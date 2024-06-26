Болельщики сборной Англии бросили в Саутгейта пластиковые стаканчики

Болельщики сборной Англии снова освистали свою команду. Это произошло после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (0:0).

Фанаты выразили недовольство, несмотря на то, что англичане выиграли группу C. Также после окончания встречи в главного тренера бросили три пластиковых стаканчика, когда он приветствовал болельщиков. Специалист прокомментировал произошедшее:

Я не видел, чтобы какая-либо другая команда прошла квалификацию и получила подобное. Прошу игроков быть бесстрашными, когда возникают такие моменты, как в конце матча. Не собираюсь отказываться от благодарности нашим болельщикам по окончании игры.

Как бы они ко мне ни относились, я понимаю, я видел это в течение 20 лет. Моя работа заключается в том, чтобы провести команду через это, выжать из неё всё самое лучшее.