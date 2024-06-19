Роналду и Ямаль вошли в историю. Важные факты и рекорды летнего чемпионата Европы

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вчера, 16:32

Коротко о самом интересном и актуальном.

0 футболистов начали турнир с дубля или хет-трика. Первый тур не определил фаворита в гонке снайперов. Подарил много красивых дальних ударов и симпатичных комбинаций. Но пока все 34 человека, чьи имена горели на табло, отличились по разу. Были автоголы, но первый дубль ждём во втором туре.

1-й матч в истории Евро у Грузии. Единственные дебютанты турнира выдали лучшее представление сумасшедшего первого тура. Проиграли тоже молодой и талантливой команде Турции. Зато это был душевный, искренний и смелый футбол. Обе команды техничные, но Гюлер попал в «девятку», а грузины лишь в перекладину.

2 ассиста у Денниса Мана. Румын стал первым игроком своей сборной, у которого есть подобное достижение. Победа над сборной Украины это второй в истории успех Румынии на Евро после победы над Англией 3:2 на Евро-2000. Игрок «Пармы» в юности не прошел стажировку в «Манчестер Сити», но теперь запомнился.

2.34 гола за игру. Средняя результативность турнира ниже, чем в прошлый раз, когда было 2.78. Но винить надо команды, которые стартовали в середине пути. Тогда пошли победы 1:0. Зато пока нет нулевой ничьей. Из 12 матчей только в одном была мировая. Словения умудрилась не проиграть Дании.

5 минут без пульса. Столько был по ту сторону жизни Эриксен после остановки сердца на прошлом Евро-2020. Переживали, не повредился ли мозг без кислорода. Оказалось, что страшное происшествие не заставило Кристиана завершить карьеру. Датчанин вернулся, забил и создал 7 моментов – рекорд первого тура.

6-й чемпионат Европы случился в карьере Роналду. Первый и единственный в истории игрок с таким багажом знаний и опыта. Португальцы напоминают, что частенько играют в плей-офф кубка Европы, а Криштиану это лучший снайпер в истории турнира – 14 голов. А ещё у него 8 ассистов, как у чеха Поборски.

11 голов дальними ударами. До нового рекорда группового этапа два мяча, а сыграли всего один тур. Мячи после дальних ударов румынских, турецких и чешских футболистов находили сетку ворот. Тридцать два процента ото всех голов – 34 мяча в 12 играх, забиты дальними ударами. Пушки страшные.

11 выносов мяча у Раду Дрэгушина. Румынский защитник «Тоттенхэма» классно сыграл на отбой против сборной Украины, которая неудачно отработала в финальной трети поля. По перехватам лучший игрок «Локомотива» Митай – 5 штук против Италии, а по отборам на первом месте грузин Какабадзе – 5 побед.

13.9 километра преодолел серб Милинкович-Савич. Полузащитник «Аль-Хиляля» не потерял физическую форму, играя в Саудовской Аравии. Сергей пытался остановить англичан, которые тоже набегались, но не сумел. Важна не только дистанция, но и качество работы. Канте пробежал 11.8 км и впечатлил.

14 тренеров дебютировали на Евро. Более чем у половины наставников нет опыта работы на турнире. На Евро дебютируют наставники Италии, Германии, Бельгии, Испании и Турции. И это невероятно интересно, поскольку заставляет применять смелую тактику, ведь поставить на опыт они не могут.

16 передач с продвижением у Канселу. Защитник сборной Португалии отыгрался активно. Также хорошо пасовал, разрезая чужие линии, немец Кроос – 15 пасов. В тройке также итальянец Жоржиньо и португалец Бруно. Эта статистика хорошо показывает, что три команды – Португалия, Германия и Италия, пытались сыграть в стиле клубов.

16 лет и 338 дней. Возраст самого юного дебютанта Евро-2024. Ямаль из сборной Испании обновил рекорд поляка, дебютировавшего на прошлом турнире. Причем школьник не просто участник заявки и игрок резерва, а основной правый вингер Испании. Более того, стал самым юным автором ассиста.

23 секунды на гол. Недим Байрами, швейцарец из сборной Албании, забил на 23-й секунде против действующих чемпионов Европы итальянцев. Это самый быстрый гол в истории турнира. Побили рекорд Кириченко, который отлился на 67-й секунда матча России против Греции двадцать лет тому назад.

35.9 километра в час – самая высокая скорость рывка на Евро. Пока до персональных рекордов, как у Рюдигера, далеко, но румынский форвард Михэйлэ из «Пармы» ускорился так, что бельгиец Доку, датчанин Хёйлунд и француз Мбаппе остались немного позади. Килиан сломал нос о плечо соперника – будет отдыхать.

41 год и 113 дней самому старому игроку в истории Евро. Португальский защитник Пепе вышел в основе против Чехии, его команда вырвала победу в дополнительное время благодаря младшему Консейсау, но и старина из защиты не скучал. Пепе выигрывает единоборства, невзирая на рекордный возраст.

73.3 % владения – рекорд Португалии. Впечатляющий показатель. Сразу три команды контролировали мяч более 70 %, но в одном случае это было отражение тактики соперника. Украинцы катали мяч, а румыны забивали дальними ударами. А вот немцы воспользовались игрой первым номером, победа 5:1.

88 точных пасов у Кристенсена. Датский защитник «Барселоны» стал единственным игроком стартового состава на Евро, который допустил нулевой брак в передачах. Впечатляющий результат, рослый защитник умеет выходить из обороны через пас. Вот только Дания не обыграла Словению, единственная ничья.

94.1 % точных передач. Показатель сборной Германии против команды Шотландии в матче-открытии турнира. Брак менее шести процентов %. Вернулся Кроос – увидели безупречные действия с мячом. У Тони 102 из 103 пасов точные, а его команда выиграла премьерный поединок турнира. Хочется верить, что это лишь начало.

100+ пасов было у четырех игроков Италии в матче против Албании. Фавориты показали нечто среднее между испанским каноном Гвардиолы – элитные сборные держали мяч и редко его теряли, и старыми-добрыми качелями с вертикальными атаками и разменом ударами. Пока Лукаку и Роналду мазали, молодежь била без промаха.