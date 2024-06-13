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В «Балтике» рассказали о стратегии клуба

вчера, 18:17

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о стратегии клуба.

План развития на пять лет — предмет одного из наших первых разговоров с Ростехом. Часть стратегии — каждое трансферное окно мы формируем внутренний buy-out на каждого игрока. Нет ярлыка «не продается». Готовы общаться по каждому игроку. Всех мы готовы продавать, но в пределах оговариваемого диапазона. Предлагают меньше — отказываем, предлагают по нижней планке — пробуем поднять.

Будем зарабатывать на продажах — сможем инвестировать в покупки. На селекционный отдел клуб тратит около 8 миллионов рублей ежегодно, и его надо использовать эффективно. Тогда будем работать как, например, португальские и голландские клубы. Молодые игроки сами будут проситься в «Балтику». Окей, готовы стать подносчиком снарядов для грандов. Но постепенно и сами станем сильнее и сможем конкурировать за трофеи.

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Балтика
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 02:51
Стратегия Балтики на ближайшие 5 лет это торговля, а спортивные результаты не важны.
Подобные заявления это сверх неуважение к болельщикам Балтики.
А Армен видать насмотрелся Бендера и загоняет про New Васюки.
cn9xwubj2sgt
cn9xwubj2sgt
вчера в 21:49
Лишь бы эта стратегия не задержала их лет на пять в ФНЛ
7k5529nya8mg
7k5529nya8mg
вчера в 21:03
Планы грандиозные, выполнение их вызывает сомнения.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:59
Планы вроде хорошие,осталось воплатить их в жизнь !
adekvat
adekvat
вчера в 19:55
Португалия, Голландия у нас не прокатит, у нас больше воруют.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:51
Чувствуется, в руководство пришли фантазёры..., как и фармацевты в НиНо...
drug01
drug01
вчера в 19:15
Задачи поставлены планы ясны теперь за работу
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58
Восемь миллионов рублей не та сумма для решения каких либо серьёзных задач.
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