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ЦСКА может подписать нападающего сборной Туниса

вчера, 10:48

Агент нападающего «Этуаля дю Сахель» Ауани Раки подтвердил интерес ЦСКА к своему клиенту:

ЦСКА действительно проявляет интерес к Раки.

Также тунисским футболистом интересуется «Гавр».

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:36
Аэрофлот уже спонсор зенита, и давно ))
isamsn
isamsn ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:16
Всё перечисленное вместе составляет мизерный процент суточного дохода Газпрома.
lotsman
lotsman ответ d29vywqcmy9f (раскрыть)
вчера в 12:10
Главный спонсор ЦСКА – ВЭФ.РФ
ВЭБ.РФ – государственная компания, главной целью которой является развитие социально-экономического направления России. - на ЦСКА тратят деньги, которые должны идти на социалку.
Россети - государственная компания.
Российские сети занимаются электрическими сетями. Задача Россетей не только в распространении и увеличении веток электричества, но и забота об окружающей среде. - Тарифы на электроэнергию постоянно повышаются, и с защитой окружающей среды не всё гладко.
Аэрофлот - государственная компания.............
ПСБ - Банк России.......................
Почта России - государственная компания.......................
А кто то утверждает, что ЦСКА не спонсируется государственными компаниями.)
krhx8wynk9k4
krhx8wynk9k4 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:49
Вот и я о том, чтобы носить логотип на своей футболке, солидные клубы, получают солидные вложения. А Почта России, нищая организация России, должна не на то деньги государственные тратить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:46
А ты поинтересуйся в каких случаях логотип размешают, если не в курсе. А все про аренду помещений можешь узнать на сайте Росимущества. Там все есть и цена и срок. А распространять слухи и сплетни - это не достойное дело.
9u4ufd9r6mrj
9u4ufd9r6mrj
вчера в 11:40
Команда в застое, возможно, свежий игрок что-то освежит.
2mdb6vpfp2ay
2mdb6vpfp2ay ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:37
Информация для введенных в заблуждение, почему логотип Почты России светится на футболках игроков цска?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:31
Армейцы всем покажут Раки)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:27
Информация для любознательных. Почта РФ не спонсирует ЦСКА, роста платит деньги за аренду помещений на стадионе. За аренду всегда платить надо. А государственных денег в клубе практически нет. Гос деньги 100% в Зените, Динамо, Локо.
bfuw6vcb4pdt
bfuw6vcb4pdt
вчера в 11:27
Сейчас сравнение Гавра и ЦСКА явно не в пользу умирающего ЦСКА.
hfff2ycsscta
hfff2ycsscta
вчера в 11:22
Подписывать кота в мешке, в России своих таких хватает.
lotsman
lotsman
вчера в 11:20
Молодой и перспективный. Если Гавр не перехватит, то не плохое приобретение будет у ЦСКА.
d29vywqcmy9f
d29vywqcmy9f ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:19
Да ладно, а Почта России, чей логотип рисуется у каждого игрока цска, последнее отдаст за счет народа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:54
Критерий главный это ценой подешевле. А что делать, приходится жить по средствам. Богатого дяди нет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:53
Может, не может.
Бесполезная информация.))).
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:51
Хороший нападающий коням не помешает...
Вещий
Вещий
вчера в 10:49
Думаю что он выберет Гавр... хотя все может быть.
Гость
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