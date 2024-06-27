Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЕвро-2024

Болельщик спрыгнул с трибуны и чуть не врезался в Роналду после матча Евро

вчера, 12:13
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия2 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

В социальных сетях появился видеоролик, на котором болельщик матча сборных Грузии и Португалии на Евро-2024 спрыгнул с трибуны и чуть не приземлился на нападающего Криштиану Роналду.

Эпизод произошёл по окончании игры. Роналду шёл в подтрибунное помещение, но прямо перед ним на ступени упал спрыгнувший с трибуны человек. Стюарды сразу же оттеснили мужчину от капитана португальской команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Десятки тысяч жителей Тбилиси вышли на улицы после выхода Грузии в плей-офф
Вчера, 09:27
ОфициальноСамый дешёвый билет на матч Суперкубка России стоит 500 рублей
26 июня
Новак Джокович посетил матч Сербии и Дании на чемпионате Европы
26 июня
Англичане ненавидят футбол Саутгейта. Но их сборная по-прежнему главный фаворит Евро
26 июняВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии4
Болельщики сборной Англии бросили в Саутгейта пластиковые стаканчики
26 июня
Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду»
25 июня
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:11
Таланты и поклонники...)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:45
Болельщик сборной Португалии ценой своей жизни хотел избавить свою сборную от этого недоразумения, но подвели расчёты, недолетел.
fwp3nnk3s7zz
fwp3nnk3s7zz
вчера в 15:24
Было бы более интересно, если бы всё же врезался...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:44
С дайвером то фоткаются, то вью чуть не полк берут, то на голову скачут..., ну а я - как неуловимый Джон. Почему неуловимый? Потому как нахрен никому не нужен.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:35
А теперь "смертельный номер" - полёт из под "купола" стадиона для селфи с кумиром...)
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:05
Очередной больной человек
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:44
Нужно сказать что слишком большие амбиции сыграли с Криштиану злую шутку:
не удалось забить, заработал желтую, был заменен, набил стату ударов по бутылкам, а тут еще и болельщик падает с неба!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:25
С дайвером то фоткаются, то вью чуть не в полк берут, то на голову скачут. Кошмар ..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:20
Ужас!

Прыгающий ногу не подвернул?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 