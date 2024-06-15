Италия одержала волевую победу над Албанией в матче Евро-2024

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вчера, 23:55

Италия обыграла Албанию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий Албании Недим Байрами. На 11-й минуте защитник Италии Алессандро Бастони сравнял счёт, а на 16-й минуте Николо Барелла вывел Италию вперёд.

Италия идёт на 2-м месте в группе В (3 очка), Албания занимает 3-е место (0 очков).