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«Интер Майами» без Месси и Суареса переиграл клуб «Филадельфия Юнион»

вчера, 08:12
Филадельфия ЮнионЛоготип футбольный клуб Филадельфия Юнион1 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Клуб «Филадельфия Юнион» уступил команде «Интер Майами» в 25-м туре МЛС (1:2).

Микаэль Уре вывел хозяев поля вперед на 3-й минуте, Жулиан Грессель сравнял счет на 47-й. У гостей за вторую желтую карточку с поля был удален Давид Руис на 69-й, а на 84-й коллектив из Флориды подобным образом лишился Томаса Авилеса. Леонардо Афонсо на 90+4-й забил победный гол.

Нападающие «Интера» Лионель Месси и Луис Суарес пропустили эту игру, поскольку находятся на Кубке Америки в расположении сборных Аргентины и Уругвая соответственно.

После поединка «Филадельфия Юнион» идет на 8-м месте (20 очков), «Интер Майами» лидирует (38 баллов). Обе команды выступают в Восточной конференции.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:18
За океаном 74 тысячи футбольных клубов...
Почему нам упорно скидывают информацию только об одном из них..??
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 11:56
    амурец
    амурец ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 11:32
      lotsman
      lotsman
      вчера в 10:43
      Ну с "Филадельфия Юнион" можно справится и без Месси.
      azdc2zj997u3
      azdc2zj997u3
      вчера в 10:13
      Ну хоть ни на одном Месси там всё держится.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 09:56
      и эта победа при 2 удалений)) вот это настоящий характер.
      а не отскок, как у Реала.
      набрались опыта у величайшего в истории и теперь сами побеждают.
      за такое ЗМ за развитие американского футбола))
      Леонардо Афонсо - продукт студенческого драфта.
      вышел на 90+ мин...и это дебют за ИМ, и забивает победный гол!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 09:50
      с победой, поклонники Интер Майами!
      команда без двух гении атаки и творчества справилась довольно крепкой Филадельфии на выезде.
      3ton
      3ton ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 09:34
      Не нужен ))
      Месси пришел в команду в подвале турнирной таблицы и в новом сезоне Маймами идет уверенно на первом месте ))
      Роналду пришел в команду - чемпион. Пока не одного трофея не взяли ))
      Кто больше нужен )) Месси или Роналду 🙂
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 09:29
      Еще и в меньшинстве выиграли что ли? Ну молодцы наверно, знать бы еще что это за соперник такой)))
      амурец
      амурец
      вчера в 08:54
      И без Месси могут играть, значит не сильно то он и нужен
      drug01
      drug01
      вчера в 08:47
      Значит эти игроки уже не делают погоду в доме
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 08:40
      Молодцы! Команда не должна зависеть от одного игрока
      Митя Митин
      Митя Митин
      вчера в 08:38
      Они и без Месси сильная команда !
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 08:33
      И даже без Месси одержали победу. Молодцы!
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