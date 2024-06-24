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Виллиан Жозе переходит в «Спартак»

вчера, 14:41

Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе переходит в «Спартак» за 1,5 миллиона евро.

У 32-летнего футболиста 14 голов и 6 ассистов в 38 матчах прошлого сезона.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:18
Ну, Яков- это ты загнул!!! Соболь ,с дрожащими коленками?! НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всегда- смелый, решительный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:16
Пулемёт выгодней пистолета. потому что стреляет очередями, а значит- рано или поздно попадет!!!

Удачи Спартаку!!!
derrik2000
derrik2000 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:43
Да какой он, судя по нарезкам, киллер...
Скорее, пулемёт со сбившимся прицелом...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Именно такой и нужен - киллер, а то Угальде и Соболь вечно с дрожащими коленками. Пусть лупит пока не забьёт
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:34
Когда по 10 лет подряд они чемпионили у них тоже Газпрома не было....
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:47
у них газпрома нет))
112910415
112910415
вчера в 20:23
Значит, так надо
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:21
Неплохо, вот только возвраст
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:08, ред.
Любезный, ну вы же не хуже меня понимаете, что Зенит, в прошедшем сезоне- бледная ТЕНЬ, того, непобедимого Зенита- пяти победоносных лет, когда команде равных не было, и когда Питер, по праву был первым. Ну конечно, вы не должны были стать чемпионом- по всем параметрам. Но, убогость деревенская Лички, этого мужлана переферийного, позволила вам стать первыми. Кроме всего, Краснодар, который играл красивее всех и комбинационнее всех- упустил чемпионство на финише, которое, казалось таким близким... Ну и конечно, не хочется вам сыпать соль на сахар, ввиде, напоминаний, ваших матчей в Грозном и с Ростовом...

Поэтому, любезный, я ненамного ошибся, предсказывая вам неудачу. В принципе, всё должно было сложиться именно так...))) Вы были в шаге- от катастрофы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Да я знаю...вы почти не ошибаетесь....особенно когда доказывали что Зенит 130% не будет Чемпионом в сезоне 2023/2024....)))

Касаемо "этот парень накажет вас"......у всех разные цели.....
У кого то наказать Зенит"....у кого то взять очередной...7-й к ряду титул.....
Уж 7-й год все Семака наказывают....никак не накажут....наверное потому что у них Виллиана не было...Жозе...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:39
Что там те, кто его так задорно рекламирует про "в каждой второй игре голевое действие" мне неведомо.
Я только поделился своим мнением, что, возможно, в Испании, где не такой контактный футбол, как у нас, где-то как-то ему с его фанатизмом "бил, бью и буду бить", возможно, и везло.
Но я одновременно и увидел сколько ГОЛЕВЕЙШИХ моментов он ЗАПОРОЛ, совсем нелогично беря игру на себя и лупя по воротам из совершенно безнадёжных позиций.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:36
Попомните моё слово, любезный, этот парень- еще накажет вас... Я редко ошибаюсь)))
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:35
Спасибо!!! Теперь понятно, от чего питерцы, так всполошились))). Конечно, хотелось бы большей информации об игроке. Но, опять же, ролики- это замечательно, но это больше реклама футболисту, как на пример Угальдо. Тоже, помню, Маэстро представил видео, где Угальдо- феерил, творил на поле немыслемые вещи!!! Hо, оказавшись в Спартаке (пока, я надеюсь) себя не нашел...
Capral
Capral
вчера в 19:29
Я видел, несколько матчей Бетиса в прошедшем сезоне, и надо сказать- команда смотрелась весьма неплохо. Правда, я не обратил внимания, на будущего форварда КБ, но, кто ж тогда знал... Хочется верить, что парень усилит атакующую мощь КБ, поскольку, одному Соболю- сложно в атаке. Но сейчас, меня больше волнует Станкович, кто он такой, чем дышит. Хороший, толковый тренер- споcoбен создать грозный тандем, чего, я ему- от души и желаю!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:26
Рад буду ошибаться....но сами представьте уровень игрока которого менее 2-х лет назад брали за 10 млн....а теперь продают за полтора...при контракте до 26-го года...
УЕСКА
УЕСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:22
Он кстати уже забивал Зениту, так что опыт есть)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:21
Не то слово...
Думаю Зенит снимется с Чемпионата...смысла нету...пытаться обойти команду у которой есть сам Виллиан Жозе...
True Story
True Story
вчера в 19:20
Хороший игрок, будущее Спартака!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:12
Олег, я тебе полностью доверяю!
Если парень придется ко двору, да еще и Квинси вернется- то ваще будет УРАГАН!!!
Пока, к сожалению- это только прикидки, но, кто знает... Думаю, Зенит- уже всего трясёт.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:50
если это правда, то Спартак нашел шикарного игрока атаки.
Сан Паулу, Гремио, Реал Мадрид, Сосъедад. Вулверхэмптон,Бетис, Спартак Москва.
и в каждом клубе, кроме Реал Мадрид. отметился с результативными действиями.
особенно хорош он был в Сосъедаде.
за Чури урдин 5 великолепных сезонов.
Получается, Амарал согрел фанатов отличной сделкой,
в его стратегию старперы не входят.
Теперь Спартаку классного вингера и топового опорника.
STVA 1
STVA 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:38
Да нет ! На бразилов я и в Зените насмотрелся!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:36
Витя!
Посмотри южноамериканские футбольные забеги!
Есть опции "Атаки" и "Опасные атаки"...
В РПЛ на обе играющие команды до 120 выпадов!
У латинос за 250 - 300...
Не знаю как у них с проверкой на допинг, но носятся все 90 минут и доп. время как угорелые!
Так что физика у них, для матчей РПЛ, вмещается в термин "разминка" и они гарцуют до 35 лет легко!
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:30
За полтора миллиона в каждой второй игре голевое действие!
Пусть хоть задницей водит мяч в штрафной, лишь бы забивал или отдавал голевой пас!))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:23, ред.
Да уж, ничему Витька Мозес их не научил, опять старпёра взяли досиживать карьеру. Пенсионный фонд Лукойл
derrik2000
derrik2000 ответ Gorasul (раскрыть)
вчера в 17:35
Д было бы ЧЕМ ему "подзаработать"-то!
Не увидел у него НИ ОДНОЙ сильной стороны, как у нападающего.
Разве только ВДРУГ ка-а-а-ак ударит по воротам в штрафной площади.
Иногда и залетало что-то. Но в основном либо в игроков соперника, либо куда-то "в даль светлую"... ))
Но у нас футбол более контактный и атлетичный: ему не дадут так принять и развернуться для удара, как в Испании.
derrik2000
derrik2000 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:31
А Вы сами наберите "Виллиан Жозе" в ютубе и посмотрите на этого "молодца".
Из тех, кто "бил, бью и буду бить" даже в ущерб всей команде.
Это на Вас так магия бразильской фамилии действует. ))
Capral
Capral
вчера в 17:13
Статистика неплохая, но возраст, несколько смущает...
Gorasul
Gorasul ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:52
Ну он старенький уже, в Испании никому не нужен. Дозаработать пару-тройку лямов долларов до конца карьеры - плохо чтоль?
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:25
Бомбардира как раз и не хватало Спартаку
STVA 1
STVA 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:22
Ну зря Вы так! Парень хорош для нашего чемпа! Можно же и перестроить
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