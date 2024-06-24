Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе переходит в «Спартак» за 1,5 миллиона евро.
У 32-летнего футболиста 14 голов и 6 ассистов в 38 матчах прошлого сезона.
Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе переходит в «Спартак» за 1,5 миллиона евро.
У 32-летнего футболиста 14 голов и 6 ассистов в 38 матчах прошлого сезона.
Минут 30 всяких-разных.
В википедии информацию о нем почитал...
Нет.
Не понравился.
Индивидуалист в штрафной соперника до мозга костей, т. е. ему ЛИЧНЫЙ успех важнее общекомандного.
Паса от него не дождёшься: будет САМ бить по воротам.
Игрок ТОЛЬКО штрафной площади соперника: всё что "ЗА" этой штрафной - для его понимания недоступно.
И зачем ТАКОЙ в Спартак?
Минут 30 всяких-разных.
В википедии информацию о нем почитал...
Нет.
Не понравился.
Индивидуалист в штрафной соперника до мозга костей, т. е. ему ЛИЧНЫЙ успех важнее общекомандного.
Паса от него не дождёшься: будет САМ бить по воротам.
Игрок ТОЛЬКО штрафной площади соперника: всё что "ЗА" этой штрафной - для его понимания недоступно.
И зачем ТАКОЙ в Спартак?
Сан Паулу, Гремио, Реал Мадрид, Сосъедад. Вулверхэмптон,Бетис, Спартак Москва.
и в каждом клубе, кроме Реал Мадрид. отметился с результативными действиями.
особенно хорош он был в Сосъедаде.
за Чури урдин 5 великолепных сезонов.
Получается, Амарал согрел фанатов отличной сделкой,
в его стратегию старперы не входят.
Теперь Спартаку классного вингера и топового опорника.
Сан Паулу, Гремио, Реал Мадрид, Сосъедад. Вулверхэмптон,Бетис, Спартак Москва.
и в каждом клубе, кроме Реал Мадрид. отметился с результативными действиями.
особенно хорош он был в Сосъедаде.
за Чури урдин 5 великолепных сезонов.
Получается, Амарал согрел фанатов отличной сделкой,
в его стратегию старперы не входят.
Теперь Спартаку классного вингера и топового опорника.