Николич заявил, что не будет удерживать Чалова в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА высказался о будущем нападающего .

Чалов — тот игрок, который очень долго играет в ЦСКА . Если у него будут варианты в Европе, всё будет сделано так, как надо. Если не будет, то он должен остаться и играть за нас. Всё будет по-дружески.