«Динамо» и «Рубин» заинтересованы в защитнике «Витории»

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вчера, 20:55

Защитник «Витории» Гимараеш находится в сфере интересов российских команд.

Сообщается, что московский ЦСКА сделал уже два предложения по трансферу игрока, но они были отклонены португальским клубом. Наличие предложений подтвердил и агент футболиста Хелио Мартинс.

По информации источника, в переходе центрбека также заинтересованы столичное «Динамо» и казанский «Рубин».