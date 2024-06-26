Болельщики сборной Англии бросили в Саутгейта пластиковые стаканчики

Болельщики сборной Англии снова освистали свою команду. Это произошло после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (0:0).
Фанаты выразили недовольство, несмотря на то, что англичане выиграли группу C. Также после окончания встречи в главного тренера Гарета Саутгейта бросили три пластиковых стаканчика, когда он приветствовал болельщиков. Специалист прокомментировал произошедшее:
Я не видел, чтобы какая-либо другая команда прошла квалификацию и получила подобное. Прошу игроков быть бесстрашными, когда возникают такие моменты, как в конце матча. Не собираюсь отказываться от благодарности нашим болельщикам по окончании игры.
Как бы они ко мне ни относились, я понимаю, я видел это в течение 20 лет. Моя работа заключается в том, чтобы провести команду через это, выжать из неё всё самое лучшее.
не забил пенальти в полуфинале ЧЕ 1996,
после этого я на него без улыбки не смотрел.
бездарность как тренер! не прошу, что не взял Мэддисона!
Грилиш, ладно, неважно провел сезон. Но отцепит Мэддисона!!!
а фанатов не обманешь футболом Саутгейта.
футбол, в котором сами не играют и другим не дают играть.
фанаты, злые как осы, что бросили на тренера сборной стаканы, это означает только одно - они не Спали на матче Англии, в отличии от нас!
английским футболистам нужны навыки злых осей.
а что по факту?
игроки саутгейта опыляют поля немецких стадионов, уныло и безвредно.
и все по плану гл.тр.сборной!
не забил пенальти в полуфинале ЧЕ 1996,
после этого я на него без улыбки не смотрел.
бездарность как тренер! не прошу, что не взял Мэддисона!
Грилиш, ладно, неважно провел сезон. Но отцепит Мэддисона!!!
а фанатов не обманешь футболом Саутгейта.
футбол, в котором сами не играют и другим не дают играть.
фанаты, злые как осы, что бросили на тренера сборной стаканы, это означает только одно - они не Спали на матче Англии, в отличии от нас!
английским футболистам нужны навыки злых осей.
а что по факту?
игроки саутгейта опыляют поля немецких стадионов, уныло и безвредно.
и все по плану гл.тр.сборной!