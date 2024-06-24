Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСША. МЛС 2024

Месси объяснил, почему ходит по полю пешком во время матчей

вчера, 21:56

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, почему ходит по полю пешком во время матчей. Слова игрока приводит Sports Brief со ссылкой на Clank Media.

Когда я хожу, анализирую позицию соперника, а также то, как мы располагаемся, когда у нас нет мяча. Стараюсь уйти от своего опекуна, мысленно выходя из игры, чтобы занять хорошую позицию, если мы вернём владение мячом, или чтобы у нас было дополнительное время для контратаки или игры. Я изучаю, как расставляется соперник, когда атакует.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Неймар назвал ключевого игрока Бразилии, но это не Винисиус
Вчера, 16:03
Неймар назвал будущую звезду бразильского футбола
Вчера, 15:09
Погба: «Поля Погба больше не существует. Я умер»
Вчера, 13:19
Кейн отреагировал на критику Линекера
23 июня
Мартинес оценил голевую передачу Роналду
22 июня
Сосо Павлиашвили сравнил Мамардашвили с Яшиным и Буффоном
22 июня
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:01
Ага, ну теперь всё ясно. Так, это, он под него канает??? Красавец. Клубный бандитский пиджак. А, я то думаю- где я его видел?!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:56
Ладно...последний раз)...еще немного...аль капоне сельского розлива...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:51
Ну, вот, кажется успокоился... Дружище, Вы, так больше не делайте, даже смех должен быть в разумных пропорциях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Это нет слов. Я Тюкавина критиковал -за его белые крассовки, но это- ваще отпад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это называется одним словом- безвкусица... Типичный конферансье в цирке.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:46, ред.
Я вообще смотрю на его "наряды" и удивляюсь как можно так бездарно тратить немалые деньги)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:45
Маэстро, щас, я приду в себя и постараюсь ответить... Ржу, не могу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Щас, одну секундочку....
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:43
Для арены цирка может и нормальный))...
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 15:42
В замечательном советском фильме: "Лев Гурыч Синичкин", Трофимов сказал бессмертную фразу: "Гении, дочь моя- все уроды"!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:37, ред.
Неужели, всё так серьёзно? А на вид- как будто нормальный. Вот, как внешность бывает обманчива...)))
🤔🤔🤔🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:28, ред.
Проблемы с мозгом...вот и не боится)...безоглядная вера в современную высокооплачиваемую медицину и отсутствие самоконтроля и соблюдения элементарных мер собственной безопасности погубили многих людей...в том числе известных...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:35
Я вообще удивляюсь, как пистон, с его "геном роста" не боится, в его годы выходить на поле... Такие люди- очень восприимчивые к разного рода болезням и прочим проблемам. Рискует, однако.
112910415
112910415
сегодня в 12:38
Великие от обычных сильно отличаются
utswgxn72y5r
utswgxn72y5r
сегодня в 08:45
Что ты чушь мелешь,ты подмял под себя игроков команды ,скорости у тебя нет ,дыхалка не та,вот и ходишь поэтому,а все ждут когда ты приковыляешь к штрафной,так играть -это нужно уметь,в Баварию или МЮ -тебя бы близко не пригласили!!!
79x36543cd3m
79x36543cd3m ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 07:32
Ахах, точно!)))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 06:50
В Рпл 90 % игроков такие же аналитики как Месси)
adekvat
adekvat
сегодня в 06:15
Хорошо что он один этим в команде занимается.
s6aaf5nff6uv
s6aaf5nff6uv
сегодня в 04:45
В общем красиво отмазался. Не скажет же, что халявит.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:46, ред.
Все говорили Месси - пешеход, и никто не догадывался, что он оказывается аналитик!
А вообще, конечно, с головой у Месси явно не в порядке. Чтобы нести такую чушь, - это ещё уметь нужно.
azul74
azul74
сегодня в 00:34
    y9624m33v5fg
    y9624m33v5fg
    сегодня в 00:18
    Нормально так увернулся от вопроса, ещё и в плюс себе записал
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Гормон не влияет на креатив.. Вот на желание кого-нибудь "чпокнуть" в американском отеле - да.. Доказано прокуратурой.. Хе.. 😂🍓
    Hamman
    Hamman
    сегодня в 00:09
    Думал что он филонит, а оказывается анализирует...
    Futurista
    Futurista ответ НE Эго Ист (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    У Месси с мозгом с детства проблемы, если ты в курсе...
    "Неспособность передней доли гипофиза мозга вырабатывать достаточное количество гормона"...
    + возраст...поэтому и ходит пешком...бережёт себя...
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:47
    У Месси, если даже мозг уменьшится от беготни - он всё равно будет больше, чем у большинства.. Доказано его карьерой.. ☝️🤭..
    Икарус
    Икарус
    вчера в 23:31, ред.
    В последние годы в Барселоне уже не вывозил без бега.С более слабыми соперниками это срабатывало, с топ-клубами - нет.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 23:17, ред.
    просто ему в МЛС достаточно ходить пешком, чтобы быть лучшим по гол+пас. соперники должны бояться, что он начнет бегать
    баск
    баск
    вчера в 23:06
    Диспетчер сборной Бразилии, двухкратный чемпион мира Валдир Перейра (Диди)
    отвечал на подобные вопросы так:

    "Даже и не собраюсь никуда бегать. Я могу с точностью до сентиметра доставить мяч пасом из любой точки поля в любую другую его точку. А мяч летит намного быстрее, чем бегу я или кто-то ещё"..)))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:52
    Месси обладает экстраординарной способностью видеть и воспринимать критически важную информацию на поле (сканирование, игровой интеллект)
    и дальше действовать соответствующим выгодном образом.
    Все таки и Месси и Роналду гении футбола.
    Один анализирует оборону соперника, а потом бьет по слабым местам.
    Другой просто бьет в сторону ворот. Бьет несмотря ни на что.
    Но если первый - гений.
    Второй - португальский кержаков.
    Futurista
    Futurista ответ НE Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 22:40, ред.
    Просто если всё время бегать то во второй половине матча мозг уже отключится...даже у тех у кого он есть...
    Для справки:
    "Исследования показали, что после бега на сверхмарафонские дистанции объем мозга спортсменов может сокращаться до 6%. К счастью, это обратимый процесс, и в течение следующих месяцев мозг восстанавливается», вполне естественно, что изнурительный бег истощает мозг. Мозг — это небольшой орган, но он потребляет 20% энергии в организме. Вероятно, при более серьезных физических нагрузках страдают некоторые когнитивные функции"...
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 22:28
    Тут как бы "палка о двух концах"... без мяча можно ходить, а можно и бегать при этом больше уставать
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 22:27
    В футбол надо играть мозгами.. И только потом остальными частями тела.. Первое не у всех есть.. ☝️
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     