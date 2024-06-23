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Принц Уильям поддержал национальную команду Англии

23 июня 2024, 09:23

Принц Уильям, сын короля Великобритании Карла III, после матча сборных Англии и Дании на Евро-2024 (1:1) посетил игроков английской команды в раздевалке, чтобы поддержать. Хавбек Адам Уортон высказался по теме:

Он попытался подбодрить нас. Сказал, что это не катастрофа.

Мы по-прежнему идем на первом месте в группе, не проиграли, а сыграли вничью. Нам просто нужно подумать об игре, посмотреть, за счет чего можно стать сильнее. С нетерпением ждем следующего матча. Это все, что мы можем сделать на подобном турнире.

В 3-м туре Англия сыграет со Словенией 25 июня.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:00
Лучше бы с Саутгейтом перетёр с глазу на глаз и пожизненно в Тауэр пообещал бы упрятать, если что. Я так понимаю в Великобритании местные тренеры деградировали окончательно. Мучаются что шотландцы, что англичане.
Grizly88
Grizly88
23 июня в 14:56
Все теперь Англия разнесет всех
lobsterdam
lobsterdam
23 июня в 14:49
Желаю Словении унизить этих выскочек. А принцесса-то не заходила вместе с мужем в раздевалку мужсицкий пот понюхать? Она бы лучше их взбодрила!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
23 июня в 11:29
Счёт не катастрофа, игра - катастрофа. Не думаю, что слова поддержки принца могут что-то изменить в игре сборной. Всё зависит только от них самих, но КАК перебороть свою трусость, вот в чём вопрос. Трудно поверить в то, что после двух невзрачных игр англичане вдруг "вспомнят" о принце и в корне поменяют свою игру.
Посмотрим.
shlomo
shlomo
23 июня в 10:19
Все по учебникам: вымучили победу, отскочили на ничью. Но "Мы по-прежнему лидируем в группе ... " . Распиареные пустышки......
Варвар7
Варвар7
23 июня в 10:11
Ну всё - теперь у англичан "масть попрёт"....)
Остапчук 67
Остапчук 67
23 июня в 10:09
Ему это по рождению положено
Гость
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