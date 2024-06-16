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Нидерланды обыграли Польшу в матче группового этапа Евро-2024

вчера, 17:52
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Нидерланды обыграли Польшу в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 2:1.

За поляков забил Адам Букса (16').

В составе «оранжевых» отличились Коди Гакпо (29') и Вут Вегхорст (83').

Во 2-м туре Нидерланды сыграют с Францией, Польша — с Австрией.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:14
Отскочили травокуры от ничейки.
Никогда такой реализации не было у оранжевых, по полю бегала какая то копия прошлых сборных... Говорить Нистелрой, Ван Бастен, Гуллит... язык не поворачивается дабы не бросить тень на светлое прошлое Голландии.
А поляки строй держали, щас подтянется Левандовски и его кореш и из группы выскочат.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:34
Ааа, ну примерно понял.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Саурон (раскрыть)
сегодня в 00:33
Может быть...
lotsman
lotsman
вчера в 21:56
Вообще то никто и не сомневался чт Нидерланды выиграют.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
Согласен с вами, к сожалению я тогда был юн, с Миллениума начал смотреть за сборными и то по цветам, были бордовые и оранжевые, не знал что это выльется в 2006, когда ваш близкий, вам говорит бордовые -это Португалия, Оранжевые -это Голландия, наличия там Патрика Клюверта, которого я считал Французом вне сборной если называли игроков клубных, как Ювентус и Галатасарай, думал очередные клубы из России, Спартак Торпедо, не интересовался клубами вообще, до Донского дерби Ростова со Ска-Ростов, за оранжевых начал топить благодаря Давидсу, парень с очками и дредами!!!!
P.S. GTA вид сверху, угнать бирюзовый пикап было за здравие, времена контры, дабл драгон когда зватали за волосы и буцкали по буферам, когда \это было норм, а не оскорбление меньшинств. которые сериалы испоганили похлеще Фонда Кино!!!
Саурон
Саурон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:43
Может, именно поэтому?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:12
Напряжно, но выиграли. Хотелось бы чтоб в следующий раз было проще !
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 5rf3zrf9aaqg (раскрыть)
вчера в 19:09
Почему ты их так ненавидишь? Они ведь тоже славяне, нет?
A.S.A
A.S.A ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 18:57
Футбол я кстати стал смотреть именно благодаря сборной Голландии на ЧМ 98. Бергкамп это тот игрок, благодаря которому Арсенал теперь клуб номер один для меня!
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:48
Важные 3 очка для Голландии. Австрия не легче поляков будет, а с Францией им крайне тяжело будет.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ pwqvpm6u9gz5 (раскрыть)
вчера в 18:26
Благодарствую!!!
pwqvpm6u9gz5
pwqvpm6u9gz5
вчера в 18:16
Нидерланды с победой, но с такой игрой пока рассчитывать на успех в чемпионате не стоит.
5rf3zrf9aaqg
5rf3zrf9aaqg
вчера в 18:11
Жаль, что поляки не проиграли с крупным счетом.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:07, ред.
Мерси!!!
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник
вчера в 18:05, ред.
Если бы не реализация, то голландцы бы уже на перерыв ушли с хорошим преимуществом в счете, а так заставили болельщиков понервничать, но помогли замены Кумана в итоге. Без де Йонга, Копмейнерса и де Рона полузащита в целом смотрелась нормально, но с соперниками посильнее будут проблемы конечно, зато наконец-то вроде появился нормальный вратарь. Разочаровали сегодня Гакпо и Депай, разбазарив кучу моментов, если Гакпо был полезен в организации и таки забил, то Депай вообще мимо.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:05
Спасибо!!!
Capral
Capral
вчера в 18:03, ред.
Игра Голландии напомнила мне игру Зенита в прошедшем сезоне - катание мяча по периметру, с редким забросами в штрафную.

Если по игре, то это ничья, но повезло голландцам, симпатично расчертили комбинашку и забили. Статичная игра Нидерландов, не очень быстрая, но это, по факту, и есть футбол Кумана - долгий розыгрыш мяча.

Поляки играют в деревенский футбол, в котором откровенно потерялись и Шиманськи и Франковський... Много фланговой, бесполезной игры было у поляков в 1-м тайме, а во 2-м отровенно охраняли ничью, и поплатились.

В целом неинтересный матч, с отдельными моментами интриги. Начало чемпионата довольно результативное, но образцового футбола пока не видно.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:03
Благодарю!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:00, ред.
С победой сборную Нидерландов и всех болельщиков оранжевых!!! Здесь более равная игра была, в отличие от матча открытия, потом испанцев и т.д. Очень тяжёлая игра, и соответственно, очень сложная победа. Над реализацией надо поработать. Конечно же это первая игра, сложно играть. Важно было сегодня забирать 3 очка. Замены сработали. Непонятно, что будет в матчах против французов, австрийцев. Как говорится: "очки не пахнут". Посмотрим, что будет дальше... Приятного просмотра.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:59
Рад за Нидерландов! Такая сложная, но такая важная победа! Скрепя зубами но своего всё же добились! С французами скорее всего будет сложнее, те и быстрее поляков, и булее техничны да и как команда куда более сильнее, так что нелегко будет оранжевым! В составе тюльпанов понравились Депай, Гакпо и Симонс, а у поляков Залевски
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:56
С победой травокуров!))
Полякам домой пора собираться))
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 17:56
Не повезло полякам..
arsworld
arsworld
вчера в 17:56
Заруба была жесткой.Надеюсь с французами, прицел поправится у оранжевых.Ибо поляки должны были лететь в семь голов сегодня
Predator94
Predator94
вчера в 17:54
Голландцы бегали будто с гирями на ногах!
Легкости нет, может сезон длинный.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:53
Реализация слабая, но сделали, что должны - добыли победу!!!
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