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«Интер Майами» без Месси обыграл «Коламбус Крю»

вчера, 08:59
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 1Логотип футбольный клуб Коламбус КрюКоламбус КрюМатч завершен

«Интер Майами» выиграл у «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:1).

На 10-й минуте хозяева поля вышли вперёд — голом отметился Ян Фрей. На 21-й Леонардо Кампана удвоил преимущество клуба из Флориды. Кучо на 40-й забил единственный мяч у гостей.

Во встрече не принимал участия нападающий Лионель Месси.

«Интер Майами» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 41 очко. «Коламбус Крю» находится на 6-й позиции с 27 баллами.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:48
Это очень хорошо..👍..
Hephaestus
Hephaestus ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:31
Без Месси и Суареса команда другая.
lotsman
lotsman
вчера в 10:53
Не на одном Месси мир держится. Могут и без него играть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:40, ред.
В общем народ не следит за игрой Интера, иначе такие домыслы бы не выкладывали.
Посмотрите последние (4 - 5) результаты игр коллег Лео!
Без Суареса и Месси одноклубники сбавиди ход и показывают плачевные результаты и игру.
С яФиладельфией отскочили...
Мну не почитатель аргентинского оскароносца но надо признать - все в Интер Майами держится на Месси и К"
7jkkbts3fxeu
7jkkbts3fxeu
вчера в 10:39
Могут и без Месси играть
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 10:18
Гораздо лучше!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:06
Без Месси лучше играют
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:03
Надо удержать первое место пока Лео на Кубке Америки
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:59, ред.
Молодцы! Я думал, что будут терять очки пока лидеры в сборных, но команда справляется.
2n5dv7c3yym7
2n5dv7c3yym7
вчера в 09:52
Наконец хоть научились играть без Месси.
Hephaestus
Hephaestus ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:06
Никак.
drug01
drug01
вчера в 09:03
Скоро Месси будет не нужен может быть
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Болот Сарбанов, Drynya больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 25. Поздравляем! Чемпионат Европы 2024
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