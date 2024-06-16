Словения ушла от поражения в матче против Дании на Евро-2024

Словения сыграла вничью против Дании (1:1) в матче группового этапа Евро-2024.
Первый гол в игре на 17-й минуте забил полузащитник Дании Кристиан Эриксен. На 77-й минуте защитник Словении Эрик Янза сравнял счёт.
В следующем матче Словения сыграет против Сербии, а Дания — против Англии.
По технике владения мячом, по стилю игры, эта сборная напоминает мне, ту, замечательную сборную Дании- чемпиона Европы-92!!! Конечно, с такой слабой организацией игры, Дании ничего не светит. Красота- это замечательно, но если нет стержня, фундамента- ничего не поможет. Даже средняя, простецкая Словения обостряла до предела игру у ворот датчан, а что же говорить про команды сильнее. Обидный рикошет, но не сказать, что случайный, поскольку, словенцы имели несколько реальных возможностей забить.
Ну, что же- значит ничья. Не уверен, что датчанам удастся подтянуть игру в обороне, это не делается по ходу турнира- это закладывается раньше и основательно, не на скорую руку. Но игра Дании- красивая, воздушная, техничная- очень понравилась!!!
По технике владения мячом, по стилю игры, эта сборная напоминает мне, ту, замечательную сборную Дании- чемпиона Европы-92!!! Конечно, с такой слабой организацией игры, Дании ничего не светит. Красота- это замечательно, но если нет стержня, фундамента- ничего не поможет. Даже средняя, простецкая Словения обостряла до предела игру у ворот датчан, а что же говорить про команды сильнее. Обидный рикошет, но не сказать, что случайный, поскольку, словенцы имели несколько реальных возможностей забить.
Ну, что же- значит ничья. Не уверен, что датчанам удастся подтянуть игру в обороне, это не делается по ходу турнира- это закладывается раньше и основательно, не на скорую руку. Но игра Дании- красивая, воздушная, техничная- очень понравилась!!!
Мне было важно видеть, что счет не влиял на построения и технику хорватов, которые не скинулись на навал, не стали грубить, а продолжали играть и искать пути для взятия ворот..., что им удавалось не раз. Реализация? О ней все вчера было написано. Повторяться не буду.
Мне было важно видеть, что счет не влиял на построения и технику хорватов, которые не скинулись на навал, не стали грубить, а продолжали играть и искать пути для взятия ворот..., что им удавалось не раз. Реализация? О ней все вчера было написано. Повторяться не буду.