Месси объяснил, почему ходит по полю пешком во время матчей

Нападающий «Интер Майами» рассказал, почему ходит по полю пешком во время матчей. Слова игрока приводит Sports Brief со ссылкой на Clank Media.

Когда я хожу, анализирую позицию соперника, а также то, как мы располагаемся, когда у нас нет мяча. Стараюсь уйти от своего опекуна, мысленно выходя из игры, чтобы занять хорошую позицию, если мы вернём владение мячом, или чтобы у нас было дополнительное время для контратаки или игры. Я изучаю, как расставляется соперник, когда атакует.