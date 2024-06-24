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Промес вернётся в Россию из ОАЭ

вчера, 11:56

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вернётся в Россию из ОАЭ.

Вопрос возвращения 32-летнего нидерландского футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств.

Ранее футболист был освобождён из-под стражи в Дубае.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:44
Вы даже себе не представляете, любезный, насколько, мне- безразличен Зенит. Я поддерживаю футбольную тему, только всего.)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Да просто весь юмор в том что ветка про бывшего игрока Спартака а вы всё равно про Зенит думаете и высказываетесь...как будто Зениту горячо или холодно....будет там Промес или нет...
Семак за все 12 игр против Спартака, с момента когда стал Главным тренером Зенита, ни разу в чемпионате не проиграл Спартаку...с Промесом на поле или без него...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:57
Один человек не делает погоды, нужен коллектив единомышленников. Видимо, тогда- ансамбля в Спартаке не было. Но, всё еще впереди...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
В Зените прям все в растерянности....не знают кого больше боятся...Виллиана Жозе...или Квинси Промеса....
Пока решили Жозе бояться по чётным дням...Квинси по нечётным...

Хотя не понятно для чего народ кошмарить Промесом....достаточно вспомнить что Промес был на поле когда Спартак летел Зениту и 5:1 и 7:1.......
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:55
Маэстро, я скажу больше: "Нидерланды- Х...Й, вам, по самые гланды"!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 19:06
Сила в правде...нидерланды идут лесом...
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ qhm4g9tvs6az (раскрыть)
вчера в 16:45
Особенно просто так. Голландские правоохранительные органы и суды конечно дурнее фанатов Спартака. Преступник должен сидеть в тюрьме, а не по полю бегать. Вы ему еще российское гражданство дайте.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:17
Так я об этом и пишу , что он еще не осужден. А здесь уже многие его осудили...)
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 16:06, ред.
В принципе кейс Куинси вполне решаем. Одной из причин по которой суд ОАЭ может отказать в экстрадиции является "- решение было вынесено в отсутствии подсудимого ", что и произошло при осуждении Промеса судом в Нидерландах.
PS: Ну и не забываем кто является самым высокопоставленным болельщиком красно-белых ))). Помощь от упомянутого последним не факт, но вполне могла иметь место.
Мои поздравления болельщикам СпаМ.
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:01
После приговора суд даёт время на кассацию. После рассмотрения кассации (жалобы) выносится окончательный приговор, который обжалованию не подлежит и должен быть применён к осужденному.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:59
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:57
Там уже суд то вынес приговор , но адвакаты Квинси подали кассационную....
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:50
Так потому его пока и не экстрадировали. Если бы приговор был окончательным то Эмиратам пришлось бы его экстрадировать. Судебная машина в Нидерландах очень медленная, а держать его бесконечно у себя Эмираты не могут. Поэтому, по соглашению с минюстом Нидерландов, ему дали зелёный свет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:15
А вы знаете , что до сих пор приговор в отношении его окончательно не вступил в законную силу. Так что он еще не осужденный...)
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:46
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:41
Виктор, привет!
Вот именно, только про футбол и про тех кто в него влюбляет.
Спартак без Куинси был чем то бледным, не футбольным
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответ x8u38hca9z2a (раскрыть)
вчера в 14:11
Знаю лично 9 лет. Что понятно? Что дальше?
Олег Лыткин
Олег Лыткин
вчера в 14:07, ред.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 13:46, ред.
    Если прилетит "злой и голодный до футбола", то это Спартаку только плюс.
    О морально-этической и правовой сторонах этого события скромно умолчу.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:45
      lotsman
      lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 13:44
      Кстати, когда его судили, он не играл в России. В Россию он сбежал от наказания, как мелкий трусливый пакостник и провокатор.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ qhm4g9tvs6az (раскрыть)
      вчера в 13:37
        Capral
        Capral
        вчера в 13:30
          cn8fw93zwsez
          cn8fw93zwsez
          вчера в 13:27
          Жалко народных денег на всякую наркошную шваль.
          Capral
          Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          вчера в 13:27
          Привет, Яков!!!
          Отличная она- только для тех, кто по-настоящему влюблен в футбол. А для тех, кто боится Промеса, как футболиста- эта новость, конечно неприятна... Эти, будут вешать на него- всё что угодно.
          y25p83nd5ezy
          y25p83nd5ezy ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 13:25
          Бриллиант драгоценный камень, а наркоделец - это убийца и 62о.
          Capral
          Capral ответ lotsman (раскрыть)
          вчера в 13:22, ред.
          Моя радость заключается только в том, что, возможно, с Божьей Помощью, в Россию вернется БРИЛЛИАНТ, черная ЖЕМЧУЖИНА, которая сможет украсить- убитый российский футбол.
          lotsman
          lotsman ответ 6t6z6jfyk3nt (раскрыть)
          вчера в 13:19, ред.
          А причём здесь Россия. Выезд Промеса из Эмиратов согласовывали мин. юст. Эмиратов и мин. юст. Нидерландов. А Промес уже сам решит куда ему ехать.
          lotsman
          lotsman ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 13:18
          Ваша радость по поводу приезда в Россию уголовника, трусливого провокатора, это не о футболе.
          6t6z6jfyk3nt
          6t6z6jfyk3nt
          вчера в 13:15
          Россия больший друг для ОАЭ, чем Нидерланды.
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