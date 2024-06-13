В «Балтике» рассказали о стратегии клуба

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о стратегии клуба.

План развития на пять лет — предмет одного из наших первых разговоров с Ростехом. Часть стратегии — каждое трансферное окно мы формируем внутренний buy-out на каждого игрока. Нет ярлыка «не продается». Готовы общаться по каждому игроку. Всех мы готовы продавать, но в пределах оговариваемого диапазона. Предлагают меньше — отказываем, предлагают по нижней планке — пробуем поднять.

Будем зарабатывать на продажах — сможем инвестировать в покупки. На селекционный отдел клуб тратит около 8 миллионов рублей ежегодно, и его надо использовать эффективно. Тогда будем работать как, например, португальские и голландские клубы. Молодые игроки сами будут проситься в «Балтику». Окей, готовы стать подносчиком снарядов для грандов. Но постепенно и сами станем сильнее и сможем конкурировать за трофеи.