«Динамо» и «Рубин» заинтересованы в защитнике «Витории»

Защитник «Витории» Гимараеш Жорже Фернандеш находится в сфере интересов российских команд.
Сообщается, что московский ЦСКА сделал уже два предложения по трансферу игрока, но они были отклонены португальским клубом. Наличие предложений подтвердил и агент футболиста Хелио Мартинс.
По информации источника, в переходе центрбека также заинтересованы столичное «Динамо» и казанский «Рубин».
Твёрдый игрок основы Витории, среднематчевая оценка за последний сезон- 6.9, это хороший уровень.
Для РПЛ сгодился бы, в Динамо возможно даже усилил бы команду.
Только вот об интересе к нему в клубе впервые слышу, скорее всего португалы просто раскручивают цену парня перед ЦСКА, раз уж армейские проявляют реальную зантересованность..
Твёрдый игрок основы Витории, среднематчевая оценка за последний сезон- 6.9, это хороший уровень.
Для РПЛ сгодился бы, в Динамо возможно даже усилил бы команду.
Только вот об интересе к нему в клубе впервые слышу, скорее всего португалы просто раскручивают цену парня перед ЦСКА, раз уж армейские проявляют реальную зантересованность..