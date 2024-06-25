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Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду»

вчера, 17:12
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия22:00 Не начался

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о предстоящем матче с командой Португалии на Евро-2024.

Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:53
Извини, ошибся.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:52
Ислам.
я из Грозного. Чеченская Республика.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:51
Тебя не Илия зовут?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:49
футболка Криштиану после матча, которая пахнет потом и кровью)) точно стоит денег..
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
Про Хвичку- хорошо сказал, живописно, как художник тебе говорю🎨🎨🎨!!! Но, грязной футболкой Роналду- всё испортил. Эта футболка стоит огромных денег, даже, если она грязная и потная. Футболка Роналду- это история большого футболиста и большого футбола!!!
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:52
Да, насчет Лукаку. Ты это никому не говори, потому что со стороны- несолидно выглядит. Лукаку проделывает огромный объем работы на поле. Он таранит оборону соперника, разгоняет атаку, отвлекает на себя соперника и тд. Такого форварда как Лукаку, остановить очень сложно- только с нарушением правил. Пока, он впечатляет, не знаю, как будет потом, посмотрим...
112910415
112910415
вчера в 18:50
По позиции не часто будут встречаться
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:42
    Симпатии за команду Грузинской сборной.
    Проблемная в обороне, но яркая в атаке, играющая за мечту и ради преданных поклонников сборная, не может оставить равнодушным.
    Мамардашвили красавчик! Настоящий герой команды!
    А не Хвича Кварацхелия... и как мало человеку нужно для счастья)
    Нет, чтобы помочь сборной, чтобы билась и рвалась к победе....
    а только весь сыр-бор из-за третьего матч, футболка Роналду как никак, мечта)
    Заранее выбросил белое полотенце грузинский "боец"...
    После игры сколько угодно можно петь дифирамбы игрокам соперника.
    А перед таким важным матчем, подобные высказывания выглядят очень противно...Играть надо и забивать тоже, Хвича!!! Чтобы продаст себя в ПСЖ...или выбить богатый контракт у Наполи!!!
    Посмотрим, как Хвича проявит себя в главном матче Евро. Только победа!
    Или утешительный приз - грязная футболка Кришитану.
    chromage
    chromage
    вчера в 18:35, ред.
    Прикол что когда Роналду впервые сыграл за первую сборную Португалии Хвиче было 2 года =)
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 18:16
    Хвича на Евро на одном уровне с Роналду и Лукаку. Просто бегают туда-сюда и всё.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:15
      Capral
      Capral
      вчера в 17:51
      Молодец, Хвичка- это похвально, растешь!!! Я приму- это к сведению! Но, врага, в лице дырявого- ты уже себе нажил...
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 17:37
      Мда.. Мечта мечт
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 17:31
      Евро 24 - "Мечты сбываются"...)))
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