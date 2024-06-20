«Интер Майами» без Месси обыграл «Коламбус Крю»

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вчера, 08:59

«Интер Майами» выиграл у «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:1).

На 10-й минуте хозяева поля вышли вперёд — голом отметился Ян Фрей. На 21-й Леонардо Кампана удвоил преимущество клуба из Флориды. Кучо на 40-й забил единственный мяч у гостей.

Во встрече не принимал участия нападающий Лионель Месси.

«Интер Майами» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 41 очко. «Коламбус Крю» находится на 6-й позиции с 27 баллами.