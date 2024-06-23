Принц Уильям поддержал национальную команду Англии

Принц Уильям, сын короля Великобритании Карла III, после матча сборных Англии и Дании на Евро-2024 (1:1) посетил игроков английской команды в раздевалке, чтобы поддержать. Хавбек высказался по теме:

Он попытался подбодрить нас. Сказал, что это не катастрофа.

Мы по-прежнему идем на первом месте в группе, не проиграли, а сыграли вничью. Нам просто нужно подумать об игре, посмотреть, за счет чего можно стать сильнее. С нетерпением ждем следующего матча. Это все, что мы можем сделать на подобном турнире.