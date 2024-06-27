Болельщик спрыгнул с трибуны и чуть не врезался в Роналду после матча Евро

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вчера, 12:13

В социальных сетях появился видеоролик, на котором болельщик матча сборных Грузии и Португалии на Евро-2024 спрыгнул с трибуны и чуть не приземлился на нападающего .

Эпизод произошёл по окончании игры. Роналду шёл в подтрибунное помещение, но прямо перед ним на ступени упал спрыгнувший с трибуны человек. Стюарды сразу же оттеснили мужчину от капитана португальской команды.