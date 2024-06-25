Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду»

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о предстоящем матче с командой Португалии на Евро-2024.
Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку.
Проблемная в обороне, но яркая в атаке, играющая за мечту и ради преданных поклонников сборная, не может оставить равнодушным.
Мамардашвили красавчик! Настоящий герой команды!
А не Хвича Кварацхелия... и как мало человеку нужно для счастья)
Нет, чтобы помочь сборной, чтобы билась и рвалась к победе....
а только весь сыр-бор из-за третьего матч, футболка Роналду как никак, мечта)
Заранее выбросил белое полотенце грузинский "боец"...
После игры сколько угодно можно петь дифирамбы игрокам соперника.
А перед таким важным матчем, подобные высказывания выглядят очень противно...Играть надо и забивать тоже, Хвича!!! Чтобы продаст себя в ПСЖ...или выбить богатый контракт у Наполи!!!
Посмотрим, как Хвича проявит себя в главном матче Евро. Только победа!
Или утешительный приз - грязная футболка Кришитану.
Проблемная в обороне, но яркая в атаке, играющая за мечту и ради преданных поклонников сборная, не может оставить равнодушным.
Мамардашвили красавчик! Настоящий герой команды!
А не Хвича Кварацхелия... и как мало человеку нужно для счастья)
Нет, чтобы помочь сборной, чтобы билась и рвалась к победе....
а только весь сыр-бор из-за третьего матч, футболка Роналду как никак, мечта)
Заранее выбросил белое полотенце грузинский "боец"...
После игры сколько угодно можно петь дифирамбы игрокам соперника.
А перед таким важным матчем, подобные высказывания выглядят очень противно...Играть надо и забивать тоже, Хвича!!! Чтобы продаст себя в ПСЖ...или выбить богатый контракт у Наполи!!!
Посмотрим, как Хвича проявит себя в главном матче Евро. Только победа!
Или утешительный приз - грязная футболка Кришитану.