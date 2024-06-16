Англия с минимальным счётом обыграла Сербию на групповом этапе Евро-2024

Англия обыграла Сербию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 0:1.
Единственный гол в матче забил Джуд Беллингем (13').
По итогу матча Англия занимает 1-е место в группе C. Сербия идёт на 4-й строчке.
Англия обыграла Сербию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 0:1.
Единственный гол в матче забил Джуд Беллингем (13').
По итогу матча Англия занимает 1-е место в группе C. Сербия идёт на 4-й строчке.
Сербия старалась, пыталась, но много суетилась. Много было безадресных прострелов, навесов и шальных дальних ударов. То-есть, все признаки неклассности на лицо... Атаки сербов, больше походили на нападение рыбацких лодок на стопушечный британский корабль. Вобщем, даже, такая Англия- представляет собой определенную угрозу для любого соперника, и хочется верить, что походу турнира, британцы усилят свою игровую мощь- им это под силу!
Англию с победой!!!
Сербия старалась, пыталась, но много суетилась. Много было безадресных прострелов, навесов и шальных дальних ударов. То-есть, все признаки неклассности на лицо... Атаки сербов, больше походили на нападение рыбацких лодок на стопушечный британский корабль. Вобщем, даже, такая Англия- представляет собой определенную угрозу для любого соперника, и хочется верить, что походу турнира, британцы усилят свою игровую мощь- им это под силу!
Англию с победой!!!