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Самый дешёвый билет на матч Суперкубка России стоит 500 рублей

вчера, 16:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар13.07.2024 в 20:30 Не начался

26 июня стартовала продажа билетов на матч Суперкубка России.

Встреча между чемпионом и обладателем кубка страны «Зенитом» из Санкт-Петербурга и серебряным призёром РПЛ «Краснодаром» состоится 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Стоимость самого дешёвого билета — 500 рублей.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:00
Даже 500 рублей многие не потянут !
lotsman
lotsman
вчера в 17:53
Где такие билеты продают?)) На одном сайте от 900, на другом от 1700.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
вчера в 17:52, ред.
13 июля 2024 на стадионе «Волгоград Арена» «Краснодар» впервые примет участие в борьбе за OLIMPBET Суперкубок России. Соперником выступит «Зенит».

Для покупки билета и прохода на стадиона персонифицированная карта болельщика (Fan ID) не требуется.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:09
ФанУйди нужен?
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:26
Обсуждать надо зарплату игроков
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:24
Кто не хочет, тот не покупает
26nw8mjmqz6r
26nw8mjmqz6r
вчера в 16:20
Такие матчи бесплатно надо делать
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