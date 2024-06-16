«Интер Майами» без Месси и Суареса переиграл клуб «Филадельфия Юнион»

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вчера, 08:12

Клуб «Филадельфия Юнион» уступил команде «Интер Майами» в 25-м туре МЛС (1:2).

Микаэль Уре вывел хозяев поля вперед на 3-й минуте, Жулиан Грессель сравнял счет на 47-й. У гостей за вторую желтую карточку с поля был удален Давид Руис на 69-й, а на 84-й коллектив из Флориды подобным образом лишился Томаса Авилеса. Леонардо Афонсо на 90+4-й забил победный гол.

Нападающие «Интера» и пропустили эту игру, поскольку находятся на Кубке Америки в расположении сборных Аргентины и Уругвая соответственно.

После поединка «Филадельфия Юнион» идет на 8-м месте (20 очков), «Интер Майами» лидирует (38 баллов). Обе команды выступают в Восточной конференции.