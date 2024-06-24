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«Динамо» и «Рубин» заинтересованы в защитнике «Витории»

вчера, 20:55

Защитник «Витории» Гимараеш Жорже Фернандеш находится в сфере интересов российских команд.

Сообщается, что московский ЦСКА сделал уже два предложения по трансферу игрока, но они были отклонены португальским клубом. Наличие предложений подтвердил и агент футболиста Хелио Мартинс.

По информации источника, в переходе центрбека также заинтересованы столичное «Динамо» и казанский «Рубин».

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Все комментарии
aekf44272x87
aekf44272x87
вчера в 23:41
КАпраЛ, поверь на слово, для динамо он родился)
баск
баск
вчера в 21:52
Защ неплохой, воспитанник Порту, здоровенная шпала (190+), силён вверху, играет на обеих позициях ЦЗ.
Твёрдый игрок основы Витории, среднематчевая оценка за последний сезон- 6.9, это хороший уровень.

Для РПЛ сгодился бы, в Динамо возможно даже усилил бы команду.
Только вот об интересе к нему в клубе впервые слышу, скорее всего португалы просто раскручивают цену парня перед ЦСКА, раз уж армейские проявляют реальную зантересованность..
Capral
Capral ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:32
И вы даже знаете почему? Может, обоснуете?
drug01
drug01
вчера в 21:20
Для Динамо он больше подходит!
6vqvhds383je
6vqvhds383je
вчера в 21:12
Раз повторно предлагают, значит всё дело в сумме отступных, а игрок не против.
Гость
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