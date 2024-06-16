Нидерланды обыграли Польшу в матче группового этапа Евро-2024

Нидерланды обыграли Польшу в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 2:1.
За поляков забил Адам Букса (16').
В составе «оранжевых» отличились Коди Гакпо (29') и Вут Вегхорст (83').
Во 2-м туре Нидерланды сыграют с Францией, Польша — с Австрией.
Если по игре, то это ничья, но повезло голландцам, симпатично расчертили комбинашку и забили. Статичная игра Нидерландов, не очень быстрая, но это, по факту, и есть футбол Кумана - долгий розыгрыш мяча.
Поляки играют в деревенский футбол, в котором откровенно потерялись и Шиманськи и Франковський... Много фланговой, бесполезной игры было у поляков в 1-м тайме, а во 2-м отровенно охраняли ничью, и поплатились.
В целом неинтересный матч, с отдельными моментами интриги. Начало чемпионата довольно результативное, но образцового футбола пока не видно.
Если по игре, то это ничья, но повезло голландцам, симпатично расчертили комбинашку и забили. Статичная игра Нидерландов, не очень быстрая, но это, по факту, и есть футбол Кумана - долгий розыгрыш мяча.
Поляки играют в деревенский футбол, в котором откровенно потерялись и Шиманськи и Франковський... Много фланговой, бесполезной игры было у поляков в 1-м тайме, а во 2-м отровенно охраняли ничью, и поплатились.
В целом неинтересный матч, с отдельными моментами интриги. Начало чемпионата довольно результативное, но образцового футбола пока не видно.
P.S. GTA вид сверху, угнать бирюзовый пикап было за здравие, времена контры, дабл драгон когда зватали за волосы и буцкали по буферам, когда \это было норм, а не оскорбление меньшинств. которые сериалы испоганили похлеще Фонда Кино!!!
P.S. GTA вид сверху, угнать бирюзовый пикап было за здравие, времена контры, дабл драгон когда зватали за волосы и буцкали по буферам, когда \это было норм, а не оскорбление меньшинств. которые сериалы испоганили похлеще Фонда Кино!!!