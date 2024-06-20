«Интер Майами» без Месси обыграл «Коламбус Крю»

«Интер Майами» выиграл у «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:1).
На 10-й минуте хозяева поля вышли вперёд — голом отметился Ян Фрей. На 21-й Леонардо Кампана удвоил преимущество клуба из Флориды. Кучо на 40-й забил единственный мяч у гостей.
Во встрече не принимал участия нападающий Лионель Месси.
«Интер Майами» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 41 очко. «Коламбус Крю» находится на 6-й позиции с 27 баллами.
Посмотрите последние (4 - 5) результаты игр коллег Лео!
Без Суареса и Месси одноклубники сбавиди ход и показывают плачевные результаты и игру.
С яФиладельфией отскочили...
Мну не почитатель аргентинского оскароносца но надо признать - все в Интер Майами держится на Месси и К"
Посмотрите последние (4 - 5) результаты игр коллег Лео!
Без Суареса и Месси одноклубники сбавиди ход и показывают плачевные результаты и игру.
С яФиладельфией отскочили...
Мну не почитатель аргентинского оскароносца но надо признать - все в Интер Майами держится на Месси и К"