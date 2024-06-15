Италия одержала волевую победу над Албанией в матче Евро-2024

Италия обыграла Албанию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.
Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий Албании Недим Байрами. На 11-й минуте защитник Италии Алессандро Бастони сравнял счёт, а на 16-й минуте Николо Барелла вывел Италию вперёд.
Италия идёт на 2-м месте в группе В (3 очка), Албания занимает 3-е место (0 очков).
Так топорно рисовать линии и примитивно двигать футбольный снаряд к воротам реального дога простительно кому угодно, но только не итальянцам.
Баджио и Дель Пьеро наверно от своих соотечественников обплевались сегодня ...
Ну а квинтэссенцией тупика футбольной мысли были мучения Спаллети, ждавшего финальный свисток, растерянные взгяды Жоржиньо и хромающий при замене Кьеза...
Слабая надежда лишь на то, что Италия традиционно на больших турнирах долго запрягает, но быстро едет. Хотя кем там с такой игрой ехать, непонятно.
Так топорно рисовать линии и примитивно двигать футбольный снаряд к воротам реального дога простительно кому угодно, но только не итальянцам.
Баджио и Дель Пьеро наверно от своих соотечественников обплевались сегодня ...
Ну а квинтэссенцией тупика футбольной мысли были мучения Спаллети, ждавшего финальный свисток, растерянные взгяды Жоржиньо и хромающий при замене Кьеза...
Слабая надежда лишь на то, что Италия традиционно на больших турнирах долго запрягает, но быстро едет. Хотя кем там с такой игрой ехать, непонятно.
Албанцы, конечно, не спинозы, но они давненько уже не принадлежат к числу заведомых еврокарликов и могли бы посопротивляться как-нибудь
поэффективнее.
Команда сильно прошла отбор, взяв первое место в группе;
имеет в своём составе целую плеяду игроков пусть и не высшего порядка,
но и ненулевых на континенте (Стракоша, Джимсити, Аслани, Мучи, Броя,
Даку и др.);
практикует плотный суховатый футбол по типу катеначчо..
Именно последнее обстоятельство могло стать их шансом, поскольку
итальянцам пришлось бы столкнуться с их собственным фирменным оружием, преодолевать которое совсем не просто.
Но Италия обошлась малой кровью..
Албанцам плохую службу, пожалуй, сослужил их супербыстрый гол, забив который, они слишком низко сели домой и атаковали соперника при приёме
только в финальной трети поля, позволяя ему спокойно распасовываться
на чистых мячах в непосредственной близости от своей штрафной.
Грех было этим не воспользоваться, что итальянцы и сделали.
Попозже албанцам удалось несколько отодвинуть игру, но счёт к тому моменту уже был не в их пользу.
А после перерыва Италия довела это до победы в довольно экономном режиме.
Дальше Италия, думаю, прибавит, она в групее обычно не дюже усердствует..
Албанцы, конечно, не спинозы, но они давненько уже не принадлежат к числу заведомых еврокарликов и могли бы посопротивляться как-нибудь
поэффективнее.
Команда сильно прошла отбор, взяв первое место в группе;
имеет в своём составе целую плеяду игроков пусть и не высшего порядка,
но и ненулевых на континенте (Стракоша, Джимсити, Аслани, Мучи, Броя,
Даку и др.);
практикует плотный суховатый футбол по типу катеначчо..
Именно последнее обстоятельство могло стать их шансом, поскольку
итальянцам пришлось бы столкнуться с их собственным фирменным оружием, преодолевать которое совсем не просто.
Но Италия обошлась малой кровью..
Албанцам плохую службу, пожалуй, сослужил их супербыстрый гол, забив который, они слишком низко сели домой и атаковали соперника при приёме
только в финальной трети поля, позволяя ему спокойно распасовываться
на чистых мячах в непосредственной близости от своей штрафной.
Грех было этим не воспользоваться, что итальянцы и сделали.
Попозже албанцам удалось несколько отодвинуть игру, но счёт к тому моменту уже был не в их пользу.
А после перерыва Италия довела это до победы в довольно экономном режиме.
Дальше Италия, думаю, прибавит, она в групее обычно не дюже усердствует..