Нападающий «Спартака» Квинси Промес вернётся в Россию из ОАЭ.
Вопрос возвращения 32-летнего нидерландского футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств.
Ранее футболист был освобождён из-под стражи в Дубае.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес вернётся в Россию из ОАЭ.
Вопрос возвращения 32-летнего нидерландского футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств.
Ранее футболист был освобождён из-под стражи в Дубае.
КБ дорожка в Шереметьево...))
Ждем-с на базе с запотевшим гранёным скульптора Мухиной и малосольным, из под хрена с укропом, на вилке!
КБ дорожка в Шереметьево...))
Ждем-с на базе с запотевшим гранёным скульптора Мухиной и малосольным, из под хрена с укропом, на вилке!