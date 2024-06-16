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Англия с минимальным счётом обыграла Сербию на групповом этапе Евро-2024

вчера, 23:54
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Англия обыграла Сербию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил Джуд Беллингем (13').

По итогу матча Англия занимает 1-е место в группе C. Сербия идёт на 4-й строчке.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:51
И однако же... Это всего лишь предварительные игры, которые не значат ровным счётом ничего. Главное в них - не мытьём так катаньем набрать три очка, а затем по ухабам и кочкам, со скрипом и без оного выйти из группы. Для этого все средства хороши, так что удивляться трусливой игре островитян не следует. Но что-то подсказывает мне, что и в играх на выбывание англичане также будут "тянуть волынку", уподобившись шотландцам с их заунывным мотивом.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 09:07, ред.
Ближайшие матчи Главный анти герой будет Беллингем, по нему ясно стало в этом матче ,что он не может психически выдержать на большие матчи. Скоро кто-то из соперников сопотцирует его и он будет быть игрока руками или ногами и получит красную карточку. Или будет грубо фолить как Руни , второй вариант это вратари, они всегда чудили , исторический у Англии не было хорошей вратаря
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:02
Вижу без микроскопа хитрость Саутгейта...
Да это его стиль - забить и потом тащить кота за хвост всю игру, но мну кажется он специально не раскрывает весь потенциал англичан...
Скучновато было, Моуриньо отдыхает)
FootFun
FootFun
сегодня в 08:49
Англия это внчные фавориты и вечные неудачники
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:35
Англичане прибавят по ходу турнира, вне всяких сомнений.
cn4q9eef86jk
cn4q9eef86jk
сегодня в 07:07
Такую Англию можно обыгрывать, Сербии не повезло
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:06
Не прибавят.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:04
Доброго времени суток!
Согласен, что по одной игре нельзя судить, но команда с такими возможностями не должна играть на удержание счёта.
3fprkt6ekth4
3fprkt6ekth4
сегодня в 06:52
Просто повезло, что забили быстрый гол.
Знатог
Знатог ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 06:25
...а зато Южные Ворота на замке!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 03:12, ред.
Очень неубедительная победа. Какой же ты скучный и унылый, Саутгейт! В твоём распоряжении такие классные, мастеровые игроки, а ты вместо того, чтобы развивать успех, переходишь на оборонительную тактику. С такой игрой мега-звёздной сборной Англии в плей-офф только на серии пенальти надеяться. Если Саутгейт будет и дальше продолжать свою унылую и осторожную тактику охранения счёта, то рано или поздно команды посильнее за такую антиигру его накажут. А сербы--молодцы! Были близки к ничьей, жаль, немного не повезло.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:21
они прибавят по ходу турнира
ABir
ABir
сегодня в 01:57
После заявления Кейна о претензии на Кубок ЧЕ, игра англичан смотрелась не по чемпионски. Может шифруются до поры.
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
Рано, ты Дружище, хоронишь команду с такими возможностями, ой рано. Наберись терпения, подожди, выводы потом, после всего. Ну кто же, по одной игре судит о команде? Англия и в самом деле, сейчас не в лучшей форме, но это только начало, и практически, все сборные, сейчас- не выглядят идеально...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:47
По ходу тут у всех есть шанс выйти из группы
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:37
Слишком переоценил я сборную Англии.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:35
Сербы мне понравились, но англичане физически сильнее, быстрее в своих движениях.
Даже такая физически мощная команда после забитого гола прижимается к своим воротам, играет на удержание счёта.
Могу с уверенностью сказать, что этот турнир в Германии они не выиграют!
Capral
Capral
сегодня в 00:28, ред.
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    сегодня в 00:23
    туманный альбион пока находится в тумане
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:19
    Не первый раз замечаю, что после забитого мяча англичане избирают трусливую тактику на удержание счёта. И это с прекрасной средней и передней линиями. Когда - нибудь это может им аукнуться, причём в самый "неподходящий" момент - начиная с матчей на вылет. Не избавятся от этой тактики - неудача обеспечена.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:13
    но главное сделано - Три очка в кармане!
    даже можно спать спокойно!
    а по содержанию игры, очень надеюсь, прибавим по ходу турнир))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:10, ред.
    На фоне шикарной средней линии и классной атаки, хаос и кипишь в обороне "львов" явно прослеживается. И вроде тому же Тренту А.А. и предъявить нечего, однако его творческие прогулки в атаку без оглядки на тылы могут аукнуться в самый неподходящий момент. Хорошо что удержали счёт..., в противном случае Саутгейта пресса саксов просто порвала бы.
    По исполнителям блестяще выглядят арсеналовцы Сака и Райс. Джуд демонстрирует хорошую технику, однако его вычурное - менторское отношение к сопернику может и с ним сыграть злую шутку, ибо если поставлена цель вырубить игрока, то опытный "киллер" вроде Серёжи Рамоса свое чёрное дело исполнить сможет.

