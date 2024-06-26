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Болельщики сборной Англии бросили в Саутгейта пластиковые стаканчики

вчера, 09:29
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Болельщики сборной Англии снова освистали свою команду. Это произошло после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (0:0).

Фанаты выразили недовольство, несмотря на то, что англичане выиграли группу C. Также после окончания встречи в главного тренера Гарета Саутгейта бросили три пластиковых стаканчика, когда он приветствовал болельщиков. Специалист прокомментировал произошедшее:

Я не видел, чтобы какая-либо другая команда прошла квалификацию и получила подобное. Прошу игроков быть бесстрашными, когда возникают такие моменты, как в конце матча. Не собираюсь отказываться от благодарности нашим болельщикам по окончании игры.

Как бы они ко мне ни относились, я понимаю, я видел это в течение 20 лет. Моя работа заключается в том, чтобы провести команду через это, выжать из неё всё самое лучшее.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:27
Надо гнать его из сборной! Угробит это золотое поколение игроков. С такой супер мощной атакой играть от обороны преступление.
adekvat
adekvat
вчера в 11:43
Не пробовали поменьше наливать им?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:29
С "выжиманием самого лучшего" у Гарета пока явно"не вытанцовывается"...)
Знатог
Знатог
вчера в 11:07
ачо помню италия в 2006 забила в 4-х матчах 1 гол и дошла до четвертьфинала. а потом чемпионами стали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:58, ред.
стал известен план Саутгейта.
за это стаканов должно быть как минимум полтора миллиона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:56
я помню, что именно этот саутгейт, когда сам играл за сборную,
не забил пенальти в полуфинале ЧЕ 1996,
после этого я на него без улыбки не смотрел.
бездарность как тренер! не прошу, что не взял Мэддисона!
Грилиш, ладно, неважно провел сезон. Но отцепит Мэддисона!!!
а фанатов не обманешь футболом Саутгейта.
футбол, в котором сами не играют и другим не дают играть.
фанаты, злые как осы, что бросили на тренера сборной стаканы, это означает только одно - они не Спали на матче Англии, в отличии от нас!
английским футболистам нужны навыки злых осей.
а что по факту?
игроки саутгейта опыляют поля немецких стадионов, уныло и безвредно.
и все по плану гл.тр.сборной!
qt4g6zeyxjvu
qt4g6zeyxjvu
вчера в 10:55
Это только первые звоночки, дальше гранчаки полетят стеклянные
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:32
Игра, конечно, не ахти, но главная задача выполнена. Выиграют англичане следующий матч и, перефразируя известное изречение, - от ненависти до любви один шаг. Но что-то не верится, что англичане могут резко улучшить игру, хотя чем чёрт не шутит... В игре плей - офф будут уже другие ставки, и команда встретит соперника во всеоружии. В этом лично у меня сомнений нет.
Misten
Misten
вчера в 09:53
Сборная Англии с такой игрой пусть собирается домой.
6739ub7cw7nv
6739ub7cw7nv
вчера в 09:50
Какая сборная, такие и болельщики.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:34
Если проиграешь...не бойся подойти к болельщикам ))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:33
Не понимаю чему удивляются фанаты? - ведь это всё было очевидно. Физрукгейт настоящий автобусник и так всегда было
Гость
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