Вингер «Барселоны» рассказал о том, что будет заниматься учёбой во время чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

16-летний футболист включён в заявку сборной Испании на турнир.