    Если в целом, то англичане понравились, но концепция тренера по типу "синица в руке и гуд" мне непонятна. Когда есть возможность надо укрупнять счёт, а не в русскую рулетку, как датчане, играть...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:10
    хорошо что оборона сыграла достойно, раз счет 0-1.
    и Пикфорд в нужный момент не подвел, отразил опасный удар в концовке встречи.
    ну, с победой! дальше играем с Данией.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 00:08
    Весьма скромно Англия!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:08
    Очередное доказательство, что Саутгейт слабый тренер, который вывозит только за счет таланта игроков сб.Англии.
    План на игру Саутгейта: забить хотя б один гол и сохранить любой ценой.
    С ним игроки дезориентированы. не узнают, что за местность или окружающую обстановку))) даже Уокер с Фоденом друг друга не понимают.
    Фоден бедный уже не знает куда себя деть на поле, постоянно деля пространство с Беллингемом, им двоем тупо тесно на поле в таких ролях.
    Поставь туда профильного лфа, чтобы тот убегал на фланг или бил с рабочей правой ноги (да хоть Трента туда поставь, но точно не Фодена.
    И что за дурацкая установка выбивать мяч вперед верхом против рослых сербов?
    И это когда от вратаря до нападающего у него умеют играть в пас и играют так в своих клубах!!! Но стоит приехать в сборную....
    А что еще этот физрук мог сделать???
    Самый сильный состав Англии выдолбил дятел.
    sv_1969
    sv_1969 ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    Думаю ничья была более справедливым результатом
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    сегодня в 00:07, ред.
    Саутгейтовцы не хотят играть в футбол.. 👎.. Бирмингем - 🤡.. Сербам не хватает Стойковичей и Просинечки.. Была же Югославия, которая радовала глаз.. 🤔
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:05
    Англия Саутгейта как обычно, забили гол и стали оборонять свое преимущество, а вот Сербия понравилась. Прогресс по сравнению с Чемпионатом мира очевиден. Если в Катаре у них в обороне был проходной двор, то сегодня защищались компактно и надежно, не давали англичанам простора, мало что позволили им создать. Если бы им чуть больше повезло могли даже рассчитывать на ничью. Сербы должны выходить из группы вслед за Англией. Они понравились мне по игре больше, чем Дания со Словенией. Очень достойно противостояли одной из сильнейших сборных мира.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:04
    Опасения британских болельщиков и их критика в адрес своей команды была не напрасна. Британия, действительно не выглядит очень боеспособной и мощной. Но, что отличает классную команду от неклассной- это то, что если выпадает один лидер- его заменяет другой, а еще, сильная команда- выделяется своей коллективной игрой, именно так и сыграла Англия. Без особого блеска, но с запасом и достаточно уверенно.

    Сербия старалась, пыталась, но много суетилась. Много было безадресных прострелов, навесов и шальных дальних ударов. То-есть, все признаки неклассности на лицо... Атаки сербов, больше походили на нападение рыбацких лодок на стопушечный британский корабль. Вобщем, даже, такая Англия- представляет собой определенную угрозу для любого соперника, и хочется верить, что походу турнира, британцы усилят свою игровую мощь- им это под силу!

    Англию с победой!!!
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 23:59
    Да да у всех есть шансы выйти из группы да же у Сербов
    Гость
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