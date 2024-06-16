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Словения ушла от поражения в матче против Дании на Евро-2024

вчера, 20:51
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Словения сыграла вничью против Дании (1:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил полузащитник Дании Кристиан Эриксен. На 77-й минуте защитник Словении Эрик Янза сравнял счёт.

В следующем матче Словения сыграет против Сербии, а Дания — против Англии.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:26
Это точно!Не даром есть пословица: сколько людей столько и мнений!Просто как это мнение высказано! Вот в чем фишка!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:08
Дания разочаровала.
В цирке тоже иногда, даже лучше чем на футбольном поле, жонглируют мячом, но от этого голы не появляются. Кроме красоты паса есть ещё результат...
Плюс ещё скажется возрастная тема.
А так удачи всем.
Пока молодёжь Испании рулит!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:39
Датчане сами виноваты в потере двух очков.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Я с Вами полностью согласен!!! Мне лично, тоже, не столько интересно, кто станет чемпионом Европы, сколько, просто хочется отвлечься и получить удовольствие от игры. А мнения на Соккере, действительно встречаются разные- на всех не угодишь...)))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:25
Ну тут каждый же выражает свое мнение! Разве нет? Если кому то не интересен евро и он это написал , ведь он имеет на это право! Мне вот лично фиолетово на сам евро , но чисто Футбол мне интересен!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:38
Если бы это написал твой друг, Макс, я бы улыбнулся и прошел мимо. Но за тебя, Макс- мне обидно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:10, ред.
Тебе Виктор смотрю что пиши, что не пиши - читаешь только себя и не пытаешься вникать в текст собеседника. Разве дискуссию имеет смысл продолжать , если вчерашний диалог и доводы во внимание не приняты? Все начинать заново ? Как с чистого листа?
Предлагаю закрыть тему и смотреть на англичан.
Здорово мячик катают , паршивцы.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lukarelli (раскрыть)
вчера в 23:04
С тобой все солидарны, все плюют на Евро и ждут недождуться очередных товарняков карпинских мастеров Кожаного...
ABir
ABir
вчера в 22:55
Дания практически весь матч контролировала игру, имела преимущество и моменты, но не дожала словенцев, не увеличила преимущество. Как результат, пропущенный гол в концовке и потеря двух очень важных очков.
a87b48ya9jpf
a87b48ya9jpf
вчера в 22:52
Сборная Дании играла слабо, матч тоскливый. Этим сборным на Евро ловить нечего.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:28
Если тренер, уровня Далича решил, со своими пенсионерами сыграть с Испанией в открытый футбол, значит он плохо спал накануне. Первый разрезающий пас и гол- прямое свидетельство грубейшей позиционной ошибки хорватов, когда, часть игроков хорватской сборной осталась на половине поля соперника с языком на плечах... А второй гол- вообще комедия.

Очень качественный футбол.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:14
С таким везением словенцы и из группы выйдут)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:04
При такой скорострельности испанцев, искать огрехи в работе Далича..., ну такое.
Мне было важно видеть, что счет не влиял на построения и технику хорватов, которые не скинулись на навал, не стали грубить, а продолжали играть и искать пути для взятия ворот..., что им удавалось не раз. Реализация? О ней все вчера было написано. Повторяться не буду.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
За этот, "качественный" тренерский хорватский провал, Далича следовало бы нaказать и серьезно.
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 21:51
Привет, Дружище!!!
Поменьше читай комментарии, в них редко можно увидеть истину, поскольку, каждый, видит то, что хочет видеть. Ну а для некоторых, без участия России- просто свет не мил и футбол не нужен...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:51
Нет, не путаешь. Игра была качественная. Но свои слова мне не приписывай.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:48
Ну это же ты назвал, игру Испания-Хорватия качественной, я ничего не путаю?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
Где шла у меня речь о пределе мечтаний, Виктор?
Не перегибай палку.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:41
Детсад? Ну конечно, игра Испания-Хорватия, вот- предел мечтаний!!!)))
1580556558
1580556558
вчера в 21:39
Датчане играли отвратительно. Словенцы их простили и не раз. Так что скорее Дания отскочила, чем Словения спаслась
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:39
Здравствуйте, Виктор! Сегодня вообще не стал смотреть футбол, нет тяги к этим матчам. Набили турнир слабыми сборными. Вижу по комментариям, что многим качество матчей не заходит как говорится.
Англичан посмотрю. Надеюсь Сербы выиграют!
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ lukarelli (раскрыть)
вчера в 21:35
А с Россией турнир бы сразу вышел на новый уровень, да
lukarelli
lukarelli
вчера в 21:32
77 это даже не смотрю,без России вообще не интересно,чисто счет,так что до 63
Capral
Capral
вчера в 21:09
Ещё перед началом турнира, я выбрал себе команду за которую буду болеть- сб.Дании. Очень приятное впечатление произвела на меня эта команда, и прежде всего- своей красивезной игрой!!! Просто- урок ЭСТЕТИКИ!!! Техника, культура паса, перемещения, открывания, короткий и средний пас- всё то, что украшает футбол!!! Комбинируют датчане великолепно!!! Но вот, одно плохо- совершенно безобразная оборона, до неприличия. Линию офсайда команда не держит, опорка не просто провисает- её в природе не существует, а ЦЗ- просто катастрофа!!!

По технике владения мячом, по стилю игры, эта сборная напоминает мне, ту, замечательную сборную Дании- чемпиона Европы-92!!! Конечно, с такой слабой организацией игры, Дании ничего не светит. Красота- это замечательно, но если нет стержня, фундамента- ничего не поможет. Даже средняя, простецкая Словения обостряла до предела игру у ворот датчан, а что же говорить про команды сильнее. Обидный рикошет, но не сказать, что случайный, поскольку, словенцы имели несколько реальных возможностей забить.

Ну, что же- значит ничья. Не уверен, что датчанам удастся подтянуть игру в обороне, это не делается по ходу турнира- это закладывается раньше и основательно, не на скорую руку. Но игра Дании- красивая, воздушная, техничная- очень понравилась!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:05, ред.
Нет..., этот детсад на поле порядком начинает напрягать.
Белые (за исключением немцев) нихрена мяч катать не могут.
Ждём коренных англо-французских негров. Кроме них, видать, нам никто на этом Евро футбольное небо в алмазах не покажет.(
pomor45
pomor45
вчера в 20:58
Ушла от поражения? Да это судейке не удалось обеспечить победу датчанам, хотя очень старался.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:57
словенцы показали характер, такие команды наиболее симпатичны, как говорится команды без лишних понтов
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:55
Слабая и скучная игра от обеих сборных. Но если от словенцев ничего не ждали, то датчане разочаровали. С такой игрой они вряд ли выйдут из группы.
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