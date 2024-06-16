«Интер Майами» без Месси и Суареса переиграл клуб «Филадельфия Юнион»

Клуб «Филадельфия Юнион» уступил команде «Интер Майами» в 25-м туре МЛС (1:2).
Микаэль Уре вывел хозяев поля вперед на 3-й минуте, Жулиан Грессель сравнял счет на 47-й. У гостей за вторую желтую карточку с поля был удален Давид Руис на 69-й, а на 84-й коллектив из Флориды подобным образом лишился Томаса Авилеса. Леонардо Афонсо на 90+4-й забил победный гол.
Нападающие «Интера» Лионель Месси и Луис Суарес пропустили эту игру, поскольку находятся на Кубке Америки в расположении сборных Аргентины и Уругвая соответственно.
После поединка «Филадельфия Юнион» идет на 8-м месте (20 очков), «Интер Майами» лидирует (38 баллов). Обе команды выступают в Восточной конференции.
Почему нам упорно скидывают информацию только об одном из них..??
Почему нам упорно скидывают информацию только об одном из них..??
а не отскок, как у Реала.
набрались опыта у величайшего в истории и теперь сами побеждают.
за такое ЗМ за развитие американского футбола))
Леонардо Афонсо - продукт студенческого драфта.
вышел на 90+ мин...и это дебют за ИМ, и забивает победный гол!
а не отскок, как у Реала.
набрались опыта у величайшего в истории и теперь сами побеждают.
за такое ЗМ за развитие американского футбола))
Леонардо Афонсо - продукт студенческого драфта.
вышел на 90+ мин...и это дебют за ИМ, и забивает победный гол!
команда без двух гении атаки и творчества справилась довольно крепкой Филадельфии на выезде.
команда без двух гении атаки и творчества справилась довольно крепкой Филадельфии на выезде.
Месси пришел в команду в подвале турнирной таблицы и в новом сезоне Маймами идет уверенно на первом месте ))
Роналду пришел в команду - чемпион. Пока не одного трофея не взяли ))
Кто больше нужен )) Месси или Роналду 🙂
Месси пришел в команду в подвале турнирной таблицы и в новом сезоне Маймами идет уверенно на первом месте ))
Роналду пришел в команду - чемпион. Пока не одного трофея не взяли ))
Кто больше нужен )) Месси или Роналду 🙂