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16-летний Ямаль будет заниматься уроками во время чемпионата Европы

вчера, 20:01

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о том, что будет заниматься учёбой во время чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

16-летний футболист включён в заявку сборной Испании на турнир.

Я взял домашнее задание, потому что учусь на 4-м курсе ESO (обязательное среднее образование в испанской школе — прим.). У меня есть онлайн-занятия, я хорошо учусь.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 22:02
В 16 лет какие на Х*** уроки когда играешь в футбол и проходит Евро и ты вместе со сборной выступаешь там, ведь сейчас лето время каникул.........Учеба должна проходить в свое время и не мешать футболу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:41
уроки нельзя пропускать.
учись хорошо, мой брат)) без образование футболист неполноценный.
Гость
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