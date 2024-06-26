Самый дешёвый билет на матч Суперкубка России стоит 500 рублей

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вчера, 16:17

26 июня стартовала продажа билетов на матч Суперкубка России.

Встреча между чемпионом и обладателем кубка страны «Зенитом» из Санкт-Петербурга и серебряным призёром РПЛ «Краснодаром» состоится 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Стоимость самого дешёвого билета — 500 рублей.