Агент нападающего «Этуаля дю Сахель» Ауани Раки подтвердил интерес ЦСКА к своему клиенту:
ЦСКА действительно проявляет интерес к Раки.
Также тунисским футболистом интересуется «Гавр».
Агент нападающего «Этуаля дю Сахель» Ауани Раки подтвердил интерес ЦСКА к своему клиенту:
ЦСКА действительно проявляет интерес к Раки.
Также тунисским футболистом интересуется «Гавр».
ВЭБ.РФ – государственная компания, главной целью которой является развитие социально-экономического направления России. - на ЦСКА тратят деньги, которые должны идти на социалку.
Россети - государственная компания.
Российские сети занимаются электрическими сетями. Задача Россетей не только в распространении и увеличении веток электричества, но и забота об окружающей среде. - Тарифы на электроэнергию постоянно повышаются, и с защитой окружающей среды не всё гладко.
Аэрофлот - государственная компания.............
ПСБ - Банк России.......................
Почта России - государственная компания.......................
А кто то утверждает, что ЦСКА не спонсируется государственными компаниями.)
ВЭБ.РФ – государственная компания, главной целью которой является развитие социально-экономического направления России. - на ЦСКА тратят деньги, которые должны идти на социалку.
Россети - государственная компания.
Российские сети занимаются электрическими сетями. Задача Россетей не только в распространении и увеличении веток электричества, но и забота об окружающей среде. - Тарифы на электроэнергию постоянно повышаются, и с защитой окружающей среды не всё гладко.
Аэрофлот - государственная компания.............
ПСБ - Банк России.......................
Почта России - государственная компания.......................
А кто то утверждает, что ЦСКА не спонсируется государственными компаниями.)