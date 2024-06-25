Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду»

Нападающий сборной Грузии высказался о предстоящем матче с командой Португалии на Евро-2024.

Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку.