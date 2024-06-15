Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЕвро-2024

Италия одержала волевую победу над Албанией в матче Евро-2024

вчера, 23:55
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 1Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Италия обыграла Албанию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий Албании Недим Байрами. На 11-й минуте защитник Италии Алессандро Бастони сравнял счёт, а на 16-й минуте Николо Барелла вывел Италию вперёд.

Италия идёт на 2-м месте в группе В (3 очка), Албания занимает 3-е место (0 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Испания крупно обыграла Хорватию в матче группового этапа Евро-2024
Вчера, 20:56
Швейцария обыграла Венгрию в матче Евро-2024
Вчера, 17:55
Дубль Месси помог сборной Аргентины крупно обыграть Гватемалу
Вчера, 08:14
Сборная Германии одержала крупную победу в матче открытия Евро-2024
14 июня
«Эспаньол» вышел в финал плей-офф за право выступать в Ла Лиге
14 июня
Дубль Роналду помог Португалии обыграть Ирландию в товарищеском матче
11 июня
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:05
Немцы пока поинтересней всех играли
Знатог
Знатог
сегодня в 00:54
как я и думал тягомотный итальянский футбол. не нравитcя мне итальянский футбол.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:41
И это точно не фиат уно)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:39
Испанцы за счет скорости победили возрастных хорватов.
итальянцы с трудом обыграли албанцев.
ждем столкновения Испании и Италии, наверно, действующему чемпиону Европы придется ставить фиат в штрафной.
Futurista
Futurista ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:36
Кстати, в этом матче установлен ещё один рекорд...
рекорд результативности...обе команды забили 3 гола за первые 16 минут встречи...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:35
До финала точно дотащат, а там как карты лягут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:31
Всех с победой.
команда Спалетти хороша, и если по ходу турнира почувствуют вкус к победе, Скуадра Адзурра сложно будет остановить. Албания приятно удивила.
Надеюсь, свою первую победу они скоро добьют. Надеюсь, над хорватами.
кстати, забивали Байрами, Бастони, Барелла.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:31, ред.
Выиграли, взяли три очка и... ладно - для дебютного матча достаточно. На первый взгляд кажется, ну что там, какие-то албанцы, но при этом забывают, что и итальянцы не супер, во всех матчах играют не ахти, как - будто вырабатывают каучук из гевеи. Я считаю, что в чемпионат надо входить натужно, постепенно, по крохам нащупывая свою игру, чтобы, выкарабкавшись из группы, встретить следующего соперника во всеоружии. Следующих двух матчей вполне достаточно, чтобы втянуться в чемпионат, а каучук трансформировал свои гуттаперчевые свойства в твёрдый минерал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 00:27, ред.
Если горб Интера так перекорежило от Албании, то недолго тащить осталось.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:25
Дружище, неважно, чья, эта фотография, важнее то, что представлена она Вами- и очень своевременно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:23
Рад что Вам понравилось...это ретро-фото естественно не моё, но это моя любимая фотография...в этом фото вся старая добрая Италия которую я знал раньше...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
Маэстро, так Вы, оказывается- не только Выдающийся режиссер, но еще и Незаурядный фотограф!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Уникальный кадр, я даже, сказал бы- исторически неповторимый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Дружище, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И как быстро, Вы находите нужный материал для необходимого монтажа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, что значит- истинный ТАЛАНТ, Творческого Мастера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я то думаю, что это у меня давление стабилизировалось...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:13
Итальянцы с ума сходят по футболу...очень переживают)...
баск
баск
сегодня в 00:12
Матч несколько разочаровал..

Албанцы, конечно, не спинозы, но они давненько уже не принадлежат к числу заведомых еврокарликов и могли бы посопротивляться как-нибудь
поэффективнее.

Команда сильно прошла отбор, взяв первое место в группе;
имеет в своём составе целую плеяду игроков пусть и не высшего порядка,
но и ненулевых на континенте (Стракоша, Джимсити, Аслани, Мучи, Броя,
Даку и др.);
практикует плотный суховатый футбол по типу катеначчо..

Именно последнее обстоятельство могло стать их шансом, поскольку
итальянцам пришлось бы столкнуться с их собственным фирменным оружием, преодолевать которое совсем не просто.
Но Италия обошлась малой кровью..

Албанцам плохую службу, пожалуй, сослужил их супербыстрый гол, забив который, они слишком низко сели домой и атаковали соперника при приёме
только в финальной трети поля, позволяя ему спокойно распасовываться
на чистых мячах в непосредственной близости от своей штрафной.

Грех было этим не воспользоваться, что итальянцы и сделали.
Попозже албанцам удалось несколько отодвинуть игру, но счёт к тому моменту уже был не в их пользу.

А после перерыва Италия довела это до победы в довольно экономном режиме.
Дальше Италия, думаю, прибавит, она в групее обычно не дюже усердствует..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:11
Всем мирной ночи.
Испанцы впечатлили.
Албания второй тайм провела на уровне.
Венгры пусть собирают свой табор и домой)
Банкиры играли словно деньги считали...)

Спасибо за общение и терпение)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:11
И не только в финал, но сразу в чемпионы мира- как было в 1982г!!!)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
Точно точно)...со скрипом...в один мяч...в ничейку...по пенальти...потом бац и финал) 👍...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:07
Забей в конце игры и все минусы итальянцев были бы сверху...
+1 мяч и катать мяч в центре поля?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:07, ред.
Как говорит небезызвестный мультяшный герой: " Жалкое зрелище".
Так топорно рисовать линии и примитивно двигать футбольный снаряд к воротам реального дога простительно кому угодно, но только не итальянцам.
Баджио и Дель Пьеро наверно от своих соотечественников обплевались сегодня ...
Ну а квинтэссенцией тупика футбольной мысли были мучения Спаллети, ждавшего финальный свисток, растерянные взгяды Жоржиньо и хромающий при замене Кьеза...

Слабая надежда лишь на то, что Италия традиционно на больших турнирах долго запрягает, но быстро едет. Хотя кем там с такой игрой ехать, непонятно.
Capral
Capral
сегодня в 00:05, ред.
Италия не удивила и не очень понравилась. А вот, Албания понравилась больше, чем ожидалoсь. Слабая, в кадровом плане команда, в тоже время, неплохо по тренерски обучена и похоже- не из робкого десятка, может подпортить настроение сопернику. Романтичный футбол Спаллетти, сегодня сыграл исключительно на индивидуальностях итальянской сборной. Порой, даже трусливый, с явной затяжкой времени и освистываемый многочисленной публикой, футбол Спаллетти, показался, каким-то старорежимным, отчасти разумеется, но со слабым соперником, как сегодня- прокатил. По сегодняшней игре, Италия не показалась мне очевидным фаворитом ЧЕ- и по игре в обороне, и по маловыразительной игре в атаке... Впрочем- это только 1-й матч, а как известно, итальянцы, часто со скрипом выходят из группы...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02, ред.
С победой сборную Италии и всех болельщиков скуадра аддзурри! Если честно, то не ожидал, что сборная Албании сможет так противостоять сборной Италии. Итальянцы конечно смотрелись намного лучше, но не сказать , что эта победа лёгкая. Кьеза смотрелся сегодня очень хорошо. Албанцы не сумели воспользоваться своим шансом в конце матча. Боевой дух у албанцев есть, в этом нет сомнений. Ещё бы в классе добавить им. Кстати, самый был гол в истории чемпионов Европы, вошли в историю. Это только ещё первый тур, посмотрим, что дальше будет. Успехов сборной Албании.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:00
Ну вот, снова футболистам Интера, приходится тащить сб. Италии на своём горбу
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:00
Итальянцев с победой! Очень тяжелая победа итальянцев, думаю с такой игрой у них будут проблемы и с испанцами,и с хорварами!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 