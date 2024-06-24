Николич заявил, что не будет удерживать Чалова в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о будущем нападающего Фёдора Чалова.
Чалов — тот игрок, который очень долго играет в ЦСКА. Если у него будут варианты в Европе, всё будет сделано так, как надо. Если не будет, то он должен остаться и играть за нас. Всё будет по-дружески.
Чалов — тот игрок, который очень долго играет в ЦСКА. Если у него будут варианты в Европе, всё будет сделано так, как надо. Если не будет, то он должен остаться и играть за нас. Всё будет по-дружески.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382465/chalov-fyodor-cska 24.06.2024
- Это очень похоже на Тонкий Намёк - на очень Толстые Обстоятельства...
Чалов — тот игрок, который очень долго играет в ЦСКА. Если у него будут варианты в Европе, всё будет сделано так, как надо. Если не будет, то он должен остаться и играть за нас. Всё будет по-дружески.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382465/chalov-fyodor-cska 24.06.2024
- Это очень похоже на Тонкий Намёк - на очень Толстые Обстоятельства...
Я попросил озвучить имя!!!
Вы сами то понимаете, что пишите мне впустую?
Если вы вкурсе, то озвучьте о ком речь, а то мне кажется, что вы сами не понимаете о чём речь и просто поддерживаете переписку, которая в общем ничего не значит.
Имя или нет смысла дальше общаться по этой теме.
Я попросил озвучить имя!!!
Вы сами то понимаете, что пишите мне впустую?
Если вы вкурсе, то озвучьте о ком речь, а то мне кажется, что вы сами не понимаете о чём речь и просто поддерживаете переписку, которая в общем ничего не значит.
Имя или нет смысла дальше общаться по этой теме.