Сборная Сербии спаслась от поражения в матче со Словенией

Сборные Словении и Сербии сыграли вничью во 2-м туре Евро-2024 (1:1).
Гол за номинальных хозяев поля забил Жан Карничник на 69-й минуте. Лука Йович на 90+5-й сравнял счет.
Словения идет на 2-м месте в группе C (2 балла), Сербия замыкает таблицу (1 пункт).
Нет, не уровень 2008, но сейчас лучше, чем с 2009 по 2023 включительно
Нет, не уровень 2008, но сейчас лучше, чем с 2009 по 2023 включительно
Ну да А я помню как однажды Словения как раз не пустила сборную Хиддинка на ЧМ 2010.....а та команда России в разы сильнее нынешней.
И потом ЧЕ 2016 и 2020 доказал даже расширение участников и выход из группы с 3 места даже так Россия не способна была выйти в плейофф........ на последнем турнире даже обыграв Финляндию пропустили тех вперед финишировав 4 тыми, когда те же Дачане раскатали нас 4-1....... когда еще како-то наш идиот выдал шикарный пас на ногу дачанину.......
PS Ну ну спим и вериМ....... в лучшее и российский футбол !!! Да а в лиге нации таже Сербия обыграла Россию 5-0 или как????
Ну да А я помню как однажды Словения как раз не пустила сборную Хиддинка на ЧМ 2010.....а та команда России в разы сильнее нынешней.
И потом ЧЕ 2016 и 2020 доказал даже расширение участников и выход из группы с 3 места даже так Россия не способна была выйти в плейофф........ на последнем турнире даже обыграв Финляндию пропустили тех вперед финишировав 4 тыми, когда те же Дачане раскатали нас 4-1....... когда еще како-то наш идиот выдал шикарный пас на ногу дачанину.......
PS Ну ну спим и вериМ....... в лучшее и российский футбол !!! Да а в лиге нации таже Сербия обыграла Россию 5-0 или как????
а сербы не заслужили поражения.
вот такой итог матча.
сербы показывает самое унылое зрелище что есть на Евро.
даже шотландцы играем смело, да команда слабая, но смелая.
а сербия как команда - худшая.
имея такой состав, и ведомые легендарным Драганом Стойковичем, они и первый матч позорно уступили, и сегодня играли бестолково.
с Костичем, Милинкович-Савичем и Митровичем они смогли бы и получше играть.
а сербы не заслужили поражения.
вот такой итог матча.
сербы показывает самое унылое зрелище что есть на Евро.
даже шотландцы играем смело, да команда слабая, но смелая.
а сербия как команда - худшая.
имея такой состав, и ведомые легендарным Драганом Стойковичем, они и первый матч позорно уступили, и сегодня играли бестолково.
с Костичем, Милинкович-Савичем и Митровичем они смогли бы и получше играть.