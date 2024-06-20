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Кроос показал 2-й результат в истории Евро по точным передачам за 90 минут

вчера, 10:23
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос сделал 124 точные передачи в игре с Венгрией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы-2024 (2:0).

Этот результат стал вторым в истории Евро за 90-минутный матч. Более высокий показатель был у Хави во встрече с Ирландией в 2012 году (127). При этом немецкий хавбек отдал 56 передач вперёд, а Хави – 20.

Также 47 из 124 передач Крооса были между линиями (line-breaking passes) – футболист существенно превзошёл свой же результат против Шотландии, который был лучшим на текущем турнире до сегодняшнего дня (30).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:11
Да..., игры провёл просто на фантастическом уровне.
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:59
Согласен. Я это и имел в виду
adekvat
adekvat
вчера в 11:47
У него еще есть шанс побить этот рекорд.
Incredulous
Incredulous ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:28
Согласен. Барселона образца Гвардиолы играла в тики-таку, то есть в быстрый короткий пас, и могла по несколько минут кружить у штрафной соперника, запутывая его короткими перепасовками, поэтому и количество пасов было всегда большим, а Германия Нагельсмана играет больше в вертикальный футбол, идя к воротам соперника по наиболее короткому пути. Я не хочу принизить достижение Хави и Барселоны периода Гвардиолы, - это были поистине легендарная команда, просто в сегодняшней сборной Германии такого результата достичь намного сложнее чем в той Барселоне.
drug01
drug01
вчера в 11:24
Кроос теперь вошёл в историю!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:41
У сборной Германии другой стиль нежели у той Испании и поэтому больше передач вперёд у Тони. Думаю если бы Германия играла в полную силу, то Кроос мог бы и превзойти достижение Хави.
Вещий
Вещий
вчера в 10:31
Красава... последний из могикан.... хочется пожелать только удачи!
Гость
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