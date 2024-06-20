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Сборная Сербии спаслась от поражения в матче со Словенией

вчера, 17:58
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Сборные Словении и Сербии сыграли вничью во 2-м туре Евро-2024 (1:1).

Гол за номинальных хозяев поля забил Жан Карничник на 69-й минуте. Лука Йович на 90+5-й сравнял счет.

Словения идет на 2-м месте в группе C (2 балла), Сербия замыкает таблицу (1 пункт).

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 22:32
Сербия пока слаба..
112910415
112910415
вчера в 20:28
Сильно прибавлять надо сербам!
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 20:18
Хочу сказать, что сербы выиграют у дании(им это просто необходимо), но это врядли, исходя из политической обстановки в мире. Вот так из за политики решаются спортивные и не только события в мире!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:13
Очень плохую игру показывает Сербия на этом ЕВРО.
TheBoLt
TheBoLt ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:46
Не сравнивайте сборную до 2023 года и сборную сейчас. даже в 2023 году она представляла собой сброд и карпа. Последние 5 матчей были неплохими, только Куба конечно же не соперник. Игры с Кенией, Камеруном, Сербией и Беларусью показывали уже тактически более-менее собранную сборную. Если вы вспомните игры весны 2023 с Ираком и Ираном, вот там тактических заготовок не было вообще, каждый игрок был "звездой", считал себя главным и тянул инициативу на себя. Вот та сборная бы и Сербушкам братушкам проиграла, и на евро б не вышла.

Нет, не уровень 2008, но сейчас лучше, чем с 2009 по 2023 включительно
STVA 1
STVA 1 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 19:43
Может просто перегорели.
DXTK
DXTK ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Еслиы Россия была бы в группе Сыграли бы в ничью с Англией и победили бы Словению и Дания???

Ну да А я помню как однажды Словения как раз не пустила сборную Хиддинка на ЧМ 2010.....а та команда России в разы сильнее нынешней.

И потом ЧЕ 2016 и 2020 доказал даже расширение участников и выход из группы с 3 места даже так Россия не способна была выйти в плейофф........ на последнем турнире даже обыграв Финляндию пропустили тех вперед финишировав 4 тыми, когда те же Дачане раскатали нас 4-1....... когда еще како-то наш идиот выдал шикарный пас на ногу дачанину.......

PS Ну ну спим и вериМ....... в лучшее и российский футбол !!! Да а в лиге нации таже Сербия обыграла Россию 5-0 или как????
lotsman
lotsman
вчера в 19:14
Очень слабо, могли и проиграть.
TheBoLt
TheBoLt ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Напомню, что мы сербов раскатали 4:0. Я бы сказал, что наша сборная в этой группе считалась бы фаворитом, наряду с Англией. Вышли бы со второго места, поделив с англичанами по 1 очку +2 победы над остальными
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:08
Не везёт же им на турнирах
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:06
Слабовато сыграла Сербия, хорошо, что хоть ничью спасли иначе было бы для них совсем все плохо. Ну а так шансы на выход в плей-офф остаются хорошие.
DXTK
DXTK
вчера в 19:02
Смотря на игру сборной Сербии........задумываешься как хорошо что сборная Россия тут не играет, иначе смотрели бы на схожие мучения, и как итог не выход из группы.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 18:48
Всё логично, сербы неудачники крупных турниров. Не выходили из группы на ЧМ 2010, 2018, 2022, и сейчас на Евро вряд ли выйдут.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:46
Что происходит с Сербами,две игры сплошные мучения !
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:29
Братушки отскочили ... нервяк устроили...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:10
Впрочем всё закономерно . Ожидал конечно от сборной Сербии большего.
Capral
Capral
вчера в 18:08
По драматизму и непредсказуемости- вероятно это первый матч на турнире. Весь 2-й тайм, сербы вели бесплодные атаки на ворота соперника, в итоге- сами не забили, но еще и пропустили... Пустились в догонку, но опять же, приходится констатировать, что большинство команд на турнире, кроме банальных навесов и забросов- ничего не умеет. Вобщем, сербы неплохо играют, не скажешь, что команда из низов. Неплохо обучена, достаточно, в меру технично обращается с мячом, но вот, поизысканнее бы еще действовать, разнообразнее и было вообще замечательно. Словения- очень примитивная команда, самая обычная, без блеска, рабочая, ищущая свой шанс в контригре. Ну, вобщем и целом- ничья, которая, возможно, и не самая справедливая, но всё же, очки получили обе команды. Oдна искала себя в атаке, другая больше думала об обороне. Посмотрим, кому, эта ничья на руку, в итоге...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:06
словенцы упустили верную победу.
а сербы не заслужили поражения.
вот такой итог матча.
сербы показывает самое унылое зрелище что есть на Евро.
даже шотландцы играем смело, да команда слабая, но смелая.
а сербия как команда - худшая.
имея такой состав, и ведомые легендарным Драганом Стойковичем, они и первый матч позорно уступили, и сегодня играли бестолково.
с Костичем, Милинкович-Савичем и Митровичем они смогли бы и получше играть.
металлург
металлург
вчера в 18:05
Буду болеть до последнего за сербов
5r7j3v7ffxmq
5r7j3v7ffxmq
вчера в 18:00
Равна игра результат ничья
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник
вчера в 17:59
Сборная Сербии продолжает активную работу по снятию себя с Евро
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