Кроос показал 2-й результат в истории Евро по точным передачам за 90 минут

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вчера, 10:23

Полузащитник сборной Германии сделал 124 точные передачи в игре с Венгрией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы-2024 (2:0).

Этот результат стал вторым в истории Евро за 90-минутный матч. Более высокий показатель был у во встрече с Ирландией в 2012 году (127). При этом немецкий хавбек отдал 56 передач вперёд, а Хави – 20.

Также 47 из 124 передач Крооса были между линиями (line-breaking passes) – футболист существенно превзошёл свой же результат против Шотландии, который был лучшим на текущем турнире до сегодняшнего дня (30).