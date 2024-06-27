Болельщик спрыгнул с трибуны и чуть не врезался в Роналду после матча Евро

В социальных сетях появился видеоролик, на котором болельщик матча сборных Грузии и Португалии на Евро-2024 спрыгнул с трибуны и чуть не приземлился на нападающего Криштиану Роналду.
Эпизод произошёл по окончании игры. Роналду шёл в подтрибунное помещение, но прямо перед ним на ступени упал спрыгнувший с трибуны человек. Стюарды сразу же оттеснили мужчину от капитана португальской команды.
не удалось забить, заработал желтую, был заменен, набил стату ударов по бутылкам, а тут еще и болельщик падает с неба!
не удалось забить, заработал желтую, был заменен, набил стату ударов по бутылкам, а тут еще и болельщик падает с неба!
Прыгающий ногу не подвернул?))
Прыгающий ногу не подвернул?))