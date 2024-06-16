Словения ушла от поражения в матче против Дании на Евро-2024

1718560305

вчера, 20:51

Словения сыграла вничью против Дании (1:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил полузащитник Дании Кристиан Эриксен. На 77-й минуте защитник Словении Эрик Янза сравнял счёт.

В следующем матче Словения сыграет против Сербии, а Дания — против Англии.