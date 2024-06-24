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Николич заявил, что не будет удерживать Чалова в ЦСКА

вчера, 14:33

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о будущем нападающего Фёдора Чалова.

Чалов — тот игрок, который очень долго играет в ЦСКА. Если у него будут варианты в Европе, всё будет сделано так, как надо. Если не будет, то он должен остаться и играть за нас. Всё будет по-дружески.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:36
Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о будущем нападающего Фёдора Чалова.

Чалов — тот игрок, который очень долго играет в ЦСКА. Если у него будут варианты в Европе, всё будет сделано так, как надо. Если не будет, то он должен остаться и играть за нас. Всё будет по-дружески.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382465/chalov-fyodor-cska 24.06.2024

- Это очень похоже на Тонкий Намёк - на очень Толстые Обстоятельства...
sv_1969
sv_1969 ответ 25xrkuhh27nc (раскрыть)
вчера в 16:29
Сколько пафоса! Ржу не могу!Впустую ему пишут! Вы тут кипишь сами подняли , как в фильме про мушкетеров: сестра назови его имя!А теперь я ему пытаюсь писать! Много чести! Желаю здравствовать
bsbyzpw6c48p
bsbyzpw6c48p
вчера в 15:51
Фёдор Чалов является ключевым игроком для ЦСКА, и новый главный тренер Марко Николич ясно дал понять, что клуб готов отпустить нападающего, если поступит предложение из европейского клуба. Однако, если таких предложений не будет, ЦСКА продолжит работать над долгосрочным контрактом с Чаловым. Это решение демонстрирует готовность клуба к сотрудничеству и развитию своего состава.
25xrkuhh27nc
25xrkuhh27nc ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
Да я рад за вас, но я же не спрашивал догадывались вы или нет.
Я попросил озвучить имя!!!
Вы сами то понимаете, что пишите мне впустую?
Если вы вкурсе, то озвучьте о ком речь, а то мне кажется, что вы сами не понимаете о чём речь и просто поддерживаете переписку, которая в общем ничего не значит.
Имя или нет смысла дальше общаться по этой теме.
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