Роналду и Ямаль вошли в историю. Важные факты и рекорды летнего чемпионата Европы

Коротко о самом интересном и актуальном.
0 футболистов начали турнир с дубля или хет-трика. Первый тур не определил фаворита в гонке снайперов. Подарил много красивых дальних ударов и симпатичных комбинаций. Но пока все 34 человека, чьи имена горели на табло, отличились по разу. Были автоголы, но первый дубль ждём во втором туре.
1-й матч в истории Евро у Грузии. Единственные дебютанты турнира выдали лучшее представление сумасшедшего первого тура. Проиграли тоже молодой и талантливой команде Турции. Зато это был душевный, искренний и смелый футбол. Обе команды техничные, но Гюлер попал в «девятку», а грузины лишь в перекладину.
2 ассиста у Денниса Мана. Румын стал первым игроком своей сборной, у которого есть подобное достижение. Победа над сборной Украины это второй в истории успех Румынии на Евро после победы над Англией 3:2 на Евро-2000. Игрок «Пармы» в юности не прошел стажировку в «Манчестер Сити», но теперь запомнился.
2.34 гола за игру. Средняя результативность турнира ниже, чем в прошлый раз, когда было 2.78. Но винить надо команды, которые стартовали в середине пути. Тогда пошли победы 1:0. Зато пока нет нулевой ничьей. Из 12 матчей только в одном была мировая. Словения умудрилась не проиграть Дании.
5 минут без пульса. Столько был по ту сторону жизни Эриксен после остановки сердца на прошлом Евро-2020. Переживали, не повредился ли мозг без кислорода. Оказалось, что страшное происшествие не заставило Кристиана завершить карьеру. Датчанин вернулся, забил и создал 7 моментов – рекорд первого тура.
6-й чемпионат Европы случился в карьере Роналду. Первый и единственный в истории игрок с таким багажом знаний и опыта. Португальцы напоминают, что частенько играют в плей-офф кубка Европы, а Криштиану это лучший снайпер в истории турнира – 14 голов. А ещё у него 8 ассистов, как у чеха Поборски.
11 голов дальними ударами. До нового рекорда группового этапа два мяча, а сыграли всего один тур. Мячи после дальних ударов румынских, турецких и чешских футболистов находили сетку ворот. Тридцать два процента ото всех голов – 34 мяча в 12 играх, забиты дальними ударами. Пушки страшные.
11 выносов мяча у Раду Дрэгушина. Румынский защитник «Тоттенхэма» классно сыграл на отбой против сборной Украины, которая неудачно отработала в финальной трети поля. По перехватам лучший игрок «Локомотива» Митай – 5 штук против Италии, а по отборам на первом месте грузин Какабадзе – 5 побед.
13.9 километра преодолел серб Милинкович-Савич. Полузащитник «Аль-Хиляля» не потерял физическую форму, играя в Саудовской Аравии. Сергей пытался остановить англичан, которые тоже набегались, но не сумел. Важна не только дистанция, но и качество работы. Канте пробежал 11.8 км и впечатлил.
14 тренеров дебютировали на Евро. Более чем у половины наставников нет опыта работы на турнире. На Евро дебютируют наставники Италии, Германии, Бельгии, Испании и Турции. И это невероятно интересно, поскольку заставляет применять смелую тактику, ведь поставить на опыт они не могут.
16 передач с продвижением у Канселу. Защитник сборной Португалии отыгрался активно. Также хорошо пасовал, разрезая чужие линии, немец Кроос – 15 пасов. В тройке также итальянец Жоржиньо и португалец Бруно. Эта статистика хорошо показывает, что три команды – Португалия, Германия и Италия, пытались сыграть в стиле клубов.
16 лет и 338 дней. Возраст самого юного дебютанта Евро-2024. Ямаль из сборной Испании обновил рекорд поляка, дебютировавшего на прошлом турнире. Причем школьник не просто участник заявки и игрок резерва, а основной правый вингер Испании. Более того, стал самым юным автором ассиста.
23 секунды на гол. Недим Байрами, швейцарец из сборной Албании, забил на 23-й секунде против действующих чемпионов Европы итальянцев. Это самый быстрый гол в истории турнира. Побили рекорд Кириченко, который отлился на 67-й секунда матча России против Греции двадцать лет тому назад.
35.9 километра в час – самая высокая скорость рывка на Евро. Пока до персональных рекордов, как у Рюдигера, далеко, но румынский форвард Михэйлэ из «Пармы» ускорился так, что бельгиец Доку, датчанин Хёйлунд и француз Мбаппе остались немного позади. Килиан сломал нос о плечо соперника – будет отдыхать.
41 год и 113 дней самому старому игроку в истории Евро. Португальский защитник Пепе вышел в основе против Чехии, его команда вырвала победу в дополнительное время благодаря младшему Консейсау, но и старина из защиты не скучал. Пепе выигрывает единоборства, невзирая на рекордный возраст.
73.3 % владения – рекорд Португалии. Впечатляющий показатель. Сразу три команды контролировали мяч более 70 %, но в одном случае это было отражение тактики соперника. Украинцы катали мяч, а румыны забивали дальними ударами. А вот немцы воспользовались игрой первым номером, победа 5:1.
88 точных пасов у Кристенсена. Датский защитник «Барселоны» стал единственным игроком стартового состава на Евро, который допустил нулевой брак в передачах. Впечатляющий результат, рослый защитник умеет выходить из обороны через пас. Вот только Дания не обыграла Словению, единственная ничья.
94.1 % точных передач. Показатель сборной Германии против команды Шотландии в матче-открытии турнира. Брак менее шести процентов %. Вернулся Кроос – увидели безупречные действия с мячом. У Тони 102 из 103 пасов точные, а его команда выиграла премьерный поединок турнира. Хочется верить, что это лишь начало.
100+ пасов было у четырех игроков Италии в матче против Албании. Фавориты показали нечто среднее между испанским каноном Гвардиолы – элитные сборные держали мяч и редко его теряли, и старыми-добрыми качелями с вертикальными атаками и разменом ударами. Пока Лукаку и Роналду мазали, молодежь била без промаха.
Кроме, как самого быстрого гола, вспомнить вообще нечего. Ну разве что Мбаппе нос поломали.
Кроме, как самого быстрого гола, вспомнить вообще нечего. Ну разве что Мбаппе нос поломали